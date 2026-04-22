Τρεις τροπολογίες για τις τράπεζες κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – Τι προβλέπουν

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, με επικεφαλής τον Νίκο Ανδρουλάκη, κατέθεσε την Τετάρτη τρεις τροπολογίες για τις τράπεζες, όπως είχε προαναγγείλει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο εισάγεται αύριο, Πέμπτη, στην Ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση.

Ειδικότερα, οι τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ προβλέπουν:

– Έκτακτη εισφορά στα πιστωτικά Ιδρύματα του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 επί των καθαρών κερδών μετά από φόρους για τα έτη χρήσης 2025 και 2026.

– Επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων των συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω πρόσθετης απόσβεσης επί των διανομών κερδών των χρήσεων 2025 και 2026.

– Προαγωγή της διαφάνειας στις τραπεζικές χρεώσεις και προστασία της πρόσβασης των καταναλωτών στις τραπεζικές υπηρεσίες.

ΠΑΣΟΚ: Οι τράπεζες κερδοσκοπούν ασύδοτα με τις προμήθειες

Όπως τονίζει, μεταξύ άλλων, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, «σε μία εξαιρετικά δυσχερή για τους καταναλωτές συγκυρία, οι τράπεζες εκμεταλλευόμενες τη θέση και την ισχύ τους, τον ανεπαρκή ανταγωνισμό αλλά και την ελλιπή εποπτεία όσον αφορά την προάσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών, δεν διστάζουν να κερδοσκοπούν ασύδοτα όσον αφορά τις προμήθειες, αυξάνοντας περαιτέρω το ύψος τους ή ανακαλύπτοντας νέες αφορμές ή τεχνικές χρεώσεων σε βάρος των καταναλωτών και των μικρών επιχειρήσεων, ή, ακόμη περαιτέρω, να επιδιώκουν σε δανειακές συμβάσεις την αύξηση των περιθωρίων κέρδους τους».

Το ΠΑΣΟΚ «ανέδειξε το θέμα των υπέρογκων και καταχρηστικών χρεώσεων, όπως άλλωστε και το θέμα αδιαφανών πρακτικών στην αναπροσαρμογή των επιτοκίων, καταθέτοντας δύο φορές (Δεκέμβριο 2024, Ιούλιο 2025) σχετική τροπολογία που υποχρέωσε την κυβέρνηση σε νομοθετική παρέμβαση», επισημαίνει, προοσθέτοντας πως «τα μέτρα που τελικά έλαβε η κυβέρνηση, απαντώντας κάθε φορά στην αντίστοιχη πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, ήταν περιορισμένα και κατώτερα των προσδοκιών, αφήνοντας στην πραγματικότητα στο απυρόβλητο την εκτεταμένη αντικοινωνική πρακτική των υπέρογκων και αδιαφανών χρεώσεων και προμηθειών των τραπεζών στις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές».