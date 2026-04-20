Σορτς ενόψει Μονακό: «Nα παλέψουμε για 40 λεπτά για να εξασφαλίσουμε τη θέση μας στα πλέι οφ»

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει αύριο (21/4, 21:00) τη Μονακό για το πρώτο play-in της φετινής σεζόν στη Euroleague, θέλοντας τη νίκη που θα του εξασφαλίσει την έβδομη θέση και την πρόκριση στα playoffs. Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε για το εν λόγω παιχνίδι αναφέροντας πως οι Πράσινοι είναι έτοιμοι για τον αγώνα, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν έχει πλέον σημασία ό,τι έχει συμβεί στο παρελθόν, αλλά μόνο το μέλλον και η πρόκριση στην postseason.

Οι δηλώσεις του Τι Τζέι Σορτς:

Για το αν είναι έτοιμοι για το ματς με τη Μονακό: «Είμαστε έτοιμοι. Είχαμε καλό χρόνο για ξεκούραση μετά το τελευταίο ματς και κάναμε μια καλή προπόνηση σήμερα. Όλοι είναι πνευματικά συγκεντρωμένοι και όλοι νιώθουν καλά σωματικά. Οπότε τώρα είναι θέμα να παλέψουμε για 40 λεπτά για να εξασφαλίσουμε τη θέση μας στα πλέι οφ».

Για τα σημαντικά σημεία της αναμέτρησης: «Τίποτα από όσα κάναμε δεν έχει σημασία. Τίποτα στο μέλλον δεν έχει σημασία. Το μόνο που έχει σημασία είναι το παιχνίδι της Τρίτης απέναντι στη Μονακό. Πρέπει να βάλουμε όλη μας τη συγκέντρωση, όλη μας την προσοχή, όλη μας την προσπάθεια και να πάρουμε τη νίκη».

Για τις φορές που έχουν παίξει με τη Μονακό: «Έχουμε παίξει πολλές φορές εναντίον τους. Τους έχουμε δει πολλές φορές, προφανώς έχω παίξει πολλές φορές εναντίον τους. Ξέρουμε τι μπορεί να κάνει η ομάδα τους. Ξέρουμε πόσο ταλέντο έχει. Έχουν πολλούς σπουδαίους παίκτες εκεί. Οπότε όλο κρίνονται στις μικρές λεπτομέρειες. Αυτές είναι που θα κρίνουν το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και στα 40 λεπτά, προκειμένου να πάρουμε τη νίκη».

Για το μικρό ροτέισον της γαλλικής ομάδας: «Εχουν βασικούς παίκτες. Ακόμα κι αν το ροτέισον είναι μικρό, οι βασικοί παίκτες τους ανεβάζουν επίπεδο. Ο Μάικ Τζέιμς, ο Οκόμπο, ο Στραζέλ, ο Μπλοσομγκέιμ, ο Ντιαλό. Αυτοί οι παίκτες είναι χρόνια στη Euroleague. Έχουν πάει σε Final Four, οπότε ξέρουν πως να παίξουν. Δεν αλλάζει κάτι πραγματικά. Οπως είπα πρέπει να εστιάσουμε στις μικρές λεπτομέρειες».

Για το αν είναι πλεονέκτημα κι ασφάλεια που παίζουν στο «T-Center»: «Δεν νομίζω ότι είναι θέμα ασφάλειας. Αλλά σίγουρα είναι μια μεγάλη βοήθεια. Προφανώς δεν θέλαμε να είμαστε στα play in, αλλά είμαστε εδώ. Και είναι καλύτερο που παίζουμε στην έδρα μας, παρά εκτός. Ξέρουμε ότι αύριο το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Ξέρουμε ότι η Θύρα 13 θα είναι εκεί και θα δίνει τον ρυθμό. Οπότε πρέπει να τους επιστρέψουμε αυτή την ενέργεια και να κάνουμε αυτό που κάνουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι».