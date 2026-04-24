ΣΥΡΙΖΑ: Στο πρόσωπο του Νίκου Ρωμανού δοκιμάστηκαν ακραίως το τεκμήριο αθωότητας και η ισονομία
«Οι παλιές αστυνομικές πρακτικές τύπου 'συνήθως υπόπτων' δεν αρμόζουν σ’ ένα σύγχρονο Κράτος Δικαίου», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ
«Η σημερινή, ομόφωνη, απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, με την οποία αθωώθηκε ο Νίκος Ρωμανός για την υπόθεση της έκρηξης στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων, επιβεβαιώνει τον προβληματισμό που είχε εκφράσει από την πρώτη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, για την προφυλάκιση του κατηγορούμενου», επισημαίνει η Κουμουνδούρου.
Και σημειώνει ότι «στο πρόσωπο του Νίκου Ρωμανού δοκιμάστηκαν ακραίως και το τεκμήριο της αθωότητας και η ισονομία».
«Γι’ αυτό και επαναλαμβάνουμε ότι η Δημοκρατία μας, δεν μπορεί να ενεργεί με βάση το προφίλ ‘φίλων ή εχθρών’ και ότι οι παλιές αστυνομικές πρακτικές τύπου ‘συνήθως υπόπτων’ δεν αρμόζουν σ’ ένα σύγχρονο Κράτος Δικαίου», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
