Σε σχηματισμό μετώπου «εμπόδιο στην παρακμή» καλεί ο Ανδρουλάκης – Η απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο in

Διάβρωση των θεσμών στην υπόθεση των υποκλοπών μετά την απορριπτική απόφαση που έλαβε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στο αίτημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου για περαιτέρω διερεύνηση, βλέπει ο Νίκος Ανδρουλάκης καλώντας να «μπει ένα τέλος στην παρακμή».

Τι απαντά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στα ερωτήματα του in

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κλήθηκε να απαντήσει στο in αν θα υπάρξει πρωτοβουλία για κοινό βηματισμό με τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης στην κατάθεση αιτήματος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.

Σε επικοινωνία με τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης

«Το αίτημα για εξεταστική επιτροπή θα κατατεθεί από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ. Θα επικοινωνήσουμε με τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για να στηρίξουν το αίτημα αυτό που χρειάζεται 120 ψήφους στο ελληνικό κοινοβούλιο», ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου απαντώντας στον Ιάσονα Σχοινά Παπαδόπουλο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ρωτήθηκε αν θα εξαντλήσει κάθε θεσμικό μέσο απέναντι στην κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για ένα διευρυμένο μέτωπο εντός και εκτός Κοινοβουλίου.

«Να κινητοποιηθούν μαζικά κοινωνικές δυνάμεις»

«Όλοι έχουμε χρέος. Αυτή η ιστορία αφορά 11 εκατομμύρια Έλληνες. Εγώ για αυτό βάζω το ζήτημα ευρύτερα, κοινωνικά. Πρέπει να κινητοποιηθούν μαζικά κοινωνικές δυνάμεις σε όλα τα επίπεδα σε όλους τους θεσμούς από την αυτοδιοίκηση, τα συνδικάτα, την κοινωνία των πολιτών, τους δικηγορικούς συλλόγους. Πρέπει να μπει μέσα από ένα ευρύ μέτωπο, φραγμός στην παρακμή» τόνισε και συμπλήρωσε πως «για αυτό το μέτωπο θα εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις».

Αναφέρθηκε στις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες αλλά δεν αρκέστηκε σε αυτό τονίζοντας πως «πρέπει να πάρουμε και μαζικές πρωτοβουλίες στην κοινωνία» γιατί «δεν είναι επιμέρους το θέμα της δημοκρατίας. Με μια ποιοτική δημοκρατία μπορούν να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα προβλήματα. Με μια δημοκρατία που φθίνει, που απαξιώνεται που δε λειτουργεί η δικαιοσύνη εύρυθμα που δε λειτουργεί το κοινοβούλιο εύρυθμα που δεν υπάρχει διάκριση των εξουσιών κανένα πρόβλημα δεν θα λυθεί».

Και κατέληξε: «Το θέμα αφορά όλο τον ελληνικό λαό και νομίζω πως σε αυτή τη μεγάλη εικόνα πρέπει να κινηθούν όλα τα κόμματα που έχουν κοινές αγωνίες μαζί μας».