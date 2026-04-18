Θεσσαλονίκη: Στο μικροσκόπιο των Αρχών περίεργη υπόθεση ψευδούς δήλωσης πατρότητας σε νεογέννητο
Δύο συλλήψεις για περίεργη υπόθεση ψευδούς δήλωσης πατρότητας σε νεογέννητο
- Αργία Πρωτομαγιάς: Πότε μεταφέρεται – Τι ισχύει φέτος
- «Ζω γιατί η σφαίρα χτύπησε τη φίλη μου που ήταν μπροστά» - Νωπός ο εφιάλτης από την ένοπλη επίθεση σε σχολείο
- Τραμπ, ICE και ακροδεξιά στις ΗΠΑ στρέφουν τους προοδευτικούς Αμερικανούς στα όπλα
- Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισμό - Ποιοι δικαιούνται το voucher
Στη σύλληψη δύο ατόμων που εμπλέκονται σε μία περίεργη υπόθεση αλλοίωσης οικογενειακής κατάστασης μεταξύ γονέα και παιδιού προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη.
Πρόκειται για έναν 48χρονο και μία 20χρονη αλλοδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της οικογενειακής τάξης και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τον Μάρτιο του 2026 ο 48χρονος ήρθε σε επαφή με την 20χρονη, η οποία ήταν έγκυος, και προχώρησαν στη σύναψη συμφώνου συμβίωσης. Στις 14 Απριλίου 2026 γεννήθηκε το παιδί, το οποίο δηλώθηκε ως τέκνο των δύο, ενώ την επόμενη ημέρα το σύμφωνο συμβίωσης λύθηκε.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, χθες, μετά τη λήψη εξιτηρίου από ιδιωτική κλινική, οι δύο εμπλεκόμενοι αποχώρησαν με διαφορετικά οχήματα. Ο 48χρονος είχε μαζί του το βρέφος, ενώ στη συνέχεια φέρεται να προσέλαβε και βρεφονηπιοκόμο για τη φροντίδα του παιδιού.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα
- Γκάλης για Όσκαρ Σμιντ: «Μοναδικός στο είδος του»
- Θεσσαλονίκη: Στο μικροσκόπιο των Αρχών περίεργη υπόθεση ψευδούς δήλωσης πατρότητας σε νεογέννητο
- Πέθανε η Γαλλίδα ηθοποιός Ναταλί Μπαγιέ σε ηλικία 77 χρόνων
- Το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» μια από τις 10 πιο «καυτές» έδρες στην Ευρώπη
- Κεφαλονιά: Στον Κορυδαλλό οδηγούνται οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης – Το κρίσιμο μισάωρο
- Από τα social media στην ηρεμία: Οι κρυμμένοι αγροτικοί προορισμοί που επιλέγει η Gen Z στην Ευρώπη
- Τουρκία: «Ζω γιατί η σφαίρα χτύπησε φίλη μου που ήταν μπροστά» – Νωπός ο εφιάλτης από την επίθεση σε σχολείο
- Μάρω Κοντού: Ποια σταρ του σινεμά έθεσε βέτο στη Φίνος Φιλμ
