Εξασφάλισε παρουσία σε League Phase ο ΟΦΗ – Χωρίς νόημα πλέον τα πλέι οφ στο 5-8
Στα πλέι οφ του Europa με σίγουρη τη League Phase στο Conference ο ΟΦΗ, στον 2ο προκριματικό του Conference κατά 90% ο Παναθηναϊκός - Xωρίς κανένα ενδιαφέρον τα υπόλοιπα ματς στο 5-8.
Απίθανες εξελίξεις και ντόμινο για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της επόμενης σεζόν φέρνει η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson από πλευράς ΟΦΗ!
Καταρχάς, οι Κρητικοί για πρώτη φορά στην ιστορία τους έχουν εξασφαλισμένη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης! Θα συμμετάσχουν στα play offs του Europa League και έτσι στη χειρότερη θα… υποβιβαστούν στη League Phase του Conference!
Από εκεί και πέρα, υπάρχει ντόμινο! Ό,τι χειρότερο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν γλιτώνει την τέταρτη θέση στα play offs 1-4 και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά θα εκκινήσει του χρόνου από τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League!
Για να μπει στην τρίτη τη τάξει διοργάνωση δηλαδή το «τριφύλλι» θα πρέπει να κάνει ό,τι και φέτος η ΑΕΚ: Να περάσει τρεις αντιπάλους, χωρίς καμία δεύτερη ευκαιρία, καθώς με έναν μόνο αποκλεισμό θα μείνει πολύ πρόωρα εκτός Ευρώπης!
Συγκεκριμένα, το «τριφύλλι» θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του από τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, με την κλήρωση να γίνεται στις 17 Ιουνίου και τους αγώνες να διεξάγονται στις 23 και 30 Ιουλίου.
Επίσης, δεν έχουν πλέον καμία σημασία τα play offs 5-8, με τις τέσσερις αγωνιστικές να υπολείπονται να μην έχουν κανένα ενδιαφέρον! Και αυτό διότι, εκτός από τα τέσσερα εισιτήρια που διαμοιραστούν στους Big-4 των play offs 1-4, το άλλο το παίρνει ο Κυπελλούχος ΟΦΗ και τελειώνει εκεί η ιστορία!
Συνεπώς, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της σεζόν 2026-27 θα μοιραστούν ως εξής:
Πρωταθλητής: Play offs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Δεύτερος: 2ος προκριματικός γύρος Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
ΟΦΗ, ως κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Τρίτος: 2ος προκριματικός γύρος Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός γύρος Conference League
Πέμπτος: –
- Εξασφάλισε παρουσία σε League Phase ο ΟΦΗ – Χωρίς νόημα πλέον τα πλέι οφ στο 5-8
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις