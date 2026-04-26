Στον Σάσα Βεζένκοφ ο τίτλος του MVP της Euroleague (vid)

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε MVP της Euroleague για τη σεζόν 2025-26, για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Ο καλύτερος όλων! Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε MVP της regular season της Euroleague για την αγωνιστική σεζόν 2025-26, σφραγίζοντας έτσι την σπουδαία χρονιά που πραγματοποίησε αλλά και την συνολική κυριαρχία του Ολυμπιακού.

Ο τίτλος του πολυτιμότερου της περιόδου κατέληξε δίκαια στον φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» ο οποίος έκλεισε την regular season με 19.4 πόντους (62.5% στο δίποντο, 39.9% στο τρίποντο, 89.2% στις βολές), 6.6 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ, 1.1 λάθη και 23.1 PIR ανά 28’22” συμμετοχής σε 34 παιχνίδια, ξεκινώντας βασικός σε όλα. Βεβαίως, ήδη είχε πάρει και το βραβείο «Αλφόνσο Φορντ», ως πρώτος σκόρερ της λίγκας. Ήταν πρώτος στη συνολική αξιολόγηση, πέμπτος καλύτερος ριμπάουντερ και ο ηγέτης της ομάδας που τερμάτισε στην 1η θέση της περιόδου, με το βραβείο του MVP να είναι έτσι ένα από τα πιο… προφανή στην ιστορία της διοργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Βεζένκοφ παίρνει τον τίτλο του του MVP της σεζόν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, μετά τη σεζόν 2022/23, ενώ είναι και ο τρίτος διαφορετικός παίκτης που το κάνει μετά τους Μίλος Τεόντοσιτς και Βασίλη Σπανούλη.

Η λίστα των MVP της Euroleague

2004/05: Άντονι Πάρκερ (Μακάμπι Τελ Αβίβ)
2005/06: Άντονι Πάρκερ (Μακάμπι Τελ Αβίβ)
2006/07: Θοδωρής Παπαλουκάς (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)
2007/08: Ραμούνας Σισκάουσκας (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)
2008/09: Χουάν-Κάρλος Ναβάρο (Μπαρτσελόνα)
2009/10: Μίλος Τεόντοσιτς (Ολυμπιακός)
2010/11: Δημήτρης Διαμαντίδης (Παναθηναϊκός)
2011/12: Αντρέι Κιριλένκο (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)
2012/13: Βασίλης Σπανούλης (Ολυμπιακός)
2013/14: Σέρχιο Ρόντριγκεθ (Ρεάλ Μαδρίτης)
2014/15: Νεμάνια Μπιέλιτσα (Φενέρμπαχτσε)
2015/16: Νάντο Ντε Κολό (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)
2016/17: Σέρχιο Γιουλ (Ρεάλ Μαδρίτης)
2017/18: Λούκα Ντόντσιτς (Ρεάλ Μαδρίτης)
2018/19: Γιαν Βέσελι (Φενέρμπαχτσε)
2019/20: Διακόπηκε η σεζόν λόγω κορονοϊού
2020/21: Βασίλιε Μίτσιτς (Αναντολού Εφές)
2021/22: Νίκολα Μίροτιτς (Μπαρτσελόνα)
2022/23: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός)
2023/24: Μάικ Τζέιμς (Μονακό)
2024/25: Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός AKTOR)
2025/26: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός)

«Τελικός» παραμονής στη Super League διεξάγεται στη Λάρισα ανάμεσα στην ΑΕΛ Novibet και τον Πανσερραϊκό – Δοκιμασία για τον Αστέρα στην έδρα του Ατρόμητου, κρίσιμο ματς στο Κηφισιά-Παναιτωλικός.

Είναι από τις ιστορίες που βρίσκουν πολλούς υποστηρικτές. Η πορεία του ΟΦΗ και η τρίτη και καλύτερη…

Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στη νίκη επί της Μονακό και δεύτερη σερί χρονιά αναδείχθηκε MVP του μίνι τουρνουά της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός βρίσκει ξανά μπροστά του τη Μονακό στο δρόμο για ένα Final-4 – Οι «μάχες» των δύο ομάδων την τελευταία φορά που είχαν παίξει στα πλέι-οφ και οι παίκτες που ήταν στο «ερυθρόλευκο» ρόστερ.

O προπονητής της Μονακό, Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ποιότητα του Ολυμπιακού, αλλά και στον προπονητή του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά την πρόκριση των Μονεγάσκων επί της Μπαρτσελόνα

Μετά την πρόκριση της Μονακό επί της Μπαρτσελόνα ο Μάικ Τζέιμς στάθηκε στη μακρά ιστορία που έχουν οι Μονεγάσκοι με τον Ολυμπιακό και τόνισε πως ανάμεσα στις δύο ομάδες θα γίνουν μεγάλες μάχες.

Η διαδικασία των play in της Euroleague ολοκληρώθηκε και η διοργάνωση μπαίνει στην προτελευταία στροφή της, με τα play off που ξεκινούν την προσεχή Τρίτη (28/4) - Το πρόγραμμα και οι ώρες των αγώνων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Η Μονακό του «κοντού» ρόστερ επέδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα, νίκησε τη Μπαρτσελόνα με 79-70 και για 4η φορά σε 5 χρόνια θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά ή τα ημιτελικά της Euroleague

LIVE: Μονακό – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Μπαρτσελόνα για το πλέι ιν της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Ο τεχνικός της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ απάντησε στα εγκωμιαστικά σχόλια του Εργκίν Αταμάν, τονίζοντας πως παρότι ο Τούρκος έχει καλύτερο βιογραφικό, αυτό δεν αρκεί στον Παναθηναϊκό για να αποκλείσει την ομάδα του στα play-offs της Euroleague.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επισημαίνει ότι η κεντρική θέση της κυβέρνησης εκφράζεται «πάντοτε από τον πρωθυπουργό», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η Λάουρα Κοβέσι κάνει το καθήκον της. Πυρά από την αντιπολίτευση, που κάνει λόγο για συντονισμένες κυβερνητικές επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Η εμφάνιση της Αφροδίτης Λατινοπούλου στη φιέστα του Σαλβίνι στο Μιλάνο ήταν αμήχανη και επιδητευμένη· ίσως αυτό δεν έχει σημασία.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 16χρονο και έναν 17χρονο έπειτα από πεζή καταδίωξη, οι οποίοι προέβαλαν αντίσταση - Εις βάρος των γονέων των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας

«Τελικός» παραμονής στη Super League διεξάγεται στη Λάρισα ανάμεσα στην ΑΕΛ Novibet και τον Πανσερραϊκό – Δοκιμασία για τον Αστέρα στην έδρα του Ατρόμητου, κρίσιμο ματς στο Κηφισιά-Παναιτωλικός.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνει πως «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι σε αποδρομή και αυτό δεν αναστρέφεται»

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Ζάχαρης  Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ - Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και Φραγκίσκος Κουτεντάκης Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής Πανεπιστήμιο Κρήτης

Είναι από τις ιστορίες που βρίσκουν πολλούς υποστηρικτές. Η πορεία του ΟΦΗ και η τρίτη και καλύτερη…

Υποσχέσεις του πρωθυπουργού στους κτηνοτρόφους της Λέσβου που κινητοποιούνται δυναμικά ζητώντας λύσεις από την κυβέρνηση. Παραδέχεται ότι και τα νέα κυβερνητικά μέτρα δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας που ταλανίζει τα νοικοκυριά

Ο πιλότος αναγκάστηκε να ακινητοποιήσει το αεροσκάφος της Swiss Air που εκτελούσε πτήση Νέο Δελχί - Ζυρίχη, ζητώντας επείγουσα εκκένωση - Ανάμεσα στους επιβάτες επικράτησε πανικός

Η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να διαχειριστεί τα σκάνδαλα στο κατώφλι της. Τι δείχνουν οι επιθέσεις στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τι διαφαίνεται στον ορίζοντα για ΟΠΕΚΕΠΕ - υποκλοπές.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών περικύκλωσαν τον Τραμπ και τον απομάκρυναν από τη σκηνή, ενώ δεκάδες παρευρισκόμενοι έπεσαν κάτω ή κρύφτηκαν κάτω από τα τραπέζια τους.

Με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη ξεκινά σήμερα στις 12:00 η συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, με τα μέλη του οργάνου να εκλέγουν νέο γραμματέα, Πολιτικό Συμβούλιο και ΕΔΕΚΑΠ.

