Στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με μυθική ανατροπή η Μαρία Πρεβολαράκη
Η Mαρία Πρεβολαράκη μάγεψε στην Αλβανία και θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο για δεύτερη διαδοχική χρονιά.
- «Καρφιά» Βενιζέλου κατά κυβέρνησης για την ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων
- Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο καβγά μεταξύ δύο 19χρονων κοριτσιών στην Αγ. Βαρβάρα
- Από μια λεπτή κλωστή κρέμεται η εκεχειρία Ιράν-ΗΠΑ – Τι μπορεί να συμβεί αν κοπεί
- Ανοιξε το νέο Xilton: Νέα εποχή για το εμβληματικό ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisia
Στον τελικό των 53κιλών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πάλης προκρίθηκε η σπουδαία Μαρία Πρεβολαράκη.
Στον ημιτελικό βρέθηκε πίσω στο σκορ με 6-2 από την Πολωνή Ζάσινα σαράντα δευτερόλεπτα πριν το τέλος, αρχικά μείωσε και δύο δευτερόλεπτα πριν το τέλος με καρδιά… λιονταριού πήρε ακόμα δύο πόντους και ισοφάρισε. Το τελικό 6-6 είναι πλεονέκτημα και πήρε την επική πρόκριση στον τελικό!
Νωρίτερα η Πρεβολαράκη είχε επιβληθεί κατά κράτος της Βέντλε από την Γερμανία και είχε νικήσει με τεχνική υπεροχή!
Την Παρασκευή απόγευμα η Μαρία Πρεβολαράκη θα παλέψει για το back to back κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.
- Η πίεση, το ξέσπασμα και ο μοναδικός δρόμος για τον Τσιτσιπά (vids)
- Παναθηναϊκός: Συνεχίζει και του χρόνου το βόλεϊ η μαχήτρια της ζωής Πέννυ Ρόγκα (vids)
- Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»
- Πήρε το ντέρμπι παραμονής η Λεβάντε, νίκησε 2-0 τη Σεβίλλη
- Παρελθόν από τον πάγκο της ΑΕΛ Novibet ο Παντελίδης
- Στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με μυθική ανατροπή η Μαρία Πρεβολαράκη
- Ο Φαν ντε Φεν στο «στόχαστρο» της Γιουνάιτεντ
- «Στο στόχαστρο της Μάντσεστερ Σίτι ο Αζεντίν Ουναΐ»
