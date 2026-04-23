Λεάο για το σκάνδαλο με ποδοσφαιριστές και συνοδούς πολυτελείας: «Δεν έχω καμία σχέση με τα γεγονότα»

Με ανάρτησή του ο Ραφαέλ Λεάο ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με το παράνομο κύκλωμα οργάνωσης με συνοδούς πολυτελείας, το οποίο δρούσε σε Μιλάνο και Μύκονο, σκάνδαλο το οποίο αποκάλυψαν τα προηγούμενα 24ωρα με δημοσιεύματά τους τόσο η Corriere dello Sport όσο και η Gazzeta dello Sport.

Στο κύκλωμα αυτό φέρονται να εμπλέκονται τουλάχιστον 70 ποδοσφαιριστές από τη Serie A, μεταξύ τους και παίκτες από Ίντερ, Μίλαν και Γιουβέντους, με ένα εξ αυτόν να είναι του 26χρονου ποδοσφαιριστή της Μίλαν

Ο Πορτογάλος φέρεται να είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που χρησιμοποίησαν την υπηρεσία συνοδών που παρείχε το πρακτορείο εκδηλώσεων, το οποίο κατέληξε να ερευνηθεί για εγκληματική οργάνωση, εκμετάλλευση και υποβοήθηση και συνέργεια στην πορνεία.

Το συγκεκριμένο πρακτορείο φέρεται να λειτουργούσε ως βιτρίνα για την οργάνωση ιδιωτικών βραδιών με τη συμμετοχή escort υψηλού επιπέδου. Τα πακέτα που προσφέρονταν στους πελάτες δεν περιορίζονταν μόνο σε συνοδεία, αλλά περιλάμβαναν πλήρεις εμπειρίες πολυτελούς διασκέδασης: νυχτερινά κέντρα της λεγόμενης «Milano bene», διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ιδιωτικές συναντήσεις με γυναίκες που στρατολογούνταν από το κύκλωμα.

Το όνομά του Λεάο «συνδέθηκε» με τους τους παίκτες που εκμεταλλεύτηκαν την λεγόμενη «έξτρα υπηρεσία» του πληρωμένου έρωτα, μετά από βραδινές εξόδους σε χώρους νυχτερινής διασκέδασης του Μιλάνου.

Η έκταση που πήρε η υπόθεση στην Ιταλία οδήγησε τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή α διαψεύσει κατηγορηματικά την εις βάρος του δημολογία, μέσω ανάρτησής του στους λογαριασμούς που διατηρεί στα social media.

«Τις τελευταίες ημέρες, το όνομά μου, όπως και άλλων ποδοσφαιριστών, έχει εμφανιστεί σε ιστότοπους, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εφημερίδες σε σχέση με έρευνα της Εισαγγελίας του Μιλάνου. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είμαι εντελώς άσχετος με τα γεγονότα που ερευνώνται. Δεν εμπλέκομαι και δεν έχω διαπράξει κανένα έγκλημα», εξήγησε αρχικά Λεάο, ενώ πρόσθεσε στη συνέχεια:

Προτρέπω όλους να αποφύγουν να συνδέσουν το όνομά μου με αυτήν την κατάσταση με αυθαίρετο ή επιφανειακό τρόπο, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την αλήθεια και τον σεβασμό στην ιδιωτική ζωή. Εκτός από ποδοσφαιριστές, είμαστε άνθρωποι με οικογένεια και φήμη.

Για αυτόν τον λόγο, έχω ήδη δώσει εντολή στον δικηγόρο μου να με υπερασπιστεί με κάθε τρόπο ενάντια σε οποιονδήποτε συνεχίζει να διαδίδει ψευδείς ή κακόβουλες ειδήσεις».

