24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
Fizz 24 Απριλίου 2026, 23:40

Τραμπ vs πρίγκιπα Χάρι – «Πώς τα πάει; Πώς είναι η σύζυγός του;»

Ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι ο πρίγκιπας Χάρι «δεν μιλούσε εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου» όταν κάλεσε τις ΗΠΑ να επιδείξουν «ηγετικό ρόλο» σε ότι αφορά τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συνήθως, οι βασιλείς και οι πρίγκιπες πάνε χέρι χέρι με τις δεξιές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, αλλά η τρέχουσα, παγκόσμια γεωπολιτική κατάσταση άλλαξε μέχρι και αυτό τον κανόνα του παιχνιδιού: ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λοιδόρησε δημοσίως τον πρίγκιπα Χάρι, υποστηρίζοντας ότι «εκπροσωπεί περισσότερο το Ηνωμένο Βασίλειο».

Πιο συγκεκριμένα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Δούκας του Σάσεξ «δεν μιλούσε εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου» όταν κάλεσε τις ΗΠΑ να επιδείξουν «ηγετικό ρόλο» σε ότι αφορά τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας.

«Δεν μιλάει εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου»

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Κίεβο, και χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον Τραμπ, ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει «να δείξουν ότι μπορούν να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους  – όχι από φιλανθρωπία, αλλά λόγω του διαχρονικού ρόλου τους στην παγκόσμια ασφάλεια και τη στρατηγική σταθερότητα».

Όταν ρωτήθηκε για τα σχόλια αυτά, ο Τραμπ απάντησε: «Ο πρίγκιπας Χάρι; Πώς τα πάει; Πώς είναι η σύζυγός του; Παρακαλώ, δώστε της τις ευχές μου».

Φωτογραφία: Ο πρίγκιπας Χάρι περπατά σε ένα δάσος κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στα μέλη του HALO Trust, στην περιοχή του Κιέβου, Ουκρανία, στις 24 Απριλίου 2026. Valentyn Kuzan/HALO Trust/ REUTERS

«Ένα πράγμα ξέρω: ο πρίγκιπας Χάρι δεν μιλάει εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Νομίζω ότι εγώ εκπροσωπώ το Ηνωμένο Βασίλειο περισσότερο από τον πρίγκιπα Χάρι».

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι εκτιμά «πολύ» τις συμβουλές του.

Από την μία ο Χάρι, από την άλλη ο Κάρολος

Η επίσκεψη του πρίγκιπα Χάρι στην Ουκρανία πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες μετά την αναχώρησή του από την Αυστραλία, όπου είχε μεταβεί με την σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την ιστορία. Όχι μόνο λόγω της δύναμής τους, αλλά και επειδή, όταν η Ουκρανία εγκατέλειψε τα πυρηνικά όπλα, η Αμερική διαβεβαίωσε ότι η κυριαρχία και τα σύνορα της Ουκρανίας δεν θα αμφισβητηθούν», δήλωσε ο Χάρι.

Από την άλλη πλευρά, ο Κάρολος και η σύζυγός του, Καμίλα, αναμένεται να συναντηθούν με τον Τραμπ την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα αναμένεται να συναντήσουν τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στις ΗΠΑ, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα.

Το ταξίδι πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντασης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, ιδίως σε ότι αφορά τη στάση της Βρετανίας στον απρόκλητο πόλεμο στο Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει ότι «δεν ήταν ικανοποιημένος» με την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να μην συμμετάσχει στις επιχειρήσεις μαζί με το Ισράηλ, ενώ άσκησε κριτική και στον πρωθυπουργό Κίρ Σταρμερ, περιγράφοντάς τον μάλιστα ως «[έναν πολιτικό που σίγουρα δεν μοιάζει] με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ», μετά την άρνηση της κυβέρνησης να επιτρέψει σε αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν.

*Με πληροφορίες από: BBC

S&P: Διατήρηση αξιολόγησης της Ελλάδας στο BBB – Σταθερό outlook εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Wall Street: Ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από την Intel και ελπίδες για αποκλιμάκωση με το Ιράν

Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Όλα καλά – Ο Ίθαν Χοκ εγκρίνει τον γαμπρό του
Fizz 24.04.26

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ίθαν Χοκ αναφέρθηκε στον γάμο της κόρης του, Μάγια Χοκ, με τον μουσικό Κρίστιαν Λι Χάτσον, που έλαβε χώρα την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Γιατί έστειλε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο καλάθι με ζυμαρικά στη Νίκι Γκλέιζερ;
«Κοίταξα! Έψαξα!» 24.04.26

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο απάντησε στα καυστικά σχολιά της Νίκι Γκλέιζερ στις Χρυσές Σφαίρες με καλάθια με ζυμαρικά. Δεν το λες και άσχημα.

Ο Τζον Φαβρό δεν ήθελε τον θάνατο του Iron Man στο Avengers: Endgame
Ήταν το «παιδί» του 24.04.26

Ο άνθρωπος που σκηνοθέτησε και στάθηκε στο πλευρό του Iron Man, ο Τζον Φαβρό δεν ήθελε με τίποτα να δει το «παιδί» του να πεθαίνει στο Avengers: Endgame

Η στάση της Ρις Γουίδερσπουν απέναντι στο AI εγείρει ερωτήματα
Κίνητρο; 24.04.26

Η Ρις Γουίδερσπουν ενθάρρυνε τους ακόλουθούς της στο Instagram να «μάθουν μαζί τα βασικά» για την τεχνητή νοημοσύνη για να «κάνουν την καθημερινότητά τους ευκολότερη και καλύτερη».

Οι «παππούδες» που λήστεψαν την Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι γίνονται σειρά
2016 23.04.26

Τη ληστεία πραγματοποίησαν πέντε άνδρες, οι οποίοι εισήλθαν στο διαμέρισμα της Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι, την έδεσαν, της έκλεισαν το στόμα με κολλητική ταινία και την κλείδωσαν στο μπάνιο.

Βενεζουέλα και Κολομβία ανακοινώνουν στρατιωτική συνεργασία ενάντια στις «μαφίες»
Στρατιωτική συνεργασία 25.04.26

Οι κυβερνήσεις της Βενεζουέλας και της Κολομβίας προχωρούν σε πολύ πιο στενή στρατιωτική συνεργασία ενάντια στις «μαφίες» και τις «εγκληματικές συμμορίες» που δρουν στα σύνορά τους.

Η Google θα επενδύσει 40 δισ. δολάρια στην εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic
Τεχνητή Νοημοσύνη 25.04.26

Δέκα δισ. δολάρια θα επενδύσει άμεσα η Google στην Anthropic, με βάση την τρέχουσα αποτίμησή της, και θα καταβάλει άλλα 30 δισ. ανάλογα με την απόδοσή της.

Γάζα: Νέες σφαγές, ακόμα και παιδιών, από τις ισραηλινές δυνάμεις – Σκότωσαν μητέρα με 2 παιδιά της
Γάζα 25.04.26

Γυναίκα 43 ετών με δυο παιδιά της, 4 και 11 ετών, και ένα ακόμα παιδί περίπου 12 ετών, βρίσκονται ανάμεσα στους 13 Παλαιστινίους που σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα.

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Κωδικός 10%
Media 25.04.26

Το εκλογικό σχέδιο του Μαξίμου • Η «χαρτογράφηση» του εκλογικού σώματος • Σε ποιες κοινωνικές ομάδες θα αναζητηθεί το κρίσιμο ποσοστό που τους λείπει

Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Ο πόλεμος στο Ιράν ταράζει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος του πολυεστέρα και απειλώντας με νέες ανατιμήσεις τη βιομηχανία της fast fashion

Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης 1-1: Σοκ για τη «Βασίλισσα» στο 90+4′, πιο κοντά στον τίτλο η Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Η Ρεάλ Μαδρίτης κρατούσε τη νίκη στα χέρια της κόντρα στην Μπέτις, όμως ο Έκτορ Μπεγερίν ισοφάρισε στο 94' (1-1) και «ψαλίδισε» ακόμη περισσότερο τις ελπίδες τις «βασίλισσας» για το πρωτάθλημα

Νότιγχαμ πέντε αστέρων, διέλυσε τη Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Σαρωτική η Νότιγχαμ στο εκτός έδρας ματς με τη Σάντερλαντ, καθώς επιβλήθηκε με 5-0. Με τέσσερα γκολ σε 20' στο πρώτο ημίχρονο, έκανε μεγάλο βήμα παραμονής . Στο +8 από την επικίνδυνη ζώνη.

Τέμπη: Βίντεο που δεν συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία βρέθηκε στο σπίτι δικαστικού πραγματογνώμονα
Ελλάδα 24.04.26

Η οικογένεια Τηλκερίδη έστειλε εξώδικο στην εταιρεία που χειρίζεται τις κάμερες και ζητά εντός 48 ωρών να της παραδοθεί το σύνολο του βιντεοληπτικού υλικού αλλά και να κοινοποιήσει όλες τις λεπτομέρειες της διακίνησής του.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε οδηγίες προς τους φιλάθλους που θα πάνε στον Βόλο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson
Ποδόσφαιρο 24.04.26

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΠΟ με οδηγίες προς τους οπαδούς ΠΑΟΚ και ΟΦΗ που θα πάνε στον Βόλο να παρακολουθήσουν τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson στο Πανθεσσαλικό Στάδιο

Η υπόκλιση στην Κάρλα, είναι το ποδόσφαιρο (που θέλεις να υπάρχει)…
Ποδόσφαιρο 24.04.26

Η Κάρλα Βίτι μετά από 28 χρόνια ως φροντίστρια των Go Ahead Eagles, βγήκε στη σύνταξη και οι οπαδοί της ολλανδικής ομάδας την έκαναν πανό και κορεό, υπενθυμίζοντας πως το ποδόσφαιρο θα είναι πάντα συνυφασμένο με έννοιες όπως πίστη, αφοσίωση, αγάπη, αυταπάρνηση.

Μαρκοϊσβίλι: «Φοβερή ομάδα ο Ολυμπιακός, έχει εξαιρετικό προπονητή»
Μπάσκετ 24.04.26

O προπονητής της Μονακό, Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ποιότητα του Ολυμπιακού, αλλά και στον προπονητή του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά την πρόκριση των Μονεγάσκων επί της Μπαρτσελόνα

OT Delphi Economic Forum XI – Μαργώνης (Παπαστράτος): Τα 95 χρόνια μετασχηματισμού και το στοίχημα της καινοτομίας
Οικονομικές Ειδήσεις 24.04.26

Ο πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος μιλώντας στο OT Delphi Economic Forum XI εξηγεί τα κλειδιά της διαχρονικής επιτυχίας και γιατί το ελληνικό μοντέλο αποτελεί case study

Μάικ Τζέιμς: «Θα έχουμε τις ευκαιρίες μας κόντρα στον Ολυμπιακό»
Μπάσκετ 24.04.26

Μετά την πρόκριση της Μονακό επί της Μπαρτσελόνα ο Μάικ Τζέιμς στάθηκε στη μακρά ιστορία που έχουν οι Μονεγάσκοι με τον Ολυμπιακό και τόνισε πως ανάμεσα στις δύο ομάδες θα γίνουν μεγάλες μάχες.

Το πρόγραμμα των play off της Euroleague – Πότε παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
Euroleague 24.04.26

Η διαδικασία των play in της Euroleague ολοκληρώθηκε και η διοργάνωση μπαίνει στην προτελευταία στροφή της, με τα play off που ξεκινούν την προσεχή Τρίτη (28/4) - Το πρόγραμμα και οι ώρες των αγώνων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Ταφόπλακα στο «θεσμικό» προφίλ Μητσοτάκη από Γεωργιάδη που στοχοποιεί την Κοβέσι προσωπικά
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Η εκτός ορίων επίθεση Γεωργιάδη κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, με ανοίκειες αναφορές σε πολιτικές φιλοδοξίες της Λ. Κοβέσι και η εμφάνισή του ως αυτόκλητου (;) υπερασπιστή των Ελλήνων ανώτατων δικαστών, κουρελιάζει το αφήγημα της κυβέρνησης περί σεβασμού των ευρωπαϊκών δικαστικών θεσμών και καταδεικνύει την επιλεκτικότητα της «εμπιστοσύνης» της στη Δικαιοσύνη.

Μονακό – Μπαρτσελόνα 79-70: Οι Μονεγάσκοι στο δρόμο του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 24.04.26

Η Μονακό του «κοντού» ρόστερ επέδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα, νίκησε τη Μπαρτσελόνα με 79-70 και για 4η φορά σε 5 χρόνια θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά ή τα ημιτελικά της Euroleague

LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 24.04.26

LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης για την 32η αγωνιστική La Liga.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

