Ξεκίνα book club με την παρέα: 8 βιβλία που θα σας βάλουν αμέσως στο κλίμα

Αν εδώ και καιρό σκέφτεστε να ξεκινήσετε ένα book club με την παρέα, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Λίγη οργάνωση, μια σταθερή μέρα συνάντησης, μερικά σνακ και φυσικά, τα σωστά βιβλία. Η πρώτη λίστα τίτλων είναι αυτή που θα καθορίσει τον τόνο: θέλετε κάτι ανάλαφρο; Κάτι που θα ανοίξει συζητήσεις; Μυστήριο; Ρομαντισμό; Ή μήπως ένα βιβλίο που όλοι θα διαβάσετε… μονορούφι;

Συγκεντρώσαμε οκτώ εξαιρετικές επιλογές που καλύπτουν όλα τα γούστα και υπόσχονται να κάνουν τις συναντήσεις σας πιο ζωντανές, πιο ενδιαφέρουσες και κυρίως πιο διασκεδαστικές.

«Όχι πια άνθρωπος»

Ένα από τα πιο συζητημένα βιβλία των τελευταίων χρόνων, βαθιά υπαρξιακό και συγκινητικό. Ιδανικό για book club που θέλει να ανοίξει μεγάλες κουβέντες για την ταυτότητα, την κοινωνική πίεση και την ανθρώπινη μοναξιά. Δεν είναι ένα αισιόδοξο βιβλίο, αλλά ούτε αφήνει την επίγευση μιας απαισιοδοξίας. Είναι ένα μυθιστόρημα βαθιά συγκινητικό, ακόμα και εμψυχωτικό.

Η Θεωρία (Σχεδόν) των Πάντων

Η Mimi Brotherton περιγράφει τον εαυτό της ως εξής: «Αδελφή μιας μαθηματικής ιδιοφυΐας. Ορφανή». Μετά την απώλεια των γονιών της, συγκατοικεί με τον αγαπημένο αλλά κτητικό αδερφός της, τον Art, ο οποίος αποφασίζει να τη βοηθήσει να βρει τον έρωτα – αρκεί να ακολουθήσει το μαθηματικό του σχέδιο. Τότε, η Mimi γνωρίζει τον Frank και όλα ανατρέπονται: μπορεί να παραβλέψει τους νόμους των μαθηματικών και να εμπιστευτεί επιτέλους την καρδιά της;

Ένα βιβλίο που συνδυάζει μαθηματικά, φιλοσοφία και χιούμορ. Τέλειο για παρέες που αγαπούν τις συζητήσεις που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα και ωθούν σε νέους τρόπους σκέψης.

Η Λέσχη Φόνων της Πέμπτης

Σε έναν γαλήνιο οικισμό ευγηρίας στη βρετανική ύπαιθρο, μια ετερόκλητη παρέα μαζεύεται κάθε Πέμπτη και ασχολείται με παλιούς φακέλους ανεξιχνίαστων φόνων. Όταν όμως μια άγρια δολοφονία συμβαίνει σε απόσταση αναπνοής, η Λέσχη Φόνων της Πέμπτης έχει ν’ αντιμετωπίσει μια πραγματική υπόθεση. Όχι απλώς κιτρινισμένες, μουντζουρωμένες σελίδες γραφομηχανής μιας άλλης εποχής· μια αληθινή υπόθεση, ένα αληθινό πτώμα, και, κάπου στον έξω κόσμο, έναν αληθινό δολοφόνο. Η Ελίζαμπεθ, η Τζόις, ο Ιμπραΐμ και ο Ρον μπορεί να κοντεύουν τα ογδόντα, αλλά ακόμη το λέει η καρδιά τους. Θα καταφέρει αυτή η ανορθόδοξη αλλά ευφυέστατη συμμορία να συλλάβει τον δολοφόνο προτού να είναι πολύ αργά;

Αν θέλετε κάτι πιο ανάλαφρο αλλά άκρως εθιστικό, αυτό το cozy mystery είναι ό,τι πρέπει. Έξυπνο, αστείο και γεμάτο ανατροπές θα σας κάνει να ανυπομονείτε για την επόμενη συνάντηση.

«Κρέας για τους λύκους»

Αυτή η υποτροφία στο Βερολίνο είναι η ευκαιρία του: έχει τρεις μήνες για να γράψει το βιβλίο του, να διαχειριστεί τις αγωνίες του και να αντιμετωπίσει την αίσθηση ανεπάρκειας που τον βασανίζει. Ύστερα θα γυρίσει στη Νέα Υόρκη, ώριμος, κατασταλαγμένος, ένας υπεύθυνος πατέρας και σύζυγος. Αλλά αντί να στρωθεί στη δουλειά, χαζο­λογάει στο ίντερνετ και βλέπει αστυνομικές σειρές. Μία απ’ αυτές, το Blue Lives, τον αιχμαλωτίζει: μόνη αλήθεια είναι η ισχύς· ουσία του κόσμου είναι η βία· και το μόνο πραγματικό δίλημμα είναι αν θα είσαι με τα αρνιά ή αν θα είσαι με τους λύκους. Μια τυχαία συνάντηση με τον δημιουργό της σειράς θα τον σπρώξει μέσα στην κουνελότρυπα.

Ένα δυνατό, σκοτεινό θρίλερ με ατμόσφαιρα και ένταση. Για book clubs που αγαπούν τις ιστορίες με βάθος, χαρακτήρες που σε ακολουθούν για καιρό και συζητήσεις που πάνε… λίγο πιο βαθιά.

Όλα Όσα Ξέρω για την Αγάπη

Πώς είναι να μεγαλώνεις, να ενηλικιώνεσαι και στην πορεία να μαθαίνεις πώς να διαχειρίζεσαι τη φιλία, τη δουλειά, την απώλεια και την αγάπη; Όταν πρόκειται για τις δοκιμασίες και τους θριάμβους της ενηλικίωσης, η δημοσιογράφος και πρώην αρθρογράφος των Sunday Times τα έχει δει και τα έχει δοκιμάσει όλα. Στην αυτοβιογραφία της αφηγείται γλαφυρά το πώς ερωτεύτηκε, πώς βρήκε δουλειά, πώς μέθυσε, πώς την παράτησαν, πώς συνειδητοποίησε ότι ο Ιβάν από το ψιλικατζίδικο στη γωνία μπορεί να είναι ο μόνος αξιόπιστος άντρας στη ζωή της και ότι κανείς, σε τελική ανάλυση, δεν μπορεί να συγκριθεί με τις καλύτερες φίλες της. Το Όλα Όσα Ξέρω για την Αγάπη μιλά για τα κακά ραντεβού, τις καλές φίλες και κυρίως για τη συνειδητοποίηση πως είσαι αρκετή.

Ένα βιβλίο που μιλάει για φιλίες, σχέσεις, ενηλικίωση και όλα όσα μας διαμορφώνουν. Ζεστό, αληθινό και ιδανικό για παρέες που θέλουν να μοιραστούν προσωπικές ιστορίες και εμπειρίες

Κρυμμένες Ζωγραφιές

Η Μάλορι Κουίν μόλις έχει βγει από την απεξάρτηση όταν πιάνει δουλειά ως μπέιμπι σίτερ του πεντάχρονου Τέντι. Ενθουσιάζεται με τη νέα της δουλειά. Έχει δικό της δωμάτιο, καθώς και τη σταθερότητα που τόσο λαχταρά. Δένεται γρήγορα με τον Tέντι, ένα γλυκό, ντροπαλό αγόρι που έχει μονίμως μαζί του το μπλοκ ζωγραφικής και το μολύβι του. Οι ζωγραφιές του είναι συνηθισμένες: δεντράκια, λαγουδάκια, λουλουδάκια. Μια μέρα όμως ζωγραφίζει κάτι διαφορετικό: έναν άντρα σ’ ένα δάσος να σέρνει το άψυχο σώμα μιας γυναίκας. Οι δημιουργίες του Τέντι γίνονται όλο και πιο σκοτεινές, και τα ανθρωπάκια του γρήγορα μετατρέπονται σε ρεαλιστικά σκίτσα που υπερβαίνουν κατά πολύ τις ικανότητες ενός πεντάχρονου. Η Μάλορι αρχίζει να αναρωτιέται μήπως πρόκειται για κλεφτές ματιές σε έναν ανεξιχνίαστο φόνο, που ίσως τις στέλνει μια υπερφυσική δύναμη. Παρότι καταλαβαίνει πόσο παράλογη μοιάζει αυτή η σκέψη, η Μάλορι προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τις ζωγραφιές και να σώσει τον Τέντι πριν να είναι πολύ αργά.

Ένα horror βιβλίο που συνδυάζει μυστήριο και ένταση.

«Το πράσινο σημειωματάριο»

Όλοι λένε ψέματα για τη ζωή τους. Τι θα γινόταν όμως αν μοιραζόσουν την αλήθεια; Αυτή είναι η ερώτηση που γράφει σ’ ένα ανοιχτοπράσινο σημειωματάριο με την επιγραφή «Το πείραμα της αυθεντικότητας» ο Τζούλιαν Τζεσόπ, ένας εκκεντρικός ζωγράφος εβδομήντα εννέα ετών. Αφήνει το τετράδιο στο καφέ της Μόνικα στην Οδό Φούλαμ πυροδοτώντας έτσι μια αλυσίδα γεγονότων που θα αλλάξει τις ζωές των έξι πρωταγωνιστών. Στο σημειωματάριο αυτό ο καθένας τους θα αποκαλύψει τις ενδόμυχες αλήθειες και επιθυμίες του και μέσα από την αλληλεπίδρασή τους θα ανακαλύψουν όλοι τη δύναμη αλλά και τον κίνδυνο της ειλικρίνειας.

Ένα feel-good σύγχρονο μυθιστόρημα με ξεχωριστούς χαρακτήρες, συγκίνηση και χιούμορ, άρωμα Λονδίνου και έντονο κινηματογραφικό αέρα.

Μικρά Πράγματα Σαν Κι Αυτά

Είναι 1985, και βρισκόμαστε σε μια πόλη της Ιρλανδίας. Πλησιάζουν Χριστούγεννα, εποχή πολυάσχολη για τον Μπιλ Φέρλονγκ, προμηθευτή ξυλείας και κάρβουνου. Νωρίς ένα πρωί, παραδίδει μια παραγγελία στο τοπικό μοναστήρι – κι έρχεται αντιμέτωπος με τη σκοτεινιά και τη συνένοχη σιωπή μιας πόλης που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της εκκλησίας.

Τα όσα ανακαλύπτει ο Μπιλ εκεί, και η δύσκολη απόφαση στην οποία τον οδηγούν, τα αφηγείται η συγγραφέας με τόσο συγκρατημένη χάρη, που αυτό το όμορφο κείμενο γίνεται ταυτόχρονα αινιγματικό και συνταρακτικό.