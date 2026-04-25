Σημαντική είδηση:
25.04.2026 | 08:08
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τραμ το Σαββατοκύριακο
Προς κατάργηση η προσωρινή σύνταξη
Οικονομία 25 Απριλίου 2026, 07:27

Προς κατάργηση η προσωρινή σύνταξη

Η ψηφιοποίηση των ενσήμων οδηγεί σε ταχεία έκδοση των αποφάσεων καθιστώντας μη απαραίτητη την προσωρινή σύνταξη

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Σχέση: Πώς θα αποκτήσετε ουσιαστική οικειότητα;

Σχέση: Πώς θα αποκτήσετε ουσιαστική οικειότητα;

Προς κατάργηση οδεύει η προσωρινή σύνταξη – σε πρώτη φάση για τους συνταξιούχους του δημοσίου τομέα – μετά τη σημαντική βελτίωση των χρόνων απονομής της οριστικής σύνταξης.

Οι ασφαλισμένοι θα παίρνουν απευθείας την οριστική κύρια σύνταξη εφόσον έχουν διανύσει όλα τα έτη ασφάλισης χρόνια στο δημόσιο, δηλαδή χωρίς διαδοχική ή παράλληλη ασφάλιση

Η ψηφιοποίηση των ενσήμων έχει οδηγήσει σε συντμήσεις των χρόνων που απαιτούνται για την έκδοση των συντάξεων – σε πολλά ασφαλιστικά ταμεία – με αποτέλεσμα η προσωρινή σύνταξη να μην είναι απαραίτητη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του δημοσίου τομέα όπου σχεδόν οι 8 στις 10 αποφάσεις συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης εξ ολοκλήρου εντός του δημοσίου (εκτός των περιπτώσεων διαδοχικής ασφάλισης) εκδίδονται με την αυτοματοποιημένη διαδικασία σε λιγότερο από δύο μήνες.

Στις συντάξεις θανάτου μάλιστα η μεταβίβαση γίνεται ήδη αυθημερόν με την υποβολή της αίτησης. Μετά από αυτή την εξέλιξη ο e ΕΦΚΑ εξετάζει τον τερματισμό των προσωρινών συντάξεων – σε πρώτη φάση – στο δημόσιο τομέα.

Αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι θα παίρνουν απευθείας την οριστική κύρια σύνταξη εφόσον έχουν διανύσει όλα τα έτη ασφάλισης χρόνια στο δημόσιο, δηλαδή χωρίς διαδοχική ή παράλληλη ασφάλιση.

Σήμερα, οι υπάλληλοι που συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος από το Δημόσιο λαμβάνουν ως προσωρινή σύνταξη το 50% των αποδοχών που τους αναλογούν με βάση το μισθολόγιο του 2011. Το ποσό αυτό υπολείπεται σημαντικά έναντι της σύνταξης και βάσει νόμου καταβάλλεται για ένα τρίμηνο εντός του οποίου οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να πάρουν την οριστική τους σύνταξη.

Ειδικά στο δημόσιοι χρόνοι απονομής έχουν πέσει κάτω και από τους δυο μήνες, οπότε δεν υφίσταται λόγος ύπαρξης της προσωρινής σύνταξης.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπως η διαδοχική ασφάλιση και η παράλληλη ασφάλιση, αλλά και σε ασφαλισμένους με ελλιπή δικαιολογητικά ή με χρέη στα ταμεία. Σε αυτές τις κατηγορίες ο χρόνος αναμονής μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τον ένα χρόνο. Για τις περιπτώσεις αυτές ενδέχεται να συνεχίσει να χορηγείται η προσωρινή σύνταξη.

Ο e – ΕΦΚΑ

Την έκδοση κύριων συντάξεων εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης φιλοδοξεί να πετύχει – σύντομα – ο e ΕΦΚΑ. Το μεγάλο αυτό άλμα για τις κύριες συντάξεις, θα είναι το αποτέλεσμα ολοκλήρωσης της ψηφιοποίησης των παλιών ενσήμων τα οποία θα ενταχθούν – πλήρως – στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.

Η διαδικασία ψηφιοποίησης των ενσήμων που καλύπτουν την περίοδο προ του 1998 προχωρά με ταχείς ρυθμούς. Μάλιστα, σε αρκετά ταμεία έχει ήδη ολοκληρωθεί, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο ταχύτερη έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων.

Παρά τις καθυστερήσεις σε ορισμένους ασφαλιστικούς φορείς – όπως το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΕ, με ποσοστά ψηφιοποίησης στο 60% και 45% αντίστοιχα – στα ταμεία επιστημόνων και Τύπου η πρόοδος κυμαίνεται μεταξύ 60% και 100%. Συγκεκριμένα, το ΤΣΜΕΔΕ φτάνει στο 98%, το ΤΣΑΥ στο 92%, ενώ το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ βρίσκεται στο 75%.

Στα μεγαλύτερα ταμεία υπάρχουν καθυστερήσεις και μέχρι
σήμερα, έχει ψηφιοποιηθεί γύρω στο 55% των ενσήμων από τα τρία ταμεία του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ ΤΣΑ, ΤΑΕ) από 16 επικουρικά ταμεία του ΕΤΕΑΕΠ, από το ΙΚΑ και από το ταμείο των Συνεταιρισμών (ΤΣΕΑΠΓΣΟ).

Η ψηφιοποίηση των ενσήμων ξεκινά από το 1980 και μετά και περιλαμβάνει όλη την ασφαλιστική ιστορία και τις μεταβολές των εργαζομένων για μια 45ετία καλύπτοντας ουσιαστικά όσους άρχισαν να ασφαλίζονται από την ηλικία των 20 ετών.

Η μετατροπή των ενσήμων σε άυλη ασφάλιση μέσω της ψηφιοποίησης του έγχαρτου αρχείου όλων των ταμείων αφορά στην κύρια και επικουρική ασφάλιση.

Η πρόοδος της ψηφιοποίησης κρίνεται απαραίτητη για το επόμενο στάδιο: την αυτόματη ανάγνωση των ψηφιακών χρόνων ασφάλισης από τα πληροφοριακά συστήματα του ΕΦΚΑ. Η διαδικασία αυτή, που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2026, θα επιτρέψει την απονομή κύριας σύνταξης εντός λίγων ωρών.

Πηγή: OT

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των «μεγάλων» για μια θέση στους δείκτες των ανεπτυγμένων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των «μεγάλων» για μια θέση στους δείκτες των ανεπτυγμένων

Προσωρινή σύνταξη: Οδεύει προς κατάργηση

Προσωρινή σύνταξη: Οδεύει προς κατάργηση

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Οικονομικές Ειδήσεις 24.04.26

OT Delphi Economic Forum XI – Μαργώνης (Παπαστράτος): Τα 95 χρόνια μετασχηματισμού και το στοίχημα της καινοτομίας

Ο πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος μιλώντας στο OT Delphi Economic Forum XI εξηγεί τα κλειδιά της διαχρονικής επιτυχίας και γιατί το ελληνικό μοντέλο αποτελεί case study

Σύνταξη
Οικονομία 24.04.26

Πέντε χρόνια ακρίβειας: 39% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – 31% στη στέγαση

Η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Ανάπτυξης για τις δημόσιες συμβάσεις, μας δείχνει πόσο έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες σε σύγκριση με το 2021.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οικονομικές Ειδήσεις 24.04.26

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI

Δυναμικό παρών για δεύτερη ημέρα στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

Σύνταξη
Συγκριτική έρευνα 24.04.26

Ποια επαγγέλματα απειλεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη — και ποια όχι

Τα επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι οι εισαγωγικές δουλειές ρουτίνας, αλλά υψηλόμισθες θέσεις διανοητικής εργασίας. Τι δείχνει νέα έρευνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εντός του 2026 24.04.26

Τα μυστικά για σύνταξη από το Δημόσιο πριν από τα 62

Αναλυτικά οι 8 κατηγορίες ασφαλισμένων που θεμελιώνουν δικαίωμα για σύνταξη - Αφορά κατά κανόνα τους παλαιούς, πριν από το 1993, χωρίς απαραίτητα να έχουν και το πέναλτι της μειωμένης σύνταξης

Ηλίας Γεωργάκης
Απογραφή ανελκυστήρων: Οι υποχρεώσεις του συντηρητή, οι προθεσμίες και οι έλεγχοι
Οι υποχρεώσεις του συντηρητή των ανελκυστήρων, οι προθεσμίες και οι έλεγχοι

Ο βασικός στόχος της απογραφής είναι η ενίσχυση της ασφάλειας, η πλήρης καταγραφή και ο έλεγχος των παλαιών και επικίνδυνων ανελκυστήρων σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια

Δήμητρα Σκούφου
Ακίνητα: Τέλος στην ομηρεία χιλιάδων ιδιοκτητών
Τέλος στην ομηρεία χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων

Με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις του ΥΠΕΝ, οι οποίες προωθούνται στη Βουλή, απλουστεύονται οι μεταβιβάσεις που αφορούν ακίνητα τα οποία έχουν εκκρεμότητες με τους δασικούς χάρτες

Προκόπης Γιόγιακας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ελλάδα 25.04.26

Σεισμός Κρήτη: Η εκτίμηση Χουλιάρα για τη σεισμική ακολουθία

Οι μετασεισμοί το τελευταίο 24ωρο έφτασαν σε ισχύ τα 5 Ρίχτερ και η ακολουθία εμφανίζεται φυσιολογική, ωστόσο το φαινόμενο παρακολουθείται καθώς πρόκειται για περιοχή που έχει δώσει μεγάλους σεισμούς στο παρελθόν

Σύνταξη
«Εποχή αποικιοκρατίας» 25.04.26

Λάβρος ο Λαβρόφ κατά των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ έχουν απορρίψει το διεθνές δίκαιο, «ενδιαφέρονται μόνο για τη δική τους ευημερία, κι είναι έτοιμοι να την υπερασπίσουν με κάθε μέσο» τονίζει ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύνταξη
Πρόληψη 25.04.26

Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: Προς ένταξη και ο γονιδιακός έλεγχος για καρκίνο μαστού

Εξετάζεται ποια προγράμματα θα συνεχιστούν και μετά τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης – Έχουν προληφθεί 200.000 περιστατικά καρκίνου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ισλαμαμπάντ 25.04.26

Ραντεβού στα τυφλά ΗΠΑ - Ιράν

Εξαιρετικά επισφαλής φαντάζει η εκεχειρία στον Λίβανο, ενώ στο Ισλαμαμπάντ, όπου ήδη βρίσκεται ο ΥΠΕΞ του Ιράν, αναμένονται οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Αρνείται να καταθέσει 25.04.26

Το κορυφαίο The Lancet γυρίζει την πλάτη στον Τραμπ για την Covid-19

«Λάβαμε ένα αίτημα να προσέλθουμε και να καταθέσουμε στοιχεία σε μια έρευνα της Γερουσίας (των ΗΠΑ για την Covid-19), κάτι που δεν πρόκειται να κάνουμε», ανακοινώνει η ιατρική επιθεώρηση The Lancet.

Σύνταξη
Στρατιωτική συνεργασία 25.04.26

Χέρι χέρι Βενεζουέλα και Κολομβία ενάντια στις «μαφίες»

Οι κυβερνήσεις της Βενεζουέλας και της Κολομβίας προχωρούν σε πολύ πιο στενή στρατιωτική συνεργασία ενάντια στις «μαφίες» και τις «εγκληματικές συμμορίες» που δρουν στα σύνορά τους.

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη 25.04.26

Επένδυση 40 δισ. δολαρίων της Google στην Anthropic

Δέκα δισ. δολάρια θα επενδύσει άμεσα η Google στην Anthropic, με βάση την τρέχουσα αποτίμησή της, και θα καταβάλει άλλα 30 δισ. ανάλογα με την απόδοσή της.

Σύνταξη
Γάζα 25.04.26

Νέες σφαγές, ακόμα και παιδιών, από το Ισραήλ

Γυναίκα 43 ετών με δυο παιδιά της, 4 και 11 ετών, και ένα ακόμα παιδί περίπου 12 ετών, βρίσκονται ανάμεσα στους 13 Παλαιστινίους που σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα.

Σύνταξη
Media 25.04.26

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Κωδικός 10%

Το εκλογικό σχέδιο του Μαξίμου • Η «χαρτογράφηση» του εκλογικού σώματος • Σε ποιες κοινωνικές ομάδες θα αναζητηθεί το κρίσιμο ποσοστό που τους λείπει

Σύνταξη
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers

Ο πόλεμος στο Ιράν ταράζει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος του πολυεστέρα και απειλώντας με νέες ανατιμήσεις τη βιομηχανία της fast fashion

Νατάσα Σινιώρη
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Σοκ για τη Ρεάλ στο 90+4′, ακόμη πιο κοντά στον τίτλο η Μπαρτσελόνα (1-1)

Η Ρεάλ Μαδρίτης κρατούσε τη νίκη στα χέρια της κόντρα στην Μπέτις, όμως ο Έκτορ Μπεγερίν ισοφάρισε στο 94' (1-1) και «ψαλίδισε» ακόμη περισσότερο τις ελπίδες τις «βασίλισσας» για το πρωτάθλημα

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Νότιγχαμ πέντε αστέρων, διέλυσε τη Σάντερλαντ

Σαρωτική η Νότιγχαμ στο εκτός έδρας ματς με τη Σάντερλαντ, καθώς επιβλήθηκε με 5-0. Με τέσσερα γκολ σε 20' στο πρώτο ημίχρονο, έκανε μεγάλο βήμα παραμονής . Στο +8 από την επικίνδυνη ζώνη.

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

