Προς κατάργηση η προσωρινή σύνταξη

Προς κατάργηση οδεύει η προσωρινή σύνταξη – σε πρώτη φάση για τους συνταξιούχους του δημοσίου τομέα – μετά τη σημαντική βελτίωση των χρόνων απονομής της οριστικής σύνταξης.

Η ψηφιοποίηση των ενσήμων έχει οδηγήσει σε συντμήσεις των χρόνων που απαιτούνται για την έκδοση των συντάξεων – σε πολλά ασφαλιστικά ταμεία – με αποτέλεσμα η προσωρινή σύνταξη να μην είναι απαραίτητη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του δημοσίου τομέα όπου σχεδόν οι 8 στις 10 αποφάσεις συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης εξ ολοκλήρου εντός του δημοσίου (εκτός των περιπτώσεων διαδοχικής ασφάλισης) εκδίδονται με την αυτοματοποιημένη διαδικασία σε λιγότερο από δύο μήνες.

Στις συντάξεις θανάτου μάλιστα η μεταβίβαση γίνεται ήδη αυθημερόν με την υποβολή της αίτησης. Μετά από αυτή την εξέλιξη ο e ΕΦΚΑ εξετάζει τον τερματισμό των προσωρινών συντάξεων – σε πρώτη φάση – στο δημόσιο τομέα.

Αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι θα παίρνουν απευθείας την οριστική κύρια σύνταξη εφόσον έχουν διανύσει όλα τα έτη ασφάλισης χρόνια στο δημόσιο, δηλαδή χωρίς διαδοχική ή παράλληλη ασφάλιση.

Σήμερα, οι υπάλληλοι που συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος από το Δημόσιο λαμβάνουν ως προσωρινή σύνταξη το 50% των αποδοχών που τους αναλογούν με βάση το μισθολόγιο του 2011. Το ποσό αυτό υπολείπεται σημαντικά έναντι της σύνταξης και βάσει νόμου καταβάλλεται για ένα τρίμηνο εντός του οποίου οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να πάρουν την οριστική τους σύνταξη.

Ειδικά στο δημόσιοι χρόνοι απονομής έχουν πέσει κάτω και από τους δυο μήνες, οπότε δεν υφίσταται λόγος ύπαρξης της προσωρινής σύνταξης.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπως η διαδοχική ασφάλιση και η παράλληλη ασφάλιση, αλλά και σε ασφαλισμένους με ελλιπή δικαιολογητικά ή με χρέη στα ταμεία. Σε αυτές τις κατηγορίες ο χρόνος αναμονής μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τον ένα χρόνο. Για τις περιπτώσεις αυτές ενδέχεται να συνεχίσει να χορηγείται η προσωρινή σύνταξη.

Ο e – ΕΦΚΑ

Την έκδοση κύριων συντάξεων εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης φιλοδοξεί να πετύχει – σύντομα – ο e ΕΦΚΑ. Το μεγάλο αυτό άλμα για τις κύριες συντάξεις, θα είναι το αποτέλεσμα ολοκλήρωσης της ψηφιοποίησης των παλιών ενσήμων τα οποία θα ενταχθούν – πλήρως – στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.

Η διαδικασία ψηφιοποίησης των ενσήμων που καλύπτουν την περίοδο προ του 1998 προχωρά με ταχείς ρυθμούς. Μάλιστα, σε αρκετά ταμεία έχει ήδη ολοκληρωθεί, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο ταχύτερη έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων.

Παρά τις καθυστερήσεις σε ορισμένους ασφαλιστικούς φορείς – όπως το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΕ, με ποσοστά ψηφιοποίησης στο 60% και 45% αντίστοιχα – στα ταμεία επιστημόνων και Τύπου η πρόοδος κυμαίνεται μεταξύ 60% και 100%. Συγκεκριμένα, το ΤΣΜΕΔΕ φτάνει στο 98%, το ΤΣΑΥ στο 92%, ενώ το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ βρίσκεται στο 75%.

Στα μεγαλύτερα ταμεία υπάρχουν καθυστερήσεις και μέχρι

σήμερα, έχει ψηφιοποιηθεί γύρω στο 55% των ενσήμων από τα τρία ταμεία του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ ΤΣΑ, ΤΑΕ) από 16 επικουρικά ταμεία του ΕΤΕΑΕΠ, από το ΙΚΑ και από το ταμείο των Συνεταιρισμών (ΤΣΕΑΠΓΣΟ).

Η ψηφιοποίηση των ενσήμων ξεκινά από το 1980 και μετά και περιλαμβάνει όλη την ασφαλιστική ιστορία και τις μεταβολές των εργαζομένων για μια 45ετία καλύπτοντας ουσιαστικά όσους άρχισαν να ασφαλίζονται από την ηλικία των 20 ετών.

Η μετατροπή των ενσήμων σε άυλη ασφάλιση μέσω της ψηφιοποίησης του έγχαρτου αρχείου όλων των ταμείων αφορά στην κύρια και επικουρική ασφάλιση.

Η πρόοδος της ψηφιοποίησης κρίνεται απαραίτητη για το επόμενο στάδιο: την αυτόματη ανάγνωση των ψηφιακών χρόνων ασφάλισης από τα πληροφοριακά συστήματα του ΕΦΚΑ. Η διαδικασία αυτή, που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2026, θα επιτρέψει την απονομή κύριας σύνταξης εντός λίγων ωρών.

Πηγή: OT