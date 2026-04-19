Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι 4-1: Σπουδαία νίκη για τους «ρεντς» με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκιμπς-Γουάιτ

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο, η Νότιγχαμ Φόρεστ ανέτρεψε το σκορ και καθάρισε με 3-1 τη Μπέρνλι στο «City Ground» για την 33η αγωνιστική της Premie League, ανεβαίνοντας στους 36 βαθμούς και το +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού (σ.σ. και την Τότεναμ).

Μεγάλος πρωταγωνιστής των «ρεντς» ήταν ο Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ, ο οποίος πέτυχε ένα χατ-τρικ με τρία έξοχα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο (62′, 69′, 77′). Ο Ιγκόρ Ζεσούς το τέταρτο γκολ των γηπεδούχων στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Φλέμινγκ ήταν αυτός που είχε ανοίξει το σκορ για τους φιλοξενούμενους.

Με αυτό το εξαιρετικά πολύτιμο «τρίποντο» που την έστειλε στους 36 βαθμούς, η ομάδα του Βίτορ Περέιρα όχι μόνο ξέφυγε από την επικίνδυνη ζώνη πέντε «στροφές» πριν το φινάλε του πρωταθλήματος, αλλά επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται και σε πολύ καλή κατάσταση. Έφτασε τις πέντε αγωνιστικές χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα (ισοπαλίες με Μάντσεστερ Σίτι, Φούλαμ και Άστον Βίλα, νίκες με Τότεναμ και Μπέρνλι), τα επτά ματς συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις (σ.σ. 4 νίκες, 3 ισοπαλίες) και φυσικά πέτυχε και δύο σερί νίκες σε ματς που «έκαιγαν»: τη ρεβάνς με την Πόρτο που την έστειλε στους ημιτελικούς του Europa League και αυτό με τη Μπέρνλι που επίσης καιγόταν για βαθμούς.

Κυριάρχησε στην επανάληψη η Νότιγχαμ Φόρεστ

Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς πολλές φάσεις, η Μπέρνλι ήταν αυτή που ευτύχησε να προηγηθεί στο 45+2′ με τον Ζάιαν Φλέμινγκ, με κοντινό σουτ μετά από γύρισμα του Χαρτμαν. Στην επανάληψη πάντως, οι «ρεντς» ανέβασαν τους ρυθμούς τους και γρήγορα κυριάρχησαν, φτιάχνοντας φάσεις. Στο 62′ ο Γκιμπς-Γουάιτ ανέλαβε δράση και ισοφάρισε με κοντινό σουτ. Επτά λεπτά μετά, στο 69′, ολοκλήρωσε την ανατροπή με υπέροχο διαγώνιο βολέ, μετά από ασίστ του Χάτσινσον και στο 77′ ολοκλήρωσε το χατ-τρικ με μια… σεντερφορίσια κεφαλιά, αξιοποιώντας τη σέντρα του Γιέιτς. Στις καθυστερήσεις ο Ιγκόρ Ζεσούς διαμόρφωσε το τελικό σκορ με έξοχη ατομική προσπάθεια στην κόντρα.

Το πρόγραμμα της Νότιγχαμ Φόρεστ ως το φινάλε της Premier League

Πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος, η Φόρεστ έχει πλέον ένα σημαντικό βαθμολογικό αβαντάζ έναντι των ομάδων που ακολουθούν, όμως ταυτόχρονα έχει και δύσκολο πρόγραμμα που απαιτεί αντίστοιχα καλές εμφανίσεις με αυτές του τελευταίου διαστήματος.

24 Απριλίου: Σάντερλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ

4 Μαΐου: Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ

10 Μαΐου: Νότιγχαμ Φόρεστ – Νιούκαστλ

17 Μαΐου: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ

24 Μαΐου: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπόρνμουθ