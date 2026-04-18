Παλλήνη: Καρέ καρέ ο άγριος ξυλοδαρμός κοσμηματοπώλη
Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, στη λεωφόρο Μαραθώνος, στο ύψος της Παλλήνης, με θύμα κοσμηματοπώλη της περιοχής.
Άγριος ξυλοδαρμός κοσμηματοπώλη στην Παλλήνη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής. Ο καυγάς, φέρεται να ξεκίνησε για μία μπαταρία ρολογιού, με τον δράστη να εισβάλλει στο κατάστημα περίπου στις 8 το βράδυ.
Αρχικά υπήρξε διαπληκτισμός με τον ιδιοκτήτη και τον γιο του, ο οποίος προσπάθησε να τον βγάλει έξω.
Στη συνέχεια, ο δράστης επιχείρησε να ξαναμπεί βίαια, τραβώντας τον ιδιοκτήτη, πετώντας τον στον δρόμο και χτυπώντας τον επανειλημμένα στο πρόσωπο.
Ο γιος του θύματος προσπάθησε να τον κυνηγήσει, αλλά δέχτηκε κι αυτός χτυπήματα, ενώ ο δράστης της επίθεσης τράπηκε σε φυγή.
Διερχόμενοι οδηγοί και πεζοί έσπευσαν να βοηθήσουν τον αιμόφυρτο ιδιοκτήτη και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις