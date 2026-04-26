Σύρραξη με πρωταγωνιστή τον Γιόκιτς στο Τίμπεργουλβς – Νάγκετς (vid)
Επεισοδιακό ήταν το φινάλε του Τίμπεργουλβς-Νάγκετς με πρωταγωνιστές τους Νίκολα Γιόκιτς και Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς...
Το απόλυτο χάος εκτυλίχθηκε στο φινάλε της αναμέτρησης Τίμπεργουλβς-Νάγκετς για το Game 4, με τον Νίκολα Γιόκιτς και τον Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς να πρωταγωνιστούν σε σκηνές απείρου κάλλους.
Επί της ουσίας, το αποτέλεσμα είχε κριθεί. Οι Τίμπεργουλβς είχαν εξασφαλίσει τη νίκη (112-96 τελικό σκορ), αλλά ο ΜακΝτάνιελς αποφάσισε να σκοράρει στα τελευταία δευτερόλεπτα, μία κίνηση που πυροδότησε την έκρηξη του Γιόκιτς, με αποτέλεσμα οι δύο παίκτες να πιαστούν στα χέρια!
Ο Γιόκιτς διέσχισε την άκρη του γηπέδου και έσπρωξε τον ΜακΝτάνιελς, ενώ στη συνέχεια στο επεισόδιο ενεπλάκησαν και οι υπόλοιποι παίκτες και δημιούργηθηκε γενικευμένη σύρραξη.
Δείτε το βίντεο
Jaden McDaniels lays it in to go up 16 with 1.3 seconds left.
Nikola Jokic wasn’t a fan.pic.twitter.com/OtC0BUCGr8
— Underdog NBA (@UnderdogNBA) April 26, 2026
Μετά το περιστατικό, οι διαιτητές απέβαλλαν τον Γιόκιτς, αλλά και τον Ραντλ που έσπευσε να υπερασπισθεί τον συμπαίκτη του.
Για τα όσα έγιναν ο Σέρβος σέντερ, δεν θέλησε να κάνει κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο και αρκέστηκε στο να εκφράσει την ενόχλησή του για την πράξη του ΜακΝτάνιελς να πάει προς το καλάθι, ενώ το αποτέλεσμα είχε κριθεί.
