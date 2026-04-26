Στον Σάσα Βεζένκοφ ο τίτλος του MVP της Euroleague (vid)

Ο καλύτερος όλων! Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε MVP της regular season της Euroleague για την αγωνιστική σεζόν 2025-26, σφραγίζοντας έτσι την σπουδαία χρονιά που πραγματοποίησε αλλά και την συνολική κυριαρχία του Ολυμπιακού.

Ο τίτλος του πολυτιμότερου της περιόδου κατέληξε δίκαια στον φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» ο οποίος έκλεισε την regular season με 19.4 πόντους (62.5% στο δίποντο, 39.9% στο τρίποντο, 89.2% στις βολές), 6.6 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ, 1.1 λάθη και 23.1 PIR ανά 28’22” συμμετοχής σε 34 παιχνίδια, ξεκινώντας βασικός σε όλα. Βεβαίως, ήδη είχε πάρει και το βραβείο «Αλφόνσο Φορντ», ως πρώτος σκόρερ της λίγκας. Ήταν πρώτος στη συνολική αξιολόγηση, πέμπτος καλύτερος ριμπάουντερ και ο ηγέτης της ομάδας που τερμάτισε στην 1η θέση της περιόδου, με το βραβείο του MVP να είναι έτσι ένα από τα πιο… προφανή στην ιστορία της διοργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Βεζένκοφ παίρνει τον τίτλο του του MVP της σεζόν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, μετά τη σεζόν 2022/23, ενώ είναι και ο τρίτος διαφορετικός παίκτης που το κάνει μετά τους Μίλος Τεόντοσιτς και Βασίλη Σπανούλη.

🤩 Woke up to film… ended up with the 2025/26 EuroLeague MVP. The Angelopoulos brothers were present alongside @K_pap16 & Nikola Milutinov. Sasha Vezenkov just delivered one of the most dominant seasons we’ve seen in years. He’s the Most Valuable Player of the season. Tune… pic.twitter.com/FNJWehsMc3 — EuroLeague (@EuroLeague) April 26, 2026

Η λίστα των MVP της Euroleague

2004/05: Άντονι Πάρκερ (Μακάμπι Τελ Αβίβ)

2005/06: Άντονι Πάρκερ (Μακάμπι Τελ Αβίβ)

2006/07: Θοδωρής Παπαλουκάς (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

2007/08: Ραμούνας Σισκάουσκας (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

2008/09: Χουάν-Κάρλος Ναβάρο (Μπαρτσελόνα)

2009/10: Μίλος Τεόντοσιτς (Ολυμπιακός)

2010/11: Δημήτρης Διαμαντίδης (Παναθηναϊκός)

2011/12: Αντρέι Κιριλένκο (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

2012/13: Βασίλης Σπανούλης (Ολυμπιακός)

2013/14: Σέρχιο Ρόντριγκεθ (Ρεάλ Μαδρίτης)

2014/15: Νεμάνια Μπιέλιτσα (Φενέρμπαχτσε)

2015/16: Νάντο Ντε Κολό (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

2016/17: Σέρχιο Γιουλ (Ρεάλ Μαδρίτης)

2017/18: Λούκα Ντόντσιτς (Ρεάλ Μαδρίτης)

2018/19: Γιαν Βέσελι (Φενέρμπαχτσε)

2019/20: Διακόπηκε η σεζόν λόγω κορονοϊού

2020/21: Βασίλιε Μίτσιτς (Αναντολού Εφές)

2021/22: Νίκολα Μίροτιτς (Μπαρτσελόνα)

2022/23: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός)

2023/24: Μάικ Τζέιμς (Μονακό)

2024/25: Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός AKTOR)

2025/26: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός)