Παναθηναϊκός: Με Κοντούρη, αλλά χωρίς Ζαρουρί στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Ο Κοντούρης θα είναι διαθέσιμος για το μεγάλο ντέρμπι όπου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.
Μία επιστροφή και μια έκπληξη έχει ο Παναθηναϊκός για τον μεγάλο αγώνα με τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική των Play off της Super League.
Ο Ράφα Μπενίτεθ συμπεριέλαβε τον Κοντούρη σε αυτή και θα τον έχει διαθέσιμο για το ματς με τον νεαρό άσο να επιστρέψει στη δράση. Ο Τζούριτσιτς όπως αναμενόταν είναι εκτός, καθώς ταλαιπωρήθηκε από έναν τραυματισμό. Εκτός προπόνησης έμεινε ο Ζαρουρί λόγω ενοχλήσεων στη μέση.
Ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ – Μπράουν, ατομικό ο Τζούριτσιτς, θεραπεία και ατομικό ο Κάτρης και θεραπεία οι Ντέσερς, Σισοκό.
Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στην αποστολή.
Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την αποστολή
Squad List for the Eternal Derby #Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/tP83fQqooT
— Panathinaikos F.C. (@paofc_) April 18, 2026
