Οι δημοπρασίες εκείνες που έχουν να κάνουν με αντικείμενα της rock ιστορίας δεν είναι σπάνιες. Ωστόσο, τα memorabilia δεν λένε… να εξαντληθούν (ευτυχώς για τους συλλέκτες). Κι αν κάποιος αναρωτιόταν «τι άλλο να πουλήσουν που να έχει σχέση με τον Τζον Λένον και τον Φρέντι Μέρκιουρι», έρχεται ο οίκος Propstore και δίνει την απάντηση.

Στις 30 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί μία ακόμα δημοπρασία στο Λονδίνο, με περίπου 400 αντικείμενα που οι ειδικοί υπολογίζουν ότι θα αγγίξουν τις 1.5 εκατ. λίρες. Ανάμεσά τους από κιθάρες των Slash και Νόελ Γκάλαχερ, μέχρι ένα από τα τελευταία αυτόγραφα του Τζον Λένον και χειρόγραφοι στίχοι του Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Το αντικείμενο που αναμένεται να «πιάσει» τα περισσότερα είναι η κιθάρα Gibson Les Paul ’59 Custom Shop, που χρησιμοποίησε και υπέγραψε ο Slash των Guns N’ Roses – είναι αυτή που είχε κατά τη διάρκεια της περιοδείας Not In This Lifetime… Tour. Η αξία της εκτιμάται από 150.000 έως 300.000 λίρες.

Στη δημοπρασία μπορεί κάποιος να βρει την αφίσα για την προώθηση του άλμπουμ των Τζον Λένον και Γιόκο Όνο Double Fantasy, την οποία είχε υπογράψει το πρώην Σκαθάρι την 8η Δεκεμβρίου του 1980 – δηλαδή την ημέρα που έπεσε νεκρός στη Νέα Υόρκη. Η τιμή της εκτιμάται μεταξύ 60.000 και 120.000 λιρών.

Σύμφωνα με το Propstore, η αφίσα ήταν ένα από τα μόλις τέσσερα αντικείμενα που ο Λένον υπέγραψε εκείνη την ημέρα, ώρες προτού δολοφονηθεί στην είσοδο του Dakota.

Ένα ακόμα αντικείμενο που αναμένεται να ξεχωρίσει είναι το χρυσό μικρόφωνο Shure ⁠565 SD που χρησιμοποίησε ο τραγουδιστής των Queen Φρέντι Μέρκιουρι και υπολογίζεται μεταξύ 30.000-60.000 λιρών.

Το μικρόφωνο πουλήθηκε από τον πρώην ειδικό μουσικής τεχνολογίας των Queen Πίτερ Χινς, στον οποίο το είχε κάνει δώρο ο Μέρκιουρι. Ο Χινς πουλάει και άλλα αντικείμενα των Queen, μεταξύ άλλων ένα ντέφι που χρησιμοποιούσε ο Μέρκιουρι.

Ανάμεσα στα memorabilia που θα βγουν στο σφυρί είναι ένα δερμάτινο μπουφάν που φορούσε ο Τζορτζ Μάικλ στο βίντεοκλιπ Faith και ένα τζάκετ του ράπερ The Notorious B.I.G.