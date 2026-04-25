Stoiximan GBL: Αυτά είναι τα ζευγάρια των πλέι οφ – Ξεχωρίζει το ΑΕΚ – Άρης
Έτσι διαμορφώθηκαν τα τέσσερα ζευγάρια στα προημιτελικά των πλέι οφ της Stoiximan GBL – Ξεχωρίζει το ΑΕΚ-Άρης, οι αντίπαλοι Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.
Η κανονική διάρκεια της Stoiximan GBL ολοκληρώθηκε, ο Πανιώνιος υποβιβάστηκε στην Α2 και έγιναν γνωστά τα τέσσερα προημιτελικά ζευγάρια των play offs.
Η πρόκριση στα ημιτελικά θα κριθεί στις δύο νίκες και κατά σειρά ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Κολοσσό Ρόδου, ο Παναθηναϊκός με τη Μύκονο Betsson, ο ΠΑΟΚ με το Περιστέρι Betsson και η ΑΕΚ με τον Άρη Betsson.
Τα ζευγάρια των play offs:
Ολυμπιακός (1) – Κολοσσός Ρόδου (8)
Παναθηναϊκός (2) – Μύκονος Betsson (7)
ΠΑΟΚ (3) – Περιστέρι Betsson (6)
ΑΕΚ (4) – Άρης Betsson (5)
Η τελική βαθμολογία της regular season στη Stoiximan GBL
