Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 4-0: Οι γηπεδούχοι εξασφάλισαν το εισιτήριο για το Champions League

Ξέσπασε η Ντόρτμουντ με 4-0 απέναντι στην Φράιμπουργκ για την 31η αγωνιστική της Bundesliga και με αυτό το τρίποντο εξασφάλισε και μαθηματικά το εισιτήριο για το Champions League. Οι γηπεδούχοι επέστρεψαν στις νίκες, μετά από δυο ήττες και είναι στη δεύτερη θέση με 67 βαθμούς, ενώ η Μπάγερν Μονάχου κατέκτησε τον τίτλο. Από την πλευρά τους οι φιλοξενούμενοι έχασαν την 7η θέση που οδηγεί στην Ευρώπη καθώς ισοβαθμούν με την ‘Αϊντραχτ Φρανκφούρτης που όμως υπερτερεί.

Λίγο μετά τη συμπλήρωση του ημιώρου η Ντόρτμουντ είχε «καθαρίσει» τη νίκη. Το σκορ άνοιξε ο Μπάιερ με πλασέ στο 8’, μετά από πάσα του Μπενσεμπαϊνί. Το 2-0 πέτυχε ο Γκιρασί στο 14’ ύστερα από ασίστ του Μπραντ. Στο 31’ ήταν η σειρά του Μπενσεμπαϊνί να σκοράρει με κεφαλιά, ενώ προηγήθηκε καλοχτυπημένο κόρνερ του Ριέσορν.

Από τότε άρχισε να φαίνεται η Φράιμπουργκ όμως χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Στο 55’, με παρέμβαση VAR, ακυρώθηκε γκολ των φιλοξενούμενων ως οφσάιντ. Το πέτυχε ο Κίμπλερ με κεφαλιά, μετά από σέντρα του Γκρίφο.

Η συγκεκριμένη φάση είναι σα να ξύπνησε την Ντόρτμουντ που στο 87’ πέτυχε το 4-0 με πλασέ του Φάμπιο Σίλβα.

Το ματς έριξε την αυλαία της 31ης αγωνιστικής.

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ: Κόμπελ, Αντόν, Σλότερμπεκ, Μπενσεμπαϊνί, Ριέρσον, Ζάμπιτσερ, Μπέλινγκχαμ (88’ Εζτσάν), Μπάιερ (88’ Άλμπερτ), Μπραντ (83’ Τσουκβουεμέκα), Ινάτσιο (74’ Σβένσον), Γκιρασί (83’ Φάμπιο Σίλβα)

ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ: Ατουμπολού, Κίμπλερ, Λίνχαρτ (75’ Γιουνγκ), Όγκπους, Γκίντερ, Εγκεστάιν, Χέφλερ (84’ Τάρνουτσερ), Σερχάντ (75’ Ιριέ), Χέλερ, Γκρίφο (67’ Φίλιπ), Ματάνοβιτς (67’ Μπέστε)

Τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 24/4

Λειψία-Ουνιόν Βερολίνου 3-1

Σάββατο, 25/4

Μάιντς-Μπάγερν 3-4

Βόλφσμπουργκ-Γκλάντμπαχ 0-0

Άουγκσμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-1

Χάιντενχαϊμ-Ζανκτ Πάουλι 2-0

Κολωνία-Λεβερκούζεν 1-2

Αμβούργο-Χόφενχαϊμ 1-2

Κυριακή, 26/4

Στουτγκάρδη-Βέρντερ Βρέμης 1-1

Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 4-0

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική (32η):

Σάββατο, 2/5

Μπάγερν -Χάιντενχαϊμ (16:30)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Αμβούργο (16:30)

Βέρντερ Βρέμης-Άουγκσμπουργκ (16:30)

Ουνιόν Βερολίνου-Κολωνία (16:30)

Χόφενχαϊμ-Στουτγκάρδη (16:30)

Λεβερκούζεν-Λειψία (19:30)

Κυριακή, 3/5

Γκλάντμπαχ-Ντόρτμουντ (18:30)

Φράιμπουργκ-Βόλφσμπουργκ (20:30)