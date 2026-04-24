Μακρόν: Αν απειληθεί η κυριαρχία της Ελλάδας θα είμαστε εδώ – «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία» είπε στα ελληνικά

Στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ενωση σε μια περίοδο διεθνούς αστάθειας αναφέρθηκαν ο γάλλος πρόεδρος, Μανουέλ Μακρόν και ο ελληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνοντας σαφή μηνύματα, κατά τη διάρκεια συζήτησης τους στη Ρωμαϊκή Αγορά.

Στην εκδήλωση με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη – Ο δρόμος προς το αύριο», ο Εμανουέλ Μακρόν άφησε αιχμές για τη στάση των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας πως ίσως έχει φτάσει η στιγμή η Ευρώπη να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αβεβαιότητας, καλώντας παράλληλα σε εγρήγορση επισημαίνοντας πως για πρώτη φορά οι ηγεσίες ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας βρίσκονται σε απόσταση από την Ευρώπη.

Ο γάλλος πρόεδρος έστειλε σαφές μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελληνογαλλικής συνεργασίας και διαβεβαιώνοντας πως η Γαλλία θα σταθεί στο πλευρό της χώρας σε περίπτωση απειλής της κυριαρχίας της.

Από την πλευρά του, ο έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι καθοριστικά για το μέλλον της ΕΕ, τονίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη κινητοποίηση ευρωπαϊκών πόρων. Συμφώνησε ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρία, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας και στην αύξηση –αλλά και πιο αποτελεσματική αξιοποίηση– των αμυντικών δαπανών.

Ανέφερε, επίσης ότι η Ευρώπη συχνά καθυστερεί στις αποφάσεις της, ωστόσο σε κρίσιμες στιγμές καταφέρνει να προχωρά σε ουσιαστικές κινήσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, αλλά και την ανάγκη ενίσχυσης των κοινών αμυντικών δυνατοτήτων.

Αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι, παρά τα προβλήματα, η Ευρώπη παραμένει ένας χώρος σταθερότητας και ευημερίας, ο οποίος έχει αποδείξει ότι μπορεί να λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις όταν το απαιτούν οι συνθήκες.

Ο Μακρόν, από την πλευρά του, έθεσε ως βασικό στόχο την ενίσχυση της γεωπολιτικής ισχύος της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας ότι η Ένωση πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία, ταχύτητα και στρατηγική παρουσία στη διεθνή σκηνή.

Στο ενεργειακό πεδίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε την πυρηνική ενέργεια ως βασική επιλογή για τη σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της προσέλκυσης επενδύσεων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής.

Όσον αφορά το ΝΑΤΟ, ο Μακρόν ανέφερε ότι η Συμμαχία βρίσκεται υπό πίεση και τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης του ευρωπαϊκού πυλώνα εντός της. Ο Μητσοτάκης, από την πλευρά του, υπογράμμισε τη σημασία της δίκαιης κατανομής των αμυντικών βαρών, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει διαχρονικά συμβάλει σημαντικά.

Τέλος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους κινδύνους της παραπληροφόρησης και των deepfakes, προειδοποιώντας ότι αποτελούν σοβαρή πρόκληση για τη δημοκρατία, ιδιαίτερα σε προεκλογικές περιόδους, και υπογράμμισε την ανάγκη οι ευρωπαϊκές πολιτικές να μετατρέπονται πιο γρήγορα σε πράξη.

Μήνυμα για στενότερη συνεργασία

Κατά τη διάρκεια του δείπνου στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κωνσταντίνος Τασούλας και ο Εμανουέλ Μακρόν ανέδειξαν τη διαχρονικά στενή σχέση Ελλάδας–Γαλλίας, τονίζοντας ότι αποτελεί πρότυπο συνεργασίας για την Ευρώπη. Ο ελληνας πρόεδρος της Δημοκραρίας στάθηκε στις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις και στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνοχής και αυτονομίας, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Από την πλευρά του, ο Μακρόν υπογράμμισε την ιστορική φιλία των δύο λαών και επανέλαβε τη στήριξη της Γαλλίας προς την Ελλάδα, επισημαίνοντας τη σημασία της διμερούς συνεργασίας σε άμυνα, οικονομία και καινοτομία. Κοινό μήνυμα ήταν η ανάγκη στενότερης συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και τη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου ευρωπαϊκού μέλλοντος.

Το Σάββατο ο Εμανουέλ Μακρόν μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων» και εν συνεχεία θα ακολουθήσει στο Μέγαρο Μαξίμου η υπογραφή συμφωνιών και κοινών δηλώσεων.

