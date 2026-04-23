Αλ. Τσίπρας: Σε λειτουργία πρόεδρου κόμματος – Πρόγραμμα στους Δελφούς και αυλαία για την «Ιθάκη» – Τα νέα πρόσωπα στα media

Οι Δελφοί είναι ο επόμενος προορισμός του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πλέον φαίνεται να έχει μπει σε καθεστώς λειτουργίας αρχηγού κόμματος.

To ετήσιο Οικονομικό Φόρουμ είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία ώστε ο κ. Τσίπρας να μιλήσει προγραμματικά και κυρίως για τα σχέδια της επόμενης ημέρας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο αν το σενάριο του Σεπτεμβρίου για την ανακοίνωση του κόμματος έχει επισπευστεί και πλέον είναι θέμα ενός ή δύο μηνών.

Στο κάδρο πάντα βρίσκεται και το πολιτικό μανιφέστο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, με επικεφαλής της ομάδας που έχει αναλάβει το έργο τον Γιώργο Σιακαντάρη, που αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα μετά τις 30 Απριλίου με το κείμενο θέσεων για το χώρο που θα επιχειρήσει να εκφράσει πλειοψηφικά ο κ. Τσίπρας να αποτελεί τη βάση των κοινωνικών και πολιτικών συγκλίσεων.

Τελευταίος σταθμός της «Ιθάκης»

Η Αμαλίας τα έχει βάλει στον επιταχυντή και φαίνεται ότι τελικά τελευταίος προορισμός της «Ιθάκης» θα είναι το Ηράκλειο της Κρήτης με την εκδήλωση για το βιβλίο να συνδυάζεται και με επεξεργασίες τις οποίες έχει ήδη ετοιμάσει το Ινστιτούτο.

Ουσιαστικά κλείνει ο κύκλος του βιβλίου και των περιοδειών και πλέον η βαρύτητα θα δοθεί σύμφωνα με πληροφορίες σε πιο εξωστρεφείς πρωτοβουλίες με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής στο εγχείρημα.

Κινητοποίηση

Ήδη πρόσωπα όπως ο Διονύσης Τεμπονέρας παίρνουν όλο και πιο συχνές πρωτοβουλίες για την οργάνωση και την κινητοποίηση δυνάμεων σε όλη την Ελλάδα με χαρακτηριστική την εκδήλωση στην Κόρινθο.

Το οργανωτικό πάντως φαίνεται να έχει πάρει φωτιά με τους Βασειλιάδη, Χατζηγιαννάκη, Θεοδωράκη και Αντωνοπούλου να πραγματοποιούν συνεχείς επαφές με στελέχη του ευρύτερου κεντροαριστερού χώρου.

Νέα πρόσωπα

Τα media είναι το μεγάλο στοίχημα αυτή την ώρα καθώς ήδη μια ομάδα νέων προσώπων θα ριχτούν στην αρένα της επικοινωνίας και των μέσων ενημέρωσης.

Η αρχή έγινε με την κυρία Κουφονικολάκου, την υπεύθυνη επικοινωνίας του Ινστιτούτου, ενώ σειρά θα πάρουν, κατόπιν εντατικής προετοιμασίας, νεότερης γενιάς πρόσωπα που εντάσσονται στο δυναμικό της Αμαλίας.

Πληροφορίες θέλουν στο παιχνίδι να μπαίνουν ο ψυχολόγος και προερχόμενος από την τοπική αυτοδιοίκηση στο Νότιο τομέα Γιώργος Κρικρής και ο πρόεδρος της Ένωσης Επιχειρήσεων Βιομηχάνων Δυτικής Αττικής Ηλίας Μουσταΐρας.

Σήματα

Πάντως μεγάλος αναβρασμός επικρατεί και στον ΣΥΡΙΖΑ με τα στελέχη που είναι έτοιμα να εγκαταλείψουν την Κουμουνδούρου με προορισμό την Αμαλίας.

Η ετοιμότητα του Συμεών Κεδίκογλου αλλά και άλλων βουλευτών να παραιτηθούν από τη βουλευτική τους έδρα προκαλεί νευρικότητα με τον Σωκράτη Φάμελλο να διαμηνύει ότι η συλλογική απόφαση που λήφθηκε μετά την παραίτηση του κ. Τσίπρα και από βουλευτής του κόμματος ισχύει για όλους θέλοντας να προλάβει τις όποιες διαρροές και την όποια αναταραχή στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Υπάρχουν όμως και στελέχη με κυβερνητική εμπειρία που στέλνουν σήματα στην Κουμουνδούρου για συμπόρευση.

Ένα τέτοιο σήμα στέλνει και ο πρώην βουλευτής και πρωην υφυπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα Άγγελος Τόλκας με άρθρο αισθητά υποστηρικτικό στον εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

«Τα υφιστάμενα σχήματα της προοδευτικής παράταξης αδυνατούν να εμπνεύσουν, να συγκροτήσουν πλειοψηφίες και να εμφανιστούν ως αξιόπιστη εναλλακτική διακυβέρνησης» γράφει το στέλεχος με εμπειρία στα οργανωτικά και τον πολιτικό σχεδιασμό παίρνοντας αποστάσεις από τη συγκόλληση κομμάτων και θυμίζοντας ότι τέτοιες επιτυχίες κοινωνικής πλειοψηφίας καταγράφηκαν το 2015 με το ΣΥΡΙΖΑ και το 2009 με το ΠΑΣΟΚ.