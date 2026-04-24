Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ejekt Festival, η Έλενα Λεώνη θα παρουσιάσει τον νέο της δίσκο σε ένα live που δεν θέλεις να χάσεις!
Λίγο πριν ανέβει στην σκηνή του EJEKT festival δίπλα σε τεράστια ονόματα της παγκόσμιας μουσικής όπως οι Florence + the Machine, η Έλενα καταθέτει τη δική της καλλιτεχνική πρόταση
- Υποκλοπές: Ανησυχία ΔΣΑ για την καθυστέρηση στη δικαστική διερεύνηση – Προειδοποιεί για κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων
- Τεράστιες ηλιακές εκλάμψεις έριξαν τις ραδιοεπικοινωνίες σε πολλές περιοχές της Γης
- AI λύκος τρομοκράτησε τη Νότια Κορέα – Συνελήφθη ο δημιουργός του
- «Τσακώθηκα με τη γυναίκα μου που άφησε τη Μυρτώ να βγει με τον 23χρονο» - Τι λέει ο πατέρας της 19χρονης
Η Έλενα Λεώνη —εικαστικός, μουσικός και τραγουδίστρια— συστήνεται πλέον ολοκληρωμένα στο κοινό με την κυκλοφορία του πρώτου της προσωπικού δίσκου.
Μια καλλιτέχνις που ισορροπεί ανάμεσα στις εικαστικές τέχνες και τη μουσική δημιουργία, η Έλενα φέρνει επί σκηνής έναν σπάνιο συνδυασμό: την ευαισθησία της άρπας και του τσέλου με τη δυναμική μιας full band και ενός πιο σύγχρονου produced ήχου.
Μετά από σημαντικές συνεργασίες δίπλα στη Μαρίνα Σάττι, τον Πάνο Βλάχο, τη Νατάσσα Μποφίλιου και άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες, και λίγο πριν ανέβει στην σκηνή του EJEKT festival δίπλα σε τεράστια ονόματα της παγκόσμιας μουσικής όπως οι Florence + the Machine, η Έλενα καταθέτει τη δική της καλλιτεχνική πρόταση.
Ο πρώτος της δίσκος με τίτλο «1.» που κυκλοφορεί 1/5 αποτελεί ένα κράμα art-pop, παραδοσιακών, έντεχνων και λαϊκών στοιχείων.
Στην επίσημη παρουσίαση του δίσκου η Έλενα Λεώνη θα ερμηνεύσει για πρώτη φορά ζωντανά το σύνολο της νέας της δουλειάς, μαζί με αγαπημένες διασκευές που έχουν καθορίσει την πορεία της.
Special guests: Μαρίνα Σάττι, Billie Kark, Ερασμία Μαρκίδη
Συντελεστές:
Τύμπανα: Κώστας Γοντικάκης
Κιθάρα: Θοδωρής Κλαυδιανός
Κιθάρα/Synths/Ούτι: Γιάννης Καρυδογιάννης
Ήχος: Νίκος Γκουντινάκης
Σχεδιασμός φώτων: Παναγιώτης Τσεβρένης
- Rosie Allimonos στο Delphi Economic Forum XI: «Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα μίντια»
- Ο Τζακ Νίκολσον στα 89α γενέθλιά του – Η φωτογραφία που αποκάλυψε η κόρη του
- Ζαβιτσάνος: Νομοτελειακή η αλλαγή στην τηλεόραση, είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε
- Το πρόγραμμα των play off της Euroleague – Πότε παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
- Ταφόπλακα στο «θεσμικό» προφίλ Μητσοτάκη από Γεωργιάδη που στοχοποιεί την Κοβέσι προσωπικά
- Μονακό – Μπαρτσελόνα 79-70: Οι Μονεγάσκοι στο δρόμο του Ολυμπιακού
- Τέλος στο θρίλερ Πάουελ – Ανοίγει ο δρόμος για τη νέα ηγεσία της Fed
- LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης
