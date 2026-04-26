Ο ΟΦΗ ξανά Κυπελλούχος μετά από 39 χρόνια – Συγκίνηση και χαρά στην απονομή (vids)

Ο ΟΦΗ είναι ο νέος κάτοχος του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, μετά την σπουδαία νίκη του με 3-2 επί του ΠΑΟΚ στον τελικό του Πανθεσσαλικού σταδίου. Το τι ακολούθησε δεν λέγεται.

Ο Χρήστος Κόντης και οι παίκτες του έγιναν «ένα» με τους χιλιάδες οπαδούς τους που είχαν ταξιδέψει στον Βόλο, ενώ η κορύφωση των πανηγυρισμών ήρθε φυσικά κατά την απονομή. Ο θρύλος του ΟΦΗ Νίκος Μαχλάς έφερε εκ νέου το τρόπαιο, όπως και πριν τη σέντρα, και το τοποθέτηση στο βάθρο του, όπου περίμενε τον Κόντη και τους παίκτες του.

Εν συνεχεία ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου και αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, Νίκος Τζώρτζογλου, παρέδωσε το τρόπαιο στον αρχηγό Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο οποίος περιχαρής το σήκωσε ψηλά στον ουρανό του Βόλου! Εκεί ήρθε και το ξέσπασμα χαράς και πανηγυρισμών των Κρητιών σε μια εικόνα ιστορική πλέον για τους ασπρόμαυρους που θα τους συνοδεύει για πάντα ως μία από τις σημαντικότερες όλων των εποχών!

Παράλληλα να αναφέρουμε πως ο Ισέκα βραβεύτηκε ως ο MVP του τελικού.

Δείτε παρακάτω την απονομή

Οι πανηγυρισμοί με βεγγαλικά και Κόντης- Μπούσης με το κύπελλο

Και τη βράβευση στον Ισέκα