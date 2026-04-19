sports betsson
Κυριακή 19 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
sports

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 4-2: Πρωταθλήτρια με τεσσάρα και για 35η φορά! (vid)
Ποδόσφαιρο 19 Απριλίου 2026, 20:38

Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 4-2: Πρωταθλήτρια με τεσσάρα και για 35η φορά! (vid)

Με επίδειξη δύναμης, συγκεκριμένα με 4-2 επί της Στουτγκάρδης, η Μπάγερν κατέκτησε τη Bundesliga πέντε αγωνιστικές πριν από το φινάλε της.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τεσσάρα και πρωτάθλημα ξανά! Η Μπάγερν Μονάχου διέλυσε με το ευρύ 4-2 τη Στουτγκάρδη για την 30η αγωνιστική της Bundesliga και κατέκτησε και μαθηματικά το 35ο πρωτάθλημα Γερμανίας στην ιστορία της! Και αυτό διότι η διαφορά με τη δεύτερη Ντόρτμουντ ανήλθε πλέον στους 15 πόντους (79-64). Δείτε εδώ τα γκολ και τα highlights.

Οι Βαυαροί πέντε αγώνες πριν το φινάλε τελείωσαν τη δουλειά, σε μία χρονιά κατά την οποία δεν είχαν αντίπαλο και πλέον μπορούν απερίσπαστα να ρίξουν όλο το βάρος στο Champions League, καθώς στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσουν την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί εκμεταλλεύτηκε το χθεσινό «δώρο» της Χόφενχαϊμ, η οποία νίκησε με 2-1 τη Ντόρτμουντ, και σήκωσε στον ουρανό του Μονάχου το τρόπαιο, αφού έχει 15 βαθμούς περισσότερους από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, ενώ τους ευνοεί και η διαφορά των τερμάτων, πέντε «στροφές» πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο σκορ (21′ Φούλριχ), αλλά στη συνέχεια οι Βαυαροί ανέλαβαν τον πλήρη έλεγχο και πήραν τη νίκη με τα γκολ των Γκερέιρο (31′), Τζάκσον (33′), Ντέιβις (37′) και Κέιν (52′).

Στο 88′, μετά από φάση διαρκείας, ο Τσέμα έκανε το 4-2 με απίθανο μακρινό σουτ, διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο το τελικό αποτέλεσμα στην αναμέτρηση.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ: Ούρμπιγκ, Κιμ, Ντέιβις (62’ Λάιμερ), Γκερέιρο (76’ Εντιαγέ), Στάνισιτς (85′ Οφλί), Ίτο, Κίμιχ, Λουίς Ντίαζ (46’ Ολίσε), Γκορέτσκα, Μουσιάλα (46’ Κέιν), Τζάκσον

ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ: Νίμπελ, Χέντρικς, Φάγκνομαν, Σαμπό, Καρατσόρ, Γελτς (46’ Γιάκεθ), Στίλερ (65’ Τσέμα), Τόμας (84′ Μπουανανί), Ελ Χανούς, Λέβελινγκ (75’ Ντεμίροβιτς), Φίριχ (66’ Μίτελστεντ)

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 30ής αγωνιστικής

Παρασκευή, 17/4

Ζανκτ Πάουλι-Κολωνία 1-1

(69′ Μετς – 86′ πεν. Βάλντσμιντ)

Σάββατο, 18/4

Μπάγερ Λεβερκούζεν-Άουγκσμπουργκ 1-2

(12′ Σικ – 15′, 90’+7′ πεν. Ρίντερ)

Βέρντερ Βρέμης-Αμβούργο 3-1

(37′, 57′ Στέγκε, 90’+1′ Πουέρτας – 41′ Γκλάτσελ)

Ουνιόν Βερολίνου-Βόλφσμπουργκ 1-2

(85′ Μπερκ – 11′ Βίμερ, 46′ Πεϊτσίνοβιτς)

Χόφενχαϊμ-Μπορούσια Ντόρτμουντ 2-1

(41′ πεν., 90’+8′ πεν. Κράμαριτς – 87′ Γκιρασί)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Λειψία 1-3

(34′ Λάρσον – 27′ Ντιομάντ, 70′ Νούσα, 81′ Χάρντερ)

Κυριακή, 19/4

Φράιμπουργκ-Χάιντενχαϊμ 2-1

(24′ Μανζάμπι, 83′ Έγκεσταϊν – 59′ Ζιβζιβάτζε)

Μπάγερν Μονάχου-Στουτγκάρδη 4-2

(31’ Γκερέιρο, 33’ Τζάκσον, 37’ Ντέιβις, 52’ Κέιν – 21’Φιούριχ, 89’ Αντρές)

Γκλάντμπαχ-Μάιντς (20:30)

Η βαθμολογία

Headlines:
AGRO
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
On Field 19.04.26

inStream - Ροή Ειδήσεων
Λουτσέσκου: «Είχαμε πολλά προβλήματα και κάποιες επιλογές ήταν αναγκαστικές»
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Λουτσέσκου: «Είχαμε πολλά προβλήματα και κάποιες επιλογές ήταν αναγκαστικές»

Ο Ραζβάν Λουτσέσου στάθηκε στις απουσίες του ΠΑΟΚ, δεν θέλησε να μιλήσει για το πρωτάθλημα λόγω του τελικού Κυπέλλου και πρόσθεσε ότι η ΑΕΚ είχε αυτοπεποίθηση και ενέργεια

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ 2-1: Σε απόσταση «βολής» για τον τίτλο οι «Πολίτες»! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ 2-1: Σε απόσταση «βολής» για τον τίτλο οι «Πολίτες»! (vid)

Η Μάντσεστερ Σίτι έβγαλε «μέταλλο» στο πιο κρίσιμο σημείο και μετά τη νίκη της με 2-1 επί της την Άρσεναλ την πλησίασε στους 3 βαθμούς διαφορά. Συγκλονιστικές οι πέντε τελευταίες αγωνιστικές.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 19.04.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Δύο μεγαθήρια «βλέπουν» τον Έμερι, αλλά η Άστον Βίλα δεν ανησυχεί
On Field 19.04.26

Δύο μεγαθήρια «βλέπουν» τον Έμερι, αλλά η Άστον Βίλα δεν ανησυχεί

Τα «σενάρια» θέλουν Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κοιτάζουν με ενδιαφέρον τον τεχνικό της Βίλα, αλλά οι «χωριάτες» θεωρούν δεδομένη την παραμονή του Ισπανού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 19 Απριλίου 2026
Cookies