ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1: Μία ευκαιρία οι Σερραίοι, ένα «χρυσό» γκολ παραμονής! (vid)

Ούτε το ντεμπούτο του Τζιανλούκα Φέστα ήταν αρκετό προκειμένου η ΑΕΛ να επιστρέψει στις νίκες. Στο «ντέρμπι των ουραγών», ο Πανσερραϊκός στην πρώτη του ευκαιρία στο ματς, πέτυχε γκολ «χρυσάφι» με τον Δοϊρανλή, για να επικρατήσει με 1-0 μέσα στην «ΑΕΛ FC Arena» στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των πλέι άουτ της Super League.

Με τη νίκη αυτή τα «λιοντάρια» έφτασαν τους 27 βαθμούς αφήνοντας τους Θεσσαλούς στην τελευταία θέση με 24 και στην προτελευταία τον Αστέρα Τρίπολης με 25.

Κατά κράτος ανώτερη ήταν η ΑΕΛ στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας κορυφαίους τους Σαγκάλ, Ατανάσοφα και Πασά. Οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή, είχαν ωραίες συνεργασίες, άσκησαν πίεσαν και έφτιαξαν αρκετές ευκαιρίες, όμως δεν ήταν αποτελεσματικοί.

Συγκεκριμένα η πρώτη μεγάλη στιγμή ήρθε στο 18′ με το δοκάρι του Τούπτα, ενώ έξι λεπτά (24′) ο Πασάς δεν έπιασε την κεφαλιά όπως θα ήθελε, αν και από πλεονεκτική θέση. Στο 31′ ήρθε το δεύτερο δοκάρι (από προσπάθεια του Φέλτες να απομακρύνει), ενώ στο 41′ σουτ του Πέρες κατέληξε σε κόρνερ.

Από την πλευρά του ο Πανσερραϊκός κυρίως αμυνόταν στο πρώτο 45λεπτο και η αλήθεια είναι πως «ξεμύτισε» από την περιοχή του ελάχιστες φορές.

Κι όποιος δεν εκμεταλλεύεται το πληρώνει ακριβά. Στο 50′, σε αντεπίθεση των φιλοξενούμενων και εξαιρετική πάσα του Αντρέι Ίβαν (παρότι δεν είχε καλή ισορροπία) στον Δοϊρανλή, ο τελευταίος με άψογο, ψύχραιμο σουτ έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία της εστίας του Τιναλίνι για το 0-1. Ήταν η πρώτη ευκαιρία ως εκείνο το χρονικό σημείο σε όλο το ματς για τους Σερραίους.

Η εξέλιξη αυτή επηρέασε αισθητά τους γηπεδούχους αν και συνέχισαν να έχουν την κατοχή, δεν κατάφεραν να φτάνουν σε αξιόλογες τελικές. Μάλιστα στο 66′ τα «λιοντάρια» λίγο έλειψε να φτάσουν και στο 0-2. Συγκεκριμένα ο Ίβαν έφυγε στην αντεπίθεση, μπήκε στην περιοχή «κρέμασε» με λόμπα τον τερματοφύλακα Βενετικίδη, όμως ο Μασόν κατάφερε να απομακρύνει τη μπάλα προτού περάσει τη γραμμή.

Τίποτα δεν άλλαξε ως το φινάλε, καθώς ο Πανσερραϊκός έκλεισε καλά τους διαδρόμους προς την περιοχή του κι έτσι η ΑΕΛ δεν κατάφερε να κάνει κάποια σπουδαία φάση ως το φινάλε το ματς!

Σκόρερ: 50′ Δοϊρανλής

ΑΕΛ Novibet (Τζιανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Μασόν, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Ναόρ, Ατανάσοφ (78′ Σουρλής), Πέρες (60′ Σίστο), Σαγάλ (63′ Κακουτά), Τούπτα (78′ Γκαράτε), Πασάς.

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Φέλτες, Γκελασβίλι, Κάλινιν, Τσαούσης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής, Ριέρα (84′ Μασκανάκης), Τεϊσέιρα (68′ Μπεν Σαλάμ), Ίβαν.