Κυρίαρχοι των κρητιδικών θαλασσών: Αρπακτικά χταπόδια των 20 μέτρων

Είναι ένα πλάσμα που παραπέμπει στο Κράκεν της σκανδιναβικής μυθολογίας, ένα θαλάσσιο τέρας με πλοκάμια που τραβάει πλοία και ναύτες στα βαθιά. Είναι ένα από τα πρώτα χταπόδια, ένας γίγαντας μήκους σχεδόν 20 μέτρων, ο οποίος όπως φαίνεται ήταν κορυφαίος θηρευτής των ωκεανών όταν οι τυραννόσαυροι τρομοκρατούσαν την ξηρά.

Απολιθωμένα ράμφη που ανακαλύφθηκαν ενσωματωμένα με πετρώματα 72-86 εκατομμυρίων ετών, στη διάρκεια της Κρητιδικής Περιόδου, πρέπει να ανήκουν σε ένα χταπόδι με μήκος έως 18,6 μέτρα, το οποίο οι ερευνητές ονόμασαν Nanaimoteuthis jeletzkyi (καλλιτεχνική απεικόνιση).

«Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν ότι τα πρώτα χταπόδια ήταν γιγάντιοι θηρευτές που καταλάμβαναν την κορυφή του τροφικού πλέγματος» δήλωσε σε δελτίο Τύπου ο Γιασουχίρο Ίμπα του Πανεπιστημίου του Χοκάιντο, τελευταίος συγγραφέας της δημοσίευσης στο περιοδικό Science.

«Χάρη στις άκρως καλοδιατηρημένες απολιθωμένες σιαγόνες, διαπιστώσαμε ότι αυτά τα ζώα έφταναν σε συνολικό μήκος σχεδόν 20 μέτρων, κάτι που σημαίνει ότι ίσως ξεπερνούσαν το μέγεθος των μεγαλόσωμων ερπετών της ίδιας ηλικίας» είπε.

O Ίμπα πιθανώς αναφερόταν σε θαλάσσια ερπετά όπως οι μοσάσαυροι, όπως ο Mosasaurus hoffmannii που εκτιμάται ότι έφτανε σε μήκος τα 17 μέτρα. Γιγαντόσωμοι καρχαρίες επίσης περιπολούσαν στις κρητιδικές θάλασσες.

«Τα τελευταία 370 εκατ. χρόνια, τα θαλάσσια οικοσυστήματα πιστεύεται ότι κυριαρχούνται από μεγάλους σπονδυλωτούς θηρευτές –πρώτα τα ψάρια και μετά τα θαλάσσια ερπετά και τελικά οι φάλαινες. Η μελέτη μας δείχνει ότι γιγάντια ασπόνδυλα όπως τα χταπόδια ήταν επίσης κορυφαίοι θηρευτές» δήλωσε ο Ίμπα στο Reuters.

«Θα μπορούσαμε να τα περιγράψουμε ως πραγματικά Κράκεν της Κρητιδικής» είπε.

Το μέγεθος του ζώου εκτιμήθηκε στη μελέτη με βάση τις τις διαστάσεις του ράμφους. Σχολιάζοντας την έρευνα στο περιοδικό Nature, ο Κρίστιαν Σλαγκ του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι η αναλογία ράμφους και σωματικού μεγέθους ποικίλει στα σημερινά χταπόδια και επομένως η εκτίμηση του μεγέθους μπορεί να είναι υπερβολική.

Σήμερα, το μεγαλύτερο ασπόνδυλο του κόσμου είναι το γιγάντιο καλαμάρι (Architeuthis dux) με συνολικό μήκος μέχρι 12 μέτρα.

Στο ράμφος του τέρατος

Η εξελικτική ιστορία των χταποδιών είναι γενικά δύσκολο να μελετηθεί, δεδομένου ότι τα ζώα αυτά δεν διαθέτουν σκελετό και τα μαλακά τους σώματα δύσκολα απολιθώνονται.

To ράμφος του Nanaimoteuthis jeletzkyi μαρτυρά ότι είδος ανήκε στην υπόταξη Cirrina, η οποία περιλαμβάνει χταπόδια με δύο πτερύγια σαν αφτιά στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ευρήματα είναι 15 εκατ. αρχαιότερα από τα αμέσως επόμενα απολιθώματα χταποδιών cirrina και 5 εκατ. αρχαιότερα από το αμέσως επόμενο χταπόδι.

Η μελέτη βασίστηκε σε υπολογιστικές τομογραφίες απολιθωμάτων από τον Καναδά και την Ιαπωνία.

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα, είπαν οι ερευνητές, ήταν οι φθορές που βρέθηκαν στα ράμφη, ένδειξη ότι το ζώο σκότωνε θηράματα με σκληρό εξωσκελετό ή κόκκαλα.

«Οι απολιθωμένες σιαγόνες έφεραν εκτεταμένα σπασίματα, γρατζουνιές, ρωγμές και λείανση, όλα ενδείξεις ισχυρής δύναμης δαγκώματος» σχολίασε η ερευνητική ομάδα.

Το συμπέρασμα είναι πως επρόκειτο για έναν επιθετικό θηρευτή. «Αυτά τα γιγάντια χταπόδια πιθανότατα καταλάμβαναν την ίδια οικολογική θέση με τα ερπετά και τους καρχαρίες εντός του ίδιου οικοσυστήματος» είπε ο Ίμπα.

Όπως σχολίασε όμως στο Nature ο Νιλ Κέλι του Πανεπιστημίου Βάντερμπιλτ στον Καναδά, τα χταπόδια, τα οποία δεν χρειάζονταν να βγαίνουν στην επιφάνεια για να αναπνεύσουν όπως τα ερπετά, και ζουν σε μεγαλύτερα βάθη από ό,τι οι καρχαρίες, ίσως ήταν οι κορυφαίοι θηρευτές πιο κοντά στον βυθό, πραγματικά κράκεν της αβύσσου.