Ο Ανδρουλάκης στη Λέσβο για τα προβλήματα των κτηνοτρόφων λόγω του αφθώδους πυρετού

Την Λέσβο θα επισκεφθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να ακούσει τα προβλήματα των κτηνοτρόφων λόγω του αφθώδους πυρετού.

Ειδικότερα, την Τρίτη 21 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι, ο κ. Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει σύσκεψη με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, τυροκόμων και παραγωγών για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας του αφθώδους πυρετού και των κυβερνητικών μέτρων που εφαρμόζονται, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Τα μέτρα που αποφασίστηκαν

Χθες, Παρασκευή, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με κτηνοτρόφους, τυροκόμους, παραγωγούς και τοπικούς φορείς, για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, ενώ τα μέτρα που αποφασίσθηκαν – και τα οποία θα συζητήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης με τους εκπροσώπους του κλάδου την Τρίτη – δεν ικανοποίησαν τους παραγωγούς.

Ανακοινώθηκε η προετοιμασία σχεδίου για τη μερική άρση της απαγόρευσης διακίνησης τυριού από την Λέσβο, υπό αυστηρές προϋποθέσεις και προδιαγραφές μέτρων βιοασφάλειας, καθώς και η μετάβαση δέκα κτηνιάτρων του ΕΛΓΟ-Δήμητρα για να συνδράμουν στην κλινική επιτήρηση.

Ωστόσο, όπως δήλωσε στο in η βουλευτής Λέσβου του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα, οι κτηνοτρόφοι έφυγαν με ελάχιστα. «Δεν δόθηκε καμία λύση για όσους δεν διέθεσαν τα αρνιά τους το Πάσχα. Μιλάμε για 70.000 αρνιά. Για τους κτηνοτρόφους, που τα ζώα τους θανατώνονται γιατί βγαίνουν θετικά, είπαν πως οι αποζημιώσεις θα δοθούν μέχρι το τέλος του μήνα. Παραδέχτηκαν πως η επιτήρηση και η διαχείριση επί ένα μήνα ήταν ελλιπής και είπαν πως θα στείλουν 10 κτηνιάτρους του ΕΛΓΟ. Αυτά είναι σταγόνα στον ωκεανό και ήρθαν μετά από την ισχυρή πίεση των Λέσβιων», υπογράμμισε.