Δουδωνής: Η συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας μπορεί να έχει τίτλο «αμάρτησα για τον ψηφοφόρο μου»
Ο Παναγιώτης Δουδωνής σημείωσε από το βήμα της Βουλής ότι στην ευρωπαϊκή εισαγγελία οφείλουμε την αποκάλυψη πολλών σκανδάλων
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, ανέφερε στη Βουλή που συνεδριάζει σήμερα για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ πως «τη σημερινή συζήτηση θα μπορούσα να την τιτλοφορήσω ως ‘αμάρτησα για τον ψηφοφόρο μου’».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις κατηγορίες που διατυπώνονται κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και κατηγόρησε τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι δημιουργεί σκόπιμη σύγχυση προσώπων και θεσμών.
Οι εξυπηρετήσεις δεν είναι πολιτική ή κοινοβουλευτική δράση
«Καταλαβαίνετε ότι οι θεσμοί είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Ο κ. Γεωργιάδης δημιουργεί σκόπιμη σύγχυση προσώπων και θεσμών. Η ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι ευρωπαϊκός θεσμός και οφείλουμε την αποκάλυψη για τη σύμβαση 717, την αποκάλυψη εν γένει των Τεμπών, του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ».
Ο κ. Δουδωνής τόνισε πως «άκουσα μια ανάλυση για το άρθρο 62 που είναι επικίνδυνη. Αλλά λέει ότι η άρση της ασυλίας είναι υποχρεωτική εκτός αν αναφέρεται σε πολιτική δράση ή κοινοβουλευτική δράση. Οι εξυπηρετήσεις ή οι φερόμενες εξυπηρετήσεις δεν είναι πολιτική ή κοινοβουλευτική δράση».
«Από τους ’11’ παρών είναι μόνο ο κ. Τσιάρας. Θεωρώ ότι αυτό είναι προσβολή για το κοινοβούλιο. Δεν τους ενδιέφερε η άποψη των υπολοίπων κομμάτων», τόνισε.
