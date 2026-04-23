Στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με μυθική ανατροπή η Μαρία Πρεβολαράκη

Στον τελικό των 53κιλών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πάλης προκρίθηκε η σπουδαία Μαρία Πρεβολαράκη.

Στον ημιτελικό βρέθηκε πίσω στο σκορ με 6-2 από την Πολωνή Ζάσινα σαράντα δευτερόλεπτα πριν το τέλος, αρχικά μείωσε και δύο δευτερόλεπτα πριν το τέλος με καρδιά… λιονταριού πήρε ακόμα δύο πόντους και ισοφάρισε. Το τελικό 6-6 είναι πλεονέκτημα και πήρε την επική πρόκριση στον τελικό!

Νωρίτερα η Πρεβολαράκη είχε επιβληθεί κατά κράτος της Βέντλε από την Γερμανία και είχε νικήσει με τεχνική υπεροχή!

Την Παρασκευή απόγευμα η Μαρία Πρεβολαράκη θα παλέψει για το back to back κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.