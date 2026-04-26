Ο ΟΦΗ ξανά Κυπελλούχος μετά από 39 χρόνια – Συγκίνηση και χαρά στην απονομή (vids)
Μετά από 39 ολόκληρα χρόνια ο ΟΦΗ σηκώνει το Κύπελλο Ελλάδας. Δείτε βίντεο από την απονομή στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
- Άγιος Δημήτριος: Η σοκαριστική μαρτυρία της φίλης της 20χρονης – «Μας έδειξε φωτογραφία με το μαχαίρι, ήταν γεμάτο αίματα»
- Τραγωδία στο Αλιβέρι – Νεκρός 17χρονος μαθητής σε τροχαίο – Συγκρούστηκε με ασθενοφόρο
- «Περιποίηση για νήπια»: Ο σκοτεινός κόσμος των βίντεο ομορφιάς για παιδιά στο TikTok
- Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση σε κτίριο υπό κατάληψη – Περισσότερες από 15 προσαγωγές
Ο ΟΦΗ είναι ο νέος κάτοχος του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, μετά την σπουδαία νίκη του με 3-2 επί του ΠΑΟΚ στον τελικό του Πανθεσσαλικού σταδίου. Το τι ακολούθησε δεν λέγεται.
Ο Χρήστος Κόντης και οι παίκτες του έγιναν «ένα» με τους χιλιάδες οπαδούς τους που είχαν ταξιδέψει στον Βόλο, ενώ η κορύφωση των πανηγυρισμών ήρθε φυσικά κατά την απονομή. Ο θρύλος του ΟΦΗ Νίκος Μαχλάς έφερε εκ νέου το τρόπαιο, όπως και πριν τη σέντρα, και το τοποθέτηση στο βάθρο του, όπου περίμενε τον Κόντη και τους παίκτες του.
Εν συνεχεία ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου και αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, Νίκος Τζώρτζογλου, παρέδωσε το τρόπαιο στον αρχηγό Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο οποίος περιχαρής το σήκωσε ψηλά στον ουρανό του Βόλου! Εκεί ήρθε και το ξέσπασμα χαράς και πανηγυρισμών των Κρητιών σε μια εικόνα ιστορική πλέον για τους ασπρόμαυρους που θα τους συνοδεύει για πάντα ως μία από τις σημαντικότερες όλων των εποχών!
Παράλληλα να αναφέρουμε πως ο Ισέκα βραβεύτηκε ως ο MVP του τελικού.
Δείτε παρακάτω την απονομή
Οι πανηγυρισμοί με βεγγαλικά και Κόντης- Μπούσης με το κύπελλο
Και τη βράβευση στον Ισέκα
- Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποδοκίμαζαν! (vid)
- Κόντης: «Συγκλονιστικό επίτευγμα για τον ΟΦΗ – Του χρόνου να κάνουμε κάτι μεγάλο» (vid)
- Λουτσέσκου: «Σκοτεινή νύχτα, βραδιά ντροπής» (vid)
- Στο «πόδι» η Κρήτη: Οπαδοί του ΟΦΗ πανηγυρίζουν στο Ηράκλειο το Κύπελλο Ελλάδας (vid)
- Αυτή είναι η Χρυσή Βίβλος του Κυπέλλου Ελλάδας – Ο ΟΦΗ το πήρε δεύτερη φορά
- Ο ΟΦΗ ξανά Κυπελλούχος μετά από 39 χρόνια – Συγκίνηση και χαρά στην απονομή (vids)
- Ατλέτικο Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-2: Με τη σκέψη στην ‘Αρσεναλ, οι γηπεδούχοι έκαναν ανατροπή σε 5’
- Εξασφάλισε παρουσία σε League Phase ο ΟΦΗ – Χωρίς νόημα πλέον τα πλέι οφ στο 5-8
