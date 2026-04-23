Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Πόσες πιθανότητες έχει να υπερασπιστεί τον τίτλο της η Αργεντινή
Σύμφωνα με σελίδα που ασχολείται με την στατιστική η Αργεντινή έχει την τέταρτο μεγαλύτερο ποσοστό προκειμένου να κατακτήσει το προσεχές Μουντιάλ και να υπερασπιστεί το «στέμμα» της.
Σαράντα εννέα ημέρες πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 που θα διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού, η σελίδα «OptaJoe» δίνει ενδιαφέροντα στατιστικά με τις Εθνικές ομάδες που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες κατάκτησης του βαρύτιμου τροπαίου. Το ενδιαφέρον ποσοστό για την Αργεντινή.
Σύμφωνα με την εν λόγω σελίδα η νυν κάτοχος εμφανίζεται ως το τέταρτο φαβορί για να κερδίσει την κορυφαία διοργάνωση σε επίπεδο Εθνικών ομάδων. Συγκεκριμένα η «παρέα» του Λιονέλ Μέσι έχει ποσοστό 10,7% για να τα καταφέρει, τη στιγμή που η Ισπανία φιγουράρει στην πρώτη θέση με 16,3%, ενώ την τριάδα συμπληρώνουν η Γαλλία με 12,4% και η Αγγλία με 11,3%.
Αν η Αργεντινή φτάσει και πάλι στην κούπα θα γίνει η πρώτη χώρα μετά την Εθνική Βραζιλίας του 1962 (το είχε καταφέρει και το 1958) που καταφέρνει το λεγόμενο back to back όπως συνηθίζουν να λένε οι Αμερικανοί.
Από εκεί και πέρα την πρώτη 10άδα συμπληρώνουν η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, η Βραζιλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ και το Βέλγιο.
Δείτε παρακάτω τη σχετική ανάρτηση
49 days to go – Holders Argentina 🇦🇷 have the fourth-highest probability of lifting the 2026 #FIFAWorldCup (10.7%).
Should they do so, they would become the first team since Brazil in 1962 to successfully defend the trophy.
Immortality. pic.twitter.com/3H0Df84ChT
— OptaJoe (@OptaJoe) April 23, 2026
