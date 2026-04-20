magazin
Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
20.04.2026 | 09:42
Γυναίκα έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού και σκοτώθηκε
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ θεωρεί ότι ο Τραμπ «θα μπορούσε να της δώσει προεδρική χάρη»
Woman 20 Απριλίου 2026, 16:20

Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ θεωρεί ότι ο Τραμπ «θα μπορούσε να της δώσει προεδρική χάρη»

«Δεν μπορώ να δώσω ποσοστά. Αλλά υπάρχουν σοβαροί λόγοι», λέει ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ συμφωνεί πως «αυτό που έκανε ο Έπσταϊν ήταν φρικτό»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η υπόθεση του καταδικασμένου μαστροπού ανηλίκων και παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν συνεχίζει να παράγει πολιτικές και νομικές δονήσεις, με πρόσωπα-κλειδιά να κινούνται στο παρασκήνιο. Ένα από αυτά είναι ο Ντέιβιντ Όσκαρ Μάρκους, ο δικηγόρος που έχει αναλάβει να υπερασπιστεί τη Γκισλέιν Μάξγουελ και να διεκδικήσει για εκείνη το ενδεχόμενο προεδρικής χάριτος — σε μια συγκυρία όπου η πολιτική πίεση γύρω από τα λεγόμενα αρχεία Έπσταϊν κορυφώνεται.

Το γραφείο και η φιλοσοφία του «αουτσάιντερ»

Στο ρετιρέ γραφείο του στο Μαϊάμι, ο Μάρκους έχει διαμορφώσει έναν χώρο που αποτυπώνει τη στάση του: στους τοίχους φιγουράρουν ο Ρόκι, ο Δαβίδ του Μπερνίνι, ο Τζάκι Ρόμπινσον και ο Yoda— φιγούρες που συμβολίζουν όσους παλεύουν από μειονεκτική θέση. Σύμφωνα με το Politico, σε αυτή τη λογική εντάσσει και τη Γκισλέιν Μάξγουελ, την οποία εκπροσωπεί.

«Τη βλέπω ως αποδιοπομπαίο τράγο», δήλωσε πρόσφατα. «Αν ο Έπσταϊν δεν είχε πεθάνει —όπως κι αν πέθανε— δεν θα είχε βρεθεί στο εδώλιο».

Γκισλέιν Μάξγουελ, Τζέφρι Έπσταϊν

Γκισλέιν Μάξγουελ, Τζέφρι Έπσταϊν

Στο επίκεντρο της πολιτικής θύελλας

Ο Μάρκους, με πολυετή πορεία στο ποινικό δίκαιο και στενή σχέση με τον Άλαν Ντέρσοβιτς, βρίσκεται σήμερα στον πυρήνα ενός σκανδάλου που επηρεάζει άμεσα την Ουάσινγκτον. Τα αρχεία Έπσταϊν έχουν μετατραπεί σε διαρκές πολιτικό όπλο κατά του Λευκού Οίκου του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το Κογκρέσο συνεχίζει να ερευνά.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ —πρώην σύντροφος του Έπσταϊν και μοναδική καταδικασμένη συνεργός του— εκτίει ποινή 20 ετών από το 2022 για σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα, μεταξύ των οποίων και διακίνηση ανηλίκου. Παράλληλα, επιδιώκει χάρη από τον Τραμπ, με τον Μάρκους να λειτουργεί ως βασικός δίαυλος επικοινωνίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Γκισλέιν Μάξγουελ

Η στρατηγική της χάριτος και η πίεση του Κογκρέσου

Η υπόθεση περιπλέκεται από τη διακομματική απαίτηση για περισσότερη λογοδοσία — ακόμη και νέες διώξεις. Ωστόσο, αυτή η πίεση μπορεί να λειτουργήσει και υπέρ της Γκισλέιν Μάξγουελ: ο Μάρκους έχει δηλώσει στο Κογκρέσο ότι η πελάτισσά του, η οποία είχε επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής (Πέμπτη Τροπολογία), θα ήταν διατεθειμένη να καταθέσει αν της δοθεί χάρη.

Η αντίδραση των Δημοκρατικών είναι έντονη. Ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία ήταν κατηγορηματικός: «Είναι καταδικασμένη για διακίνηση κοριτσιών και αρνήθηκε να συνεργαστεί. Η ιδέα της χάριτος είναι εξοργιστική».

Ο Μάρκους απαντά ψυχρά: «Οι πολιτικοί κάνουν τη δουλειά τους. Εγώ τη δική μου — να υπερασπιστώ την πελάτισσά μου».

Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ

Ένας δικηγόρος με πελάτες από όλο το φάσμα

Σύμφωνα με το Politico, η Γκισλέιν Μάξγουελ είναι απλώς η πιο πρόσφατη σε μια μακρά λίστα υψηλού προφίλ πελατών. Ο Ντέιβιντ Όσκαρ Μάρκους έχει υπερασπιστεί την Χίλαρι Κλίντον σε αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία βασιζόταν σε ισχυρισμούς ότι συνεργάστηκε με τη Ρωσία στις εκλογές του 2016 — υπόθεση που τελικά απορρίφθηκε από το δικαστήριο ως αβάσιμη και οδήγησε σε πρόστιμο περίπου 1 εκατ. δολαρίων για τον Τραμπ. Έχει επίσης εκπροσωπήσει τον πρώην δήμαρχο Άντριου Γκίλουμ, αλλά και τη βουλευτή Σίλα Σερφίλους-ΜακΚόρμικ.

Πρόσφατα, ανέκρινε ως μάρτυρα τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, επειδή είχε γνώση και θεσμικό ρόλο σε υπόθεση που σχετιζόταν με επαφές και πιθανή επιρροή από τη Βενεζουέλα, άρα η κατάθεσή του ήταν κρίσιμη για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την υπερασπιστική γραμμή.

Παρότι δηλώνει Δημοκρατικός, ο ίδιος αντιμετωπίζει την κομματική του ταυτότητα με απόσταση — «όπως και τη θρησκεία μου», λέει, υπονοώντας ότι δεν είναι ιδιαίτερα ενεργός σε καμία από τις δύο.

Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ

Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ

«Μου αρέσει η μεγάλη σκηνή»

Ο ίδιος δεν το κρύβει: επιλέγει υποθέσεις που έχουν βάρος και προβολή. «Μου αρέσει να βρίσκομαι στη μεγάλη σκηνή», δηλώνει. Και η υπόθεση Γκισλέιν Μάξγουελ είναι ίσως η κορυφαία της καριέρας του.

Απαντώντας σε όσους τον επικρίνουν, σημειώνει: «Οι άνθρωποι ξεχνούν ότι οι κατηγορούμενοι είναι άνθρωποι. Οι περισσότεροι δεν είναι απόλυτα κακοί — έχουν και κάτι καλό. Αυτό προσπαθώ να δω».

Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ

Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ

Από τον Ο.Τζ. Σίμπσον μέχρι σήμερα

Ως φοιτητής στη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ, στα μέσα της δεκαετίας του ’90, ο Ντέιβιντ Όσκαρ Μάρκους βρέθηκε να παρακολουθεί από κοντά μία από τις πιο εμβληματικές δίκες στην ιστορία των ΗΠΑ — εκείνη του Ο. Τζέι. Σίμπσον, που κατηγορούνταν για διπλή δολοφονία. Εκείνη την περίοδο, καθηγητής του ήταν ο Άλαν Ντέρσοβιτς, ο οποίος συμμετείχε στην ομάδα υπεράσπισης του Σίμπσον.

Ο ίδιος θυμάται ότι πολλοί συμφοιτητές του αντιμετώπιζαν με δυσπιστία —ακόμη και με αποδοκιμασία— την επιλογή του Ντέρσοβιτς να υπερασπιστεί έναν τόσο βαριά κατηγορούμενο. Θεωρούσαν σχεδόν αυτονόητο ότι ο Σίμπσον ήταν ένοχος και απορούσαν πώς ένας διακεκριμένος νομικός μπορούσε να ταχθεί στο πλευρό του.

Ο Μάρκους, όμως, είχε διαφορετική προσέγγιση. Αντί να εστιάζει στο αν ο κατηγορούμενος «φαίνεται» ένοχος, εστίαζε στην ίδια τη διαδικασία της δίκης και στην αρχή της «εύλογης αμφιβολίας» — δηλαδή στην υποχρέωση της κατηγορούσας αρχής να αποδείξει την ενοχή πέρα από κάθε λογική αμφιβολία. Κατά τη δική του οπτική, ακόμη και σε μια τόσο φορτισμένη υπόθεση, υπήρχαν κενά, αντιφάσεις και σημεία που μπορούσαν να δημιουργήσουν αμφιβολίες.

Γι’ αυτό και, σε αντίθεση με το κλίμα της εποχής, δεν έβλεπε την υπεράσπιση ως κάτι «ανήθικο», αλλά ως βασικό πυλώνα του δικαίου. Όπως έχει πει, τότε σκεφτόταν: «Φυσικά και υπάρχει εύλογη αμφιβολία».

Η στάση αυτή φαίνεται να επηρέασε βαθιά τη μετέπειτα πορεία του: την πεποίθηση ότι ο ρόλος του δικηγόρου δεν είναι να κρίνει, αλλά να διασφαλίζει ότι κάθε κατηγορούμενος έχει πλήρη και δίκαιη υπεράσπιση — ακόμη και στις πιο αμφιλεγόμενες υποθέσεις.

Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ

Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ

Το βάρος της υπόθεσης Έπσταϊν

Μετά τον θάνατο του Έπσταϊν το 2019, η υπόθεση προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις σε επιχειρήσεις, πολιτική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Πολλοί που είχαν σχέσεις μαζί του κλήθηκαν να λογοδοτήσουν.

Ακόμη και ο Ντέρσοβιτς ενεπλάκη σε καταγγελίες από τη Βιρτζίνια Τζουφρέ, οι οποίες κατέληξαν σε συμβιβασμό, με την ίδια να δηλώνει ότι «ενδέχεται να έκανε λάθος». Η Τζουφρέ πέθανε πέρυσι με τον θάνατο της να αποδίδεται σε αυτοκτονία.

Γκισλέιν Μάξγουελ, Τζέφρι Έπσταϊν

Γκισλέιν Μάξγουελ, Τζέφρι Έπσταϊν

«Το δίχτυ έχει απλωθεί πολύ»

Ο Μάρκους θεωρεί ότι η υπόθεση έχει ξεπεράσει τα όρια: «Αυτό που έκανε ο Έπσταϊν ήταν φρικτό. Αλλά πολλοί αθώοι παρασύρονται απλώς λόγω συσχετισμών».

Για τον ίδιο, ο ρόλος του είναι να λειτουργεί ως αντίβαρο απέναντι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης — το οποίο αποκαλεί ειρωνικά «Υπουργείο Αδικίας».

Φωτογραφία που ήρθε στο φως με τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Φωτογραφία που ήρθε στο φως με τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Η επιστροφή της υπόθεσης στην επικαιρότητα

Η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του FBI να δηλώσουν ότι δεν υπάρχει «λίστα πελατών» και να μην δώσουν νέα στοιχεία πυροδότησε αντιδράσεις και ενίσχυσε την πολιτική πίεση για πλήρη δημοσιοποίηση των αρχείων.

Ταυτόχρονα, η Γκισλέιν Μάξγουελ συνεχίζει να επιδιώκει χάρη. Ο Μάρκους εμφανίζεται προσεκτικά αισιόδοξος: «Δεν μπορώ να δώσω ποσοστά», λέει. «Αλλά υπάρχουν σοβαροί λόγοι για τους οποίους θα μπορούσε να της δοθεί χάρη».

*Με πληροφορίες από: Politico 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Société Générale: Το παράδοξο της αγοράς πετρελαίου – Τι δεν βλέπουν οι αγορές

Société Générale: Το παράδοξο της αγοράς πετρελαίου – Τι δεν βλέπουν οι αγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς η ρομαντικοποίηση της καθημερινότητας μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας

Πώς η ρομαντικοποίηση της καθημερινότητας μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας

Κόσμος
Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters: Το Ιράν «εξετάζει θετικά» τη συμμετοχή του στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters: Το Ιράν «εξετάζει θετικά» τη συμμετοχή του στις ειρηνευτικές συνομιλίες

inWellness
inTown
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream magazin
Μπορεί μια νέα βιογραφική ταινία να ξεπλύνει τον Μάικλ Τζάκσον;
«Προπαγάνδα» 20.04.26

Μπορεί μια νέα βιογραφική ταινία να ξεπλύνει τον Μάικλ Τζάκσον;

Η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον είναι μια σύνθετη και πολυδάπανη επιχείρηση διαχείρισης της δημόσιας εικόνας του, που εγείρει ερωτήματα για τα όρια μεταξύ τέχνης και προπαγάνδας σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες
Πόρτα 20.04.26

Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες

Το Muthaiga Country Club του Ναϊρόμπι, που άνοιξε το 1913 για την βρετανική ελίτ, έχει εμπλακεί σε μια έντονη συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει να επιτρέψει την είσοδο γυναικών στο Member’s Bar του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
CIA, Γάζα και Ιράν – Το εντυπωσιακό κλείσιμο των Strokes στο Coachella
Oblivius 20.04.26

Ο σκοτεινός κόσμος της CIA, βομβαρδισμοί σε Γάζα και Ιράν - Το εντυπωσιακό κλείσιμο των Strokes στο Coachella

Τι κι αν δεν ήταν το μεγάλο όνομα στο φετινό Coachella; Οι Strokes κατάφεραν να στρέψουν τα φώτα πάνω τους, με το πολιτικό και αντιπολεμικό κλείσιμό τους στο φεστιβάλ

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Θεϊκό» ρόστερ για το Βατικανό στη Μπιενάλε Βενετίας 2026
Προσευχή 20.04.26

Πάτι Σμιθ, Μπράϊαν Ίνο και Tζιμ Τζάρμους: «Θεϊκό» ρόστερ για το Βατικανό στη Μπιενάλε Βενετίας 2026

Η Αγία Έδρα επιστρατεύει θρύλους της ροκ και της πειραματικής μουσικής για να μετατρέψει το περίπτερό του Βατικανού στην Μπιενάλε Βενετίας 2026 σε μια μοναδική «λυρική προσευχή»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Η Θυσία των Παρθένων στη Σύγχρονη Βαβυλώνα»: Το σκάνδαλο μαστροπείας ανηλίκων στη βικτωριανή Βρετανία
Pall Mall Gazette 19.04.26

«Η Θυσία των Παρθένων στη Σύγχρονη Βαβυλώνα»: Το σκάνδαλο μαστροπείας ανηλίκων στη βικτωριανή Βρετανία

Ένα σκάνδαλο του 1885 αποκάλυψε ένα οργανωμένο δίκτυο εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών στη βικτωριανή Αγγλία, οδηγώντας σε αλλαγές στη νομοθεσία — χωρίς όμως να λογοδοτήσουν οι ισχυροί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζάστιν Μπίμπερ, Μπίλι Άιλις, SZA και Sexyy Red: Νοσταλγία στο κόκκινο στη σκηνή του Coachella
Βίντεο 19.04.26

Τζάστιν Μπίμπερ, Μπίλι Άιλις, SZA και Sexyy Red: Νοσταλγία στο κόκκινο στη σκηνή του Coachella

Με τη Μπίλι Άιλις, τη SZA και τη Sexyy Red στο πλευρό του, ο Τζάστιν Μπίμπερ μετέτρεψε το Coachella σε ένα νοσταλγικό ταξίδι στην καριέρα του, πυροδοτώντας ταυτόχρονα σενάρια για νέα περιοδεία

Σύνταξη
Πόσο ακριβής θα είναι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;
Culture Live 19.04.26

Τα σκάνδαλα, ο μύθος, η πικρή αλήθεια: Πόσο ακριβής θα είναι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;

Ο Μάικλ Τζάκσον επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα πολυαναμενόμενο biopic που αναμένεται να σπάσει ταμεία. Πόσο όμως θα αγγίξει τις σκοτεινές σελίδες της ζωής του και πόσα θα μείνουν εκτός;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Γιώργος Παπασταμούλος συνδέει την Αθήνα με τους Κενυάτες δρομείς με ένα ντοκιμαντέρ στα 2.500 μ. υψόμετρο
Συνέντευξη 19.04.26

O Γιώργος Παπασταμούλος συνδέει την Αθήνα με τους Κενυάτες δρομείς με ένα ντοκιμαντέρ στα 2.500 μ. υψόμετρο

«Αυτό που δεν γνωρίζαμε ήταν ότι πριν από τα 80s η Κένυα δεν είχε αναδειχθεί σε παγκόσμια υπερδύναμη του στίβου και όλα ξεκίνησαν από τις επιτυχίες στην Αθήνα το 1986» λέει ο Γιώργος Παπασταμούλος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ένας αλκοολικός και ένας άχρηστος» – O Όσκαρ Ουάιλντ και ο σκανδαλώδης αδερφός του
Βιβλίο 19.04.26

«Ένας αλκοολικός και ένας άχρηστος» - O Όσκαρ Ουάιλντ και ο σκανδαλώδης αδερφός του

Ο Μάθιου Στάργκις εξερευνά τις ζωές του Γουίλι Oυάιλντ, της Μέιμπελ Μπίαρντσλεϊ και του Χάουαρντ Στάργκις -των λιγότερο γνωστών αδελφών τριών διάσημων προσωπικοτήτων της βικτοριανής εποχής, στο βιβλίο «Relative Failures».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χαϊδάρι: Αυτό είναι το σημείο που έπεσε στο κενό η 13χρονη μαθήτρια – Πώς συνέβη το ατύχημα
Ελλάδα 20.04.26

Χαϊδάρι: Αυτό είναι το σημείο που έπεσε στο κενό η 13χρονη μαθήτρια – Πώς συνέβη το ατύχημα

Η μαθήτρια εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο στο νοσοκομείο Παίδων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα - Τι λέει καθηγήτρια του 7ου Γυμνασίου στο Χαϊδάρι - Η ανακοίνωση του Δήμου

Σύνταξη
Σαλμάς: Ούτε το 5% των υποθέσεων διαφθοράς δεν έχει βγει στη φόρα, θα έρθουν δικογραφίες και για την Υγεία – Προαναγγέλλει μήνυση ο Γεωργιάδης
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Σαλμάς: Ούτε το 5% των υποθέσεων διαφθοράς δεν έχει βγει στη φόρα, θα έρθουν δικογραφίες και για την Υγεία – Προαναγγέλλει μήνυση ο Γεωργιάδης

Σοβαρές καταγγελίες και σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη από τον πρώην βουλευτή της ΝΔ, και νυν ανεξάρτητο, Μάριο Σαλμά. Μιλώντας για την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση που έχει περάσει, είπε, μεταξύ άλλων, ότι επίκειται δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για τον χώρο της Υγείας, με βαρείς χαρακτηρισμούς για τον Αδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος απειλεί με μήνυση.

Σύνταξη
Αταμάν: «Στη regular season η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός – Τελικός το ματς με τη Μονακό»
Euroleague 20.04.26

Αταμάν: «Στη regular season η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός – Τελικός το ματς με τη Μονακό»

Ο Εργκίν Αταμάν τόνισε ότι η αναμέτρηση με τη Μονακό θα έχει χαρακτήρα «τελικού» για τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο των play in, ενώ μίλησε και για την πορεία του Ολυμπιακού στη regular season.

Σύνταξη
Πέτερ Μαγιάρ: Η «σκοτεινή πλευρά» του ανθρώπου που ηγήθηκε της ήττας του Βίκτορ Όρμπαν
Αλλαγή στην Ουγγαρία; 20.04.26

Πέτερ Μαγιάρ: Η «σκοτεινή πλευρά» του ανθρώπου που ηγήθηκε της ήττας του Βίκτορ Όρμπαν

Ο Πέτερ Μαγιάρ έχει πολύ στενούς δεσμούς με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας. Όχι μόνο σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων. Οι ευρωβουλευτές του τείνουν να ψηφίζουν όπως εκείνοι του Fidesz.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΠΑΣΟΚ: Πανικόβλητη επίθεση στον Ανδρουλάκη από τους μάστορες του ψέματος – Καληνύχτα σας κ. Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Πανικόβλητη επίθεση στον Ανδρουλάκη από τους μάστορες του ψέματος, λέει το ΠΑΣΟΚ - Καληνύχτα σας κ. Μαρινάκη

Φαιδροί οι υπαινιγμοί στο πρόσωπο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, λέει η Χαριλάου Τρικούπη για τα σχόλια του Παύλου Μαρινάκη που επέκρινε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν ανέδειξε τα εθνικά θέματα στην επίσκεψή του στην Ισπανία

Σύνταξη
Από πολυτελή ακίνητα και ΙΧ μέχρι τάνκερ – Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στο κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα
Ελλάδα 20.04.26

Από πολυτελή ακίνητα και ΙΧ μέχρι τάνκερ - Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στο κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα

Για την υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι οκτώ από τους συνολικά 26 συλληφθέντες. Μεταξύ αυτών και δύο αδέρφια με τις κώδικες ο ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΠΑΕ ΟΦΗ: «Η άρνηση ορισμού ξένου διαιτητή στο VAR αποτελεί ένδειξη εχθρικής αντιμετώπισης προς την ομάδα και την Κρήτη»
Ποδόσφαιρο 20.04.26

ΠΑΕ ΟΦΗ: «Η άρνηση ορισμού ξένου διαιτητή στο VAR αποτελεί ένδειξη εχθρικής αντιμετώπισης προς την ομάδα και την Κρήτη»

Η ΠΑΕ ΟΦΗ εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία αντιδράει στους ορισμούς από την ΚΕΔ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Σύνταξη
Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γάζα
Αιματηρή «εκεχειρία» 20.04.26

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γάζα

Οι εικόνες δείχνουν το Ισραήλ να κατασκευάζει μόνιμες στρατιωτικές βάσεις στη Γάζα, ενώ τα σχέδια ανασυγκρότησης που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ έχουν σταματήσει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μήνυμα από τη Gen Z: Δεν ψάχνουν όλοι το νόημα της ζωής στη δουλειά, κάποιοι απλώς παλεύουν να επιβιώσουν
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Μήνυμα από τη Gen Z: Δεν ψάχνουν όλοι το νόημα της ζωής στη δουλειά, κάποιοι απλώς παλεύουν να επιβιώσουν

Η Gen Z διαμορφώνεται από την ανισότητα, με τους νέους από υψηλότερα κοινωνικά στρώματα να αναζητούν εργασία «με νόημα», ενώ εκείνοι με λιγότερα προνόμια δίνουν προτεραιότητα στην οικονομική σταθερότητα

Σύνταξη
Μπορεί μια νέα βιογραφική ταινία να ξεπλύνει τον Μάικλ Τζάκσον;
«Προπαγάνδα» 20.04.26

Μπορεί μια νέα βιογραφική ταινία να ξεπλύνει τον Μάικλ

Η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον είναι μια σύνθετη και πολυδάπανη επιχείρηση διαχείρισης της δημόσιας εικόνας του, που εγείρει ερωτήματα για τα όρια μεταξύ τέχνης και προπαγάνδας σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μανόλης Τριανταφυλλίδης: Έπιασε την αντάρτισσα και την έφερε στη νομιμότητα
Ευγνωμοσύνη 20.04.26

Μανόλης Τριανταφυλλίδης: Λευκή σημαία αντί για κόκκινο πανί

Ο Τριανταφυλλίδης κατώρθωσε να χαρίση στο έθνος του μια γλώσσα που είναι μέσα στους κανόνες της επιστήμης και συγχρόνως εναρμονισμένη με τη γλωσσική μας πραγματικότητα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
Cookies