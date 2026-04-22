Σίνερ: «Θέλω να είμαι στην καλύτερη φόρμα για το Ρολάντ Γκαρός»
Η κατάκτηση του Ρολάντ Γκαρός είναι το μοναδικό πράγμα που υπάρχει στο μυαλό του Γιανίκ Σίνερ αυτή την εποχή...
O Γιάνικ Σίνερ, No1 στην παγκόσμια κατάταξη, λίγο πριν… μπει στο Madrid Masters 1000 όπου μπορεί να κερδίσει ένα πέμπτο συνεχόμενο τουρνουά σε αυτή την κατηγορία, επανέλαβε ότι ο κύριος στόχος του είναι να βρίσκεται στην «καλύτερη δυνατή φόρμα» για το Roland-Garros σε ένα μήνα.
«Ποτέ δεν έχω παίξει πολύ καλά στη Μαδρίτη», επέμεινε ο 24χρονος Σίνερ, ο οποίος δεν έχει προχωρήσει ποτέ πέρα από τα προημιτελικά στην ισπανική πρωτεύουσα. «Προσπαθώ να βελτιωθώ ως παίκτης και αυτή είναι ίσως μια από τις πιο δύσκολες προκλήσεις λόγω ορισμένων παραγόντων, όπως το υψόμετρο και ο άνεμος», εξήγησε ο Ιταλός.
Ο στόχος του είναι σαφής: «Ξέρω στο μυαλό μου ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι το Roland-Garros. Προσπαθούμε να είμαστε στην καλύτερη δυνατή φόρμα εκεί», τόνισε, ενώ είπε ότι λυπάται για την απουσία του Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος υποφέρει από τραυματισμό στον καρπό.
«Από πέρυσι, έχουμε παίξει πολλά τουρνουά μαζί. Ξέρω επίσης ότι αν θέλω να παίξω με τον Κάρλος, θα είναι στον τελικό και ο δρόμος προς έναν τελικό είναι πολύ μακρύς», εξήγησε ο Σίνερ.
- Σίνερ: «Θέλω να είμαι στην καλύτερη φόρμα για το Ρολάντ Γκαρός»
