newspaper
Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μακρόν: Αν απειληθεί η κυριαρχία της Ελλάδας θα είμαστε εδώ – «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία» είπε στα ελληνικά
Διπλωματία 24 Απριλίου 2026, 18:28

Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα ο γάλλος Προέδρος Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος συμμετείχε σε εκδήλωση στην Ρωμαϊκή Αγορά για την επόμενη μέρα της Ευρώπη, ενώ στη συνέχεια παρακάθισε σε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο. Αύριο θα επισκεφθεί τη φρεγάτα Κίμων μαζί με τον ελληνα πρωθυπουργό και θα υπογράψουν συμφωνίες.

Σύνταξη
Upd:24.04.2026, 22:29
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ενωση σε μια περίοδο διεθνούς αστάθειας αναφέρθηκαν ο γάλλος πρόεδρος, Μανουέλ Μακρόν και ο ελληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνοντας σαφή μηνύματα, κατά τη διάρκεια συζήτησης τους στη Ρωμαϊκή Αγορά.

Στην εκδήλωση με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη – Ο δρόμος προς το αύριο», ο Εμανουέλ Μακρόν άφησε αιχμές για τη στάση των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας πως ίσως έχει φτάσει η στιγμή η Ευρώπη να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αβεβαιότητας, καλώντας παράλληλα σε εγρήγορση επισημαίνοντας πως για πρώτη φορά οι ηγεσίες ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας βρίσκονται σε απόσταση από την Ευρώπη.

Ο γάλλος πρόεδρος έστειλε σαφές μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελληνογαλλικής συνεργασίας και διαβεβαιώνοντας πως η Γαλλία θα σταθεί στο πλευρό της χώρας σε περίπτωση απειλής της κυριαρχίας της.

Από την πλευρά του, ο έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι καθοριστικά για το μέλλον της ΕΕ, τονίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη κινητοποίηση ευρωπαϊκών πόρων. Συμφώνησε ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρία, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας και στην αύξηση –αλλά και πιο αποτελεσματική αξιοποίηση– των αμυντικών δαπανών.

Ανέφερε, επίσης ότι η Ευρώπη συχνά καθυστερεί στις αποφάσεις της, ωστόσο σε κρίσιμες στιγμές καταφέρνει να προχωρά σε ουσιαστικές κινήσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, αλλά και την ανάγκη ενίσχυσης των κοινών αμυντικών δυνατοτήτων.

Αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι, παρά τα προβλήματα, η Ευρώπη παραμένει ένας χώρος σταθερότητας και ευημερίας, ο οποίος έχει αποδείξει ότι μπορεί να λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις όταν το απαιτούν οι συνθήκες.

Ο Μακρόν, από την πλευρά του, έθεσε ως βασικό στόχο την ενίσχυση της γεωπολιτικής ισχύος της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας ότι η Ένωση πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία, ταχύτητα και στρατηγική παρουσία στη διεθνή σκηνή.

Στο ενεργειακό πεδίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε την πυρηνική ενέργεια ως βασική επιλογή για τη σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της προσέλκυσης επενδύσεων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής.

Όσον αφορά το ΝΑΤΟ, ο Μακρόν ανέφερε ότι η Συμμαχία βρίσκεται υπό πίεση και τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης του ευρωπαϊκού πυλώνα εντός της. Ο Μητσοτάκης, από την πλευρά του, υπογράμμισε τη σημασία της δίκαιης κατανομής των αμυντικών βαρών, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει διαχρονικά συμβάλει σημαντικά.

Τέλος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους κινδύνους της παραπληροφόρησης και των deepfakes, προειδοποιώντας ότι αποτελούν σοβαρή πρόκληση για τη δημοκρατία, ιδιαίτερα σε προεκλογικές περιόδους, και υπογράμμισε την ανάγκη οι ευρωπαϊκές πολιτικές να μετατρέπονται πιο γρήγορα σε πράξη.

Μήνυμα για στενότερη συνεργασία

Κατά τη διάρκεια του δείπνου στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κωνσταντίνος Τασούλας και ο Εμανουέλ Μακρόν ανέδειξαν τη διαχρονικά στενή σχέση Ελλάδας–Γαλλίας, τονίζοντας ότι αποτελεί πρότυπο συνεργασίας για την Ευρώπη. Ο ελληνας πρόεδρος της Δημοκραρίας στάθηκε στις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις και στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνοχής και αυτονομίας, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Από την πλευρά του, ο Μακρόν υπογράμμισε την ιστορική φιλία των δύο λαών και επανέλαβε τη στήριξη της Γαλλίας προς την Ελλάδα, επισημαίνοντας τη σημασία της διμερούς συνεργασίας σε άμυνα, οικονομία και καινοτομία. Κοινό μήνυμα ήταν η ανάγκη στενότερης συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και τη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου ευρωπαϊκού μέλλοντος.

Το Σάββατο ο Εμανουέλ Μακρόν μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων» και εν συνεχεία θα ακολουθήσει στο Μέγαρο Μαξίμου η υπογραφή συμφωνιών και κοινών δηλώσεων.

YouTube thumbnail

Δείτε όσα προηγήθηκαν

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Delphi Economic Forum XI
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Λευκός Οίκος στο Fox News: Το Ιράν επικοινώνησε και ζήτησε τετ – α – τετ συνάντηση

Λευκός Οίκος στο Fox News: Το Ιράν επικοινώνησε και ζήτησε τετ – α – τετ συνάντηση

inWellness
inTown
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γαλλία 24.04.26

Διήμερη επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα – «Έχουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία», λέει ο Γάλλος πρόεδρος

Ο Εμάνουελ Μακρόν σε δήλωσή του εν όψει της επίσκεψης υπογράμμισε πως «μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας, ο διάλογός μας δεν είναι μόνο καρπός μιας μακράς κοινής ιστορίας, είναι στρατηγικός»

Σύνταξη
Κοινή δήλωση 24.04.26

Τετραμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας, Μάλτας στην Αγία Νάπα – Στο επίκεντρο η αποτροπή νέας μεταναστευτικής κρίσης

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, συζητήθηκαν «οι πιθανές πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν με συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο, με στόχο την αποτροπή μιας μεταναστευτικής κρίσης παρόμοιας με εκείνη του 2015»

Σύνταξη
Διπλωματία 21.04.26

Με τον Στεφάνου του ΑΚΕΛ συναντήθηκε ο Μητσοτάκης – Συζήτησαν για Κυπριακό και Μέση Ανατολή

Με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και η κατάσταση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ συναντήθηκε, χθες, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς […]

Σύνταξη
Πολιτική 21.04.26

Διακομματικό μήνυμα υποστήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο στο Καπιτώλιο

Φέτος η επέτειος των 205 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 συμπίπτει με τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, γεγονός που επισημάνθηκε στα πολιτικά μηνύματα των περισσότερων νομοθετών

Σύνταξη
Διπλωματία 21.04.26

Η «εβδομάδα Μακρόν» και η αναζήτηση θετικού αφηγήματος για την κυβέρνηση

Η επίσκεψη Μακρόν θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Απριλίου, με την κυβέρνηση να θέλει να προβάλει την ελληνογαλλική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας αλλαγής κλίματος.

Διπλωματία 19.04.26

Στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου ο Μακρόν – Νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην 'Αμυνα και την Ασφάλεια.

Σύνταξη
Πολιτική 18.04.26

Οι πρακτικές του Ισραήλ μέσα από το φίλτρο της στρατηγικής συνεργασίας με την Ελλάδα

Αρκούν οι αντιδράσεις της Τουρκίας απέναντι στην συμμαχία Ελλάδας - Ισραήλ για να δικαιολογήσουν την ανοχή της Αθήνας απέναντι στις πρακτικές του Τελ Αβίβ στη Μέση Ανατολή;

Διπλωματία 16.04.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το βράδυ της Πέμπτης τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Διπλωματία 15.04.26

ΕΕ για Τουρκία: Καμία ενταξιακή πρόοδος χωρίς μεταρρυθμίσεις – Ρητές αναφορές στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο

Η έκθεση καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής κατάχρησης του συστήματος NAVTEX, των παραβιάσεων της ελληνικής ΑΟΖ και της παρεμπόδισης κρίσιμων ενεργειακών έργων της ΕΕ, όπως το καλώδιο Great Sea Interconnector και ο αγωγός EastMed

Σύνταξη
Μέση Ανατολή 14.04.26

Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση

Οι 18 υπουργοί Εξωτερικών προτρέπουν όλα τα μέρη να εργαστούν προς μια διαρκή πολιτική λύση, και καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, αλλά και τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Σύνταξη
Διπλωματία 14.04.26

Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: «Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής»

Το ΥΠΕΞ τονίζει τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των μελών της μειονότητας ως Ελλήνων πολιτών με πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία, σημειώνοντας ότι επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις που αμφισβητούν το πλαίσιο αυτό δεν συμβάλλουν στην εμπιστοσύνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας

Σύνταξη
Πολιτική 14.04.26

Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή

Ο Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί την Ελληνική Δύναμη Κοσόβου, σε μία περίοδο που η Αθήνα δίνει ξανά έμφαση στις σχέσεις της με τα Βαλκάνια, σε ένα ταξίδι που «ήταν προγραμματισμένο εδώ και καιρό».

Ελληνοτουρκικά 13.04.26

Υπουργείο Εξωτερικών σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν

Τα τριμερή σχήματα συνεργασίας «έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν

Σύνταξη
Τουρκία 13.04.26

Φιντάν: Ελλάδα και Κύπρος δεν χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ – Η συνεργασία τους φέρνει προβλήματα

«Η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ και η "Ελληνοκυπριακή Διοίκηση'' έχει την υποστήριξη της ΕΕ», τόνισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Euroleague 24.04.26

Το πρόγραμμα των play off της Euroleague – Πότε παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Η διαδικασία των play in της Euroleague ολοκληρώθηκε και η διοργάνωση μπαίνει στην προτελευταία στροφή της, με τα play off που ξεκινούν την προσεχή Τρίτη (28/4) - Το πρόγραμμα και οι ώρες των αγώνων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Ταφόπλακα στο «θεσμικό» προφίλ Μητσοτάκη από Γεωργιάδη που στοχοποιεί την Κοβέσι προσωπικά

Η εκτός ορίων επίθεση Γεωργιάδη κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, με ανοίκειες αναφορές σε πολιτικές φιλοδοξίες της Λ. Κοβέσι και η εμφάνισή του ως αυτόκλητου (;) υπερασπιστή των Ελλήνων ανώτατων δικαστών, κουρελιάζει το αφήγημα της κυβέρνησης περί σεβασμού των ευρωπαϊκών δικαστικών θεσμών και καταδεικνύει την επιλεκτικότητα της «εμπιστοσύνης» της στη Δικαιοσύνη.

Σύνταξη
Μπάσκετ 24.04.26

Μονακό – Μπαρτσελόνα 79-70: Οι Μονεγάσκοι στο δρόμο του Ολυμπιακού

Η Μονακό του «κοντού» ρόστερ επέδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα, νίκησε τη Μπαρτσελόνα με 79-70 και για 4η φορά σε 5 χρόνια θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά ή τα ημιτελικά της Euroleague

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 24.04.26

LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης για την 32η αγωνιστική La Liga.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 24.04.26

LIVE: Σάντερλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Σάντερλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σάντερλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 34η αγωνιστική Premier League.

Σύνταξη
Πολιτική 24.04.26

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Παυλόπουλος: Η Κοβέσι και οι Έλληνες δικαστικοί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνουν καλά τη δουλειά τους

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων συνεργατών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τόνισε ο πρώην ΠτΔ Π. Παυλόπουλος

Σύνταξη
Fizz 24.04.26

Ο Ίθαν Χοκ «δεν βρίσκει λόγια» για να περιγράψει τη στιγμή που συνόδευσε την κόρη του στην εκκλησία

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ίθαν Χοκ αναφέρθηκε στον γάμο της κόρης του, Μάγια Χοκ, με τον μουσικό Κρίστιαν Λι Χάτσον, που έλαβε χώρα την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Σύνταξη
Κόσμος 24.04.26

Η κυβέρνηση Τραμπ διευκολύνει τις ομοσπονδιακές εκτελέσεις, επαναφέρει και το εκτελεστικό απόσπασμα

Εντολή Τραμπ για επαναφορά και διευκόλυνση της θανατικής ποινής για τα σοβαρότερα εγκλήματα, όπως και για τις δολοφονίες αστυνομικών και τα εγκλήματα μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα

Σύνταξη
Ελλάδα 24.04.26

Κεφαλονιά: Οι αντιφάσεις και τα κενά που «καίνε» τους κατηγορούμενους για τον θάνατο της 19χρονης

Οι τρεις συλληφθέντες δίνουν διαφορετικές εκδοχές, ακόμα και για το ποιος κάλεσε το ασθενοφόρο ενώ φαίνεται να μην λένε και όλη την αλήθεια για τον 66χρονο

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Στο «καναβάτσο» η κυβέρνηση για τη διαφθορά – Κοβέσι, Βουρλιώτης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης στριμώχνουν τον Μητσοτάκη

Τα μεγάλα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αρκετά για να συμπεράνει κανείς ότι η διαφθορά επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη ήρθε για να μείνει. Ωστόσο, η αλαζονεία της κυβέρνησης και η πεποίθηση ότι πάντα θα την «γλιτώνει» είναι προκλητική και προκαλεί γενικευμένη δυσαρέσκεια, κάτι που έχει φανεί άλλωστε και στις δημοσκοπήσεις

Διεθνής Οικονομία 24.04.26

«Κλιματοπληθωρισμός»: Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει το κόστος διαβίωσης

Οι οικονομολόγοι και οι εκπρόσωποι των κεντρικών τραπεζών γίνονται όλο και πιο ικανοί στο να υπολογίζουν την σχέση της κλιματικής αλλαγής με τις αυξήσεις των τιμών

Κόσμος 24.04.26

ΕΕ: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποκλείουν την ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην Ένωση

Οι ηγέτες των χωρών - μελών της ΕΕ είπαν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως σκοπεύουν να τηρήσουν τους ενταξιακούς κανόνες για την είσοδο της Ουκρανίας στην ΕΕ, με την πρόθεση συμμετοχής σε συνόδους.

Σύνταξη
Burning Ambition 24.04.26

«Ό,τι κι αν παίξουμε, θα ακούγεται σαν Iron Maiden»: Στιβ Χάρις, Μπρους Ντίκινσον & 50 χρόνια μπάντα

Με αφορμή το ντοκιμαντέρ Burning Ambition και τις μεγάλες συναυλίες που ετοιμάζουν οι Iron Maiden σχολιάζουν τις καλές και τις κακές στιγμές της θρυλικής μπάντας

Άλλα Αθλήματα 24.04.26

Πρεβολαράκη: Ασημένιο μετάλλιο στα 53κ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης

Στον τελικό των 53κ. του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πάλης στην Αλβανία, η Μαρία Πρεβολαράκη, ηττήθηκε στις λεπτομέρειες με 2-1 από την Ουκρανή Γεφρεμοβα και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου

Αλέξανδρος Κωτάκης
Euroleague 24.04.26

LIVE: Μονακό – Μπαρτσελόνα

LIVE: Μονακό – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Μπαρτσελόνα για το πλέι ιν της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Αντίστροφη μέτρηση 24.04.26

Αλέξης Τσίπρας: Το Σάββατο τα αποκαλυπτήρια της νέας ιστοσελίδας του Ινστιτούτου – «Διαμορφώνοντας μαζί το κοινό μας μέλλον»

Με κεντρικό μήνυμα τη λέξη «Μαζί», ο Αλέξης Τσίπρας εγκαινιάζει τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα του Ινστιτούτου του, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο παρεμβάσεων και πολιτικού διαλόγου.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
Cookies