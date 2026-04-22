Τέλος ο Ροσενιόρ από την Τσέλσι μετά από τέσσερις μήνες (pic)

Ούτε τη σεζόν δεν κατάφερε να τελειώσει στον πάγκο της Τσέλσι ο Λίαμ Ροσενιόρ. Το απόγευμα της Τετάρτης (22/4) οι «μπλε» ανακοίνωσαν το τέλος της συνεργασίας τους με τον νεαρό τεχνικό μετά από μόλις τέσσερις μήνες από την πρόσληψή του.

Ο προβληματισμός στις τάξεις του συλλόγου ήταν πολύ μεγάλος αφού η ομάδα έδειχνε να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρωτάθλημα μετρά πέντε σερί ήττες χωρίς μάλιστα να πετύχει γκολ και κινδυνεύει να μείνει ακόμα και εκτός Ευρώπης.

Στο Champions League αποκλείστηκε με δύο βαριές ήττες από την Παρί Σεν Ζερμέν ενώ γενικότερα η εικόνα ήταν προβληματική. Έτσι, μετά από συσκέψεις επί συσκέψεων μέσα στην ημέρα, πάρθηκε η απόφαση να ολοκληρωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών.

Θυμίζουμε πως ο Ροσενιόρ είχε αντικαταστήσει τον Έντσο Μαρέσκα στην Τσέλσι και πρόλαβε να καθίσει στον πάγκο σε 23 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Σε αυτά είχε 11 νίκες, 10 ήττες και 2 ισοπαλίες.

«Εκ μέρους όλων στην Τσέλσι, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στον Λίαμ και το επιτελείο του για όλες τις προσπάθειές τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους στον σύλλογο. Ο Λίαμ συμπεριφερόταν πάντα με την υψηλότερη ακεραιότητα και επαγγελματισμό μετά τον διορισμό του στα μέσα της σεζόν», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση όπου γίνεται επίσης λόγος για μία πολύ δύσκολη απόφαση.

Ο Κάλουμ ΜακΦάρλαν, που ήταν ο ενδιάμεσος και από τον Μαρέσκα στον Ροσενιόρ, θα είναι αυτός που θα αναλάβει ως το τέλος της σεζόν, με την Τσέλσι να ξεκινά την αναζήτηση για αυτόν που θα αναλάβει από το καλοκαίρι και μετά.

