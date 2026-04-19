Πόσο αξίζει σήμερα το ακριβότερο αθλητικό τρόπαιο στον κόσμο;

Σε λιγότερο από δύο μήνες οι φίλοι του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά στα αθλητικά στάδια ή να παρακολουθήσουν από την τηλεόραση, τα καθοριστικά ματς των 46 ποδοσφαιρικών ομάδων από ισάριθμες εθνικές ομοσπονδίες.

Το τρόπαιο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων

Το όνειρο των παικτών αλλά και των οπαδών κάθε εθνικής ομάδας είναι η κατάκτηση του γνωστού και ίσως του πιο αναγνωρίσιμου τροπαίου από κάθε άλλο άθλημα.

Βέβαια, οι παίκτες και οι παράγοντες της ομάδας που θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο, θα σηκώσουν το γνήσιο τρόπαιο αλλά δεν θα το πάρουν μαζί τους. Το «βαρύτιμο» χρυσό τρόπαιο που ζυγίζει 6,17 κιλά μένει στη FIFA, στο Μουσείο της Ζυρίχης. Οι νικητές θα φύγουν από το στάδιο με ένα πολύ καλό -αλλά πάντως επιχρυσωμένο- αντίγραφο.

Το γνήσιο πολύτιμο τρόπαιο αξίζει περισσότερα από 700 χιλιάδες δολάρια και ίσως -αν η τιμή του πολύτιμου μετάλλου πλησιάσει τα 6.000 δολάρια η ουγγιά, από περίπου 4.500 σήμερα – η αξία του θα μπορούσε στις αρχές του καλοκαιριού να πλησιάσει το ένα εκατομμύριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αρχικό τρόπαιο επέζησε του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, κρυμμένο κάτω από ένα κρεβάτι στην Ιταλία από τον αντιπρόεδρο της FIFA, Οττορίνο Μπαράσι. Αφού κλάπηκε στην Αγγλία πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966, βρέθηκε σε έναν σωρό σκουπιδιών από έναν σκύλο που ονομαζόταν Πiκλς.

Το σημερινό τρόπαιο ζυγίζει 6,1 κιλά και έχει ύψος 36 εκατοστά. Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από τον Ιταλό γλύπτη Σίλβιο Γκαζανίγκα, είναι φτιαγμένο από χρυσό 18 καρατίων με δύο στρώσεις μαλαχίτη και απεικονίζει δύο αθλητές να κρατούν ψηλά τη γη «στη συγκλονιστική στιγμή της νίκης».

Στο Μουσείο της FIFA στη Ζυρίχη το κύπελλο

Το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA δεν μπορεί πλέον να κερδηθεί οριστικά, καθώς παραμένει στην μόνιμη κατοχή της FIFA. Οι νικητές λαμβάνουν ένα επιχρυσωμένο αντίγραφο, γνωστό ως Τρόπαιο Νικητών του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA.

Στο Μουσείο της FIFA στη Ζυρίχη, οι φίλαθλοι μπορούν να δουν την ιστορία των διεθνών διοργανώσεων, μέσα από σπάνια και εξαιρετικά αντικείμενα από το παρελθόν του ποδοσφαίρου: Μια φανέλα από τους πρώτους τελικούς στην Ουρουγουάη, μια φόρμα που φορούσε ο Πελέ στους τελικούς του 1958, τη στολή που φορούσε και το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε η Άπριλ Χάινριχς, η πρώτη παίκτρια που σήκωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών.

Στο Μουσείο, τιμητική θέση κατέχουν τα δύο τρόπαια, τα οποία έχουν μόνιμη θέση σ΄ αυτό . Το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA έκανε το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1974, αφού η Βραζιλία έλαβε το δικαίωμα να κρατήσει το τρόπαιο Jules Rimet μετά την τρίτη κατάκτηση του τίτλου το 1970 και το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών της FIFA χρονολογείται από το 1999, όταν παρουσιάστηκε για τους τελικούς στις ΗΠΑ.

…και η έκπληξη του Ινφαντίνο

Οπως αποκάλυψε, μόλις την Παρασκευή, Πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο ο τελικός του FIFAWorldCup του 2026 θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά στην ιστορία ένα “halftime show”, που ετοιμάζουν ο Chris Martin και οι Coldplay.

«Δεν μπορώ ακόμη να σας πω ποιοι καλλιτέχνες θα εμφανιστούν, αλλά δεν είναι ένας, είναι περισσότεροι από έναν. Και θα είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο. Θα είναι φανταστικός», πρόσθεσε το αφεντικό της FIFA .

The 2026 @FIFAWorldCup Final will feature a “halftime show” for the first time in history, FIFA President Gianni Infantino tells @maxwelltani, revealing it will be “curated by Chris Martin and Coldplay.” “I cannot yet tell you which artists will be performing, but it’s not one,… pic.twitter.com/dbAI72uqxU — Semafor (@semafor) April 15, 2026

Πηγή: ot.gr