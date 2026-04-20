Χίφι για το μέλλον του: «Εκεί θέλω να παίξω…»

Από τα πιο… hot ονόματα της μπασκετικής αγοράς είναι ο Ναντίρ Χίφι, με τον γκαρντ της Παρί να έχει τραβήξει τα βλέμματα πολλών ομάδων της Euroleague, που θα ήθελαν να τον προσθέσουν στα ρόστερ τους, ενόψει της επόμενης σεζόν.

Ωστόσο, ο ίδιος ο παίκτης ξεκαθάρισε τα… θέλω του αναφορικά με το μπασκετικό του μέλλον, στο οποίο βλέπει τον εαυτό του στο ΝΒΑ, να δοκιμάζει τις δυνατότητές του.

Αποκάλυψε το… προφανές ο Χίφι

«Δεν είναι μυστικό, νιώθω έτοιμος. Ελπίζω να μου δοθεί μια ευκαιρία ακόμη και από αυτό το καλοκαίρι. Δεν μπορώ πια να δηλώσω συμμετοχή στο draft, αλλά ελπίζω σε ένα συμβόλαιο ως free agent.

Δεν εξαρτάται αποκλειστικά από μένα, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να συνεχίσω να αποδεικνύω την αξία μου στο παρκέ. Ξέρω ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και από την Ευρώπη, αλλά εξακολουθώ να έχω συμβόλαιο με την Παρί. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή η μοναδική μου επιλογή είναι το NBA», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί πως, ο Χίφι ολοκλήρωσε τη regular season της Euroleague με 18,9 πόντους και 3,8 ασίστ κατά μέσο όρο, σουτάροντας με 41% εντός πεδιάς, 35% από το τρίποντο και 84% στις βολές.