Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποδοκίμαζαν! (vid)

Ο ΟΦΗ ήταν ο μεγάλος νικητής στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, καθώς επικράτησε 3-2 του ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό και του χρόνου θα παίξει Ευρώπη όλο τον χειμώνα!

Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη προέβησαν σε μία εξαιρετική πρωτοβουλία, καθώς έκαναν pasillo στους ηττημένους ποδοσφαιριστές του «Δικεφάλου του Βορρά» κατά την παραλαβή των μεταλλίων τους!

Την ίδια στιγμή, απογοήτευση κυριαρχεί στο «στρατόπεδο» του ΠΑΟΚ, με τον λιγοστό κόσμο της ομάδας που παρέμεινε στο γήπεδο μετά τη λήξη του τελικού να αποδοκιμάζει τους ποδοσφαιριστές, μετά το pasillo από εκείνους του ΟΦΗ.