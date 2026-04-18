Σακελλαρίδης: Έπρεπε να παρέμβει η Μπακογιάννη για να κατανοήσουν ότι δεν μπορεί να παραμένει ο Λαζαρίδης

Πυρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε με αφορμή την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξαπέλυσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Όπως τόνισε ο κ. Σακελλαρίδης σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «εδώ και μια εβδομάδα έχει ξεσηκωθεί όλη η κοινή γνώμη από τις προκλήσεις και τα ψέμματα του Μ. Λαζαρίδη. Ο Κ. Μητσοτάκης όμως επέλεξε να απαξιώσει την κοινωνική κατακραυγή και να προσποιηθεί ότι ‘ψιχαλίζει, δεν τους φτύνουν’».

«Έπρεπε να παρέμβει η κ. Μπακογιάννη…»

Σύμφωνα με τον ίδιο, «είναι σαφές ότι έπρεπε να παρέμβει η κ. Μπακογιάννη για να κατανοήσουν στην κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να παραμένει στην υπουργική θέση ο Μ. Λαζαρίδης».

Τέλος, ο κ. Σακελλαρίδης επισήμανε πως «μπορεί η κοινή λογική να καταρρέει εδώ και μια βδομάδα από τα ψέμματα του Μ. Λαζαρίδη και τη συγκάλυψη από το Μέγαρο Μαξίμου, όμως άπαξ και τους νουθέτησε η κ. Μπακογιάννη, τα πράγματα μπήκαν στη θέση του και όλα μέλι- γάλα. Η υποκρισία και η κοροϊδία της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο».

Το χρονικό της παραίτησης

Υπενθυμίζεται ότι την παραίτησή του από την κυβέρνηση υπέβαλε, σήμερα, Σάββατο ο, μέχρι πρότινος, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριος Λαζαρίδης.

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε σχετικά με τον τίτλο σπουδών του και τις έντονες αντιδράσεις εκ μέρους της αντιπολίτευσης για την ανάλυψη δημοσίων θέσεων εκ μέρους του που απαιτούσαν πανεπιστημιακό πτυχίο, το οποίο ο ίδιος δεν διέθετε, ο κ. Λαζαρίδης αποφάσισε να παραιτηθεί.

Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι λίγες ώρες πριν την παραίτησή του, η πρώην υπουργός Εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη, δήλωσε στο MEGA πως «ο Μακάριος Λαζαρίδης θα έπρεπε να έχει διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα», υπογραμμίζοντας πως η παραμονή του στη θέση δημιουργεί πολιτικό βάρος.

«Η ιστορία αυτή έχει κόστος για εμάς και μας έχει στεναχωρήσει», σημείωσε χαρακτηριστικά η Ντόρα Μπακογιάννη και προσέθεσε: «Θα δούμε την εξέλιξη. Δεν πιστεύω ότι το χειρίστηκε καλά ο Μακάριος Λαζαρίδης. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, θα πρέπει να διευκολύνει το κόμμα και να παραιτηθεί. Το λέω και για προστατεύσει και τον εαυτό του, φαίνεται πως είναι υπό πίεση».

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η αντικατάσταση του κ. Λαζαρίδη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα γίνει «εν ευθέτω χρόνω».