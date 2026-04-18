Άρθρο παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα – «Ώρα ευθύνης»
Πολιτική Γραμματεία 18 Απριλίου 2026, 23:23

Άρθρο παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα – «Ώρα ευθύνης»

«Ως πότε θα ανεχόμαστε μια κυβέρνηση συνώνυμη της διαφθοράς» σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας ότι είναι «ζωτική ανάγκη» ένα μεγάλο δημοκρατικό «ξεβόλεμα» και μια νέα ισχυρή κυβερνώσα Αριστερά.

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Spotlight

«Ως πότε θα επιτρέπουμε σε μια κυβέρνηση συνώνυμη της φθοράς και της διαφθοράς να ασχημονεί σε βάρος του λαού και της δημοκρατίας» αναρωτιέται μέσα από άρθρο – παρέμβαση ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας ότι  δεν υπάρχει αντίπαλος στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός υπογραμμίζει στην Εφημερίδα των Συντακτών ότι «ουδείς δικαιούται να μένει στη βολή του» και πως «είναι ζωτική ανάγκη μια νέα και ισχυρή κυβερνώσα Αριστερά, προγραμματικά συμπαγής και ριζικά ανανεωμένη. Κοινωνική αλλά και εθνική».

Ολοκληρο το άρθρο του Αλέξη Τσίπρα:

Όσοι έκαναν τον κόπο να παρακολουθήσουν την προχθεσινή συζήτηση στη Βουλή, όχι μόνο δεν έλαβαν κάποιες απαντήσεις για τα εγκλήματα που βαρύνουν την κυβέρνηση, όπως η κακοποίηση του κράτους δικαίου και η διασπάθιση δημόσιου χρήματος, αλλά πιθανότατα θα έμειναν με ένα επιπλέον κρίσιμο και σχεδόν υπαρξιακό ερώτημα.

Ως πότε;

Ως πότε θα επιτρέπουμε σε μια κυβέρνηση συνώνυμη της φθοράς και της διαφθοράς να ασχημονεί σε βάρος του λαού και της δημοκρατίας, να κακοποιεί το κράτος δικαίου και τη Δικαιοσύνη, να λεηλατεί τα δημόσια και τα ευρωπαϊκά ταμεία και να υποθάλπει το ψέμα και την απάτη ως κυρίαρχο στοιχείο της πολιτικής της;

Ως πότε θα επιτρέπουμε σε έναν πρωθυπουργό που αντιμετωπίζει το κράτος σαν λάφυρο, να φυλακίζει το Σύνταγμα στα όρια της δικής του ηθικής και να αντιμετωπίζει τους Ελληνες σαν πολιτικά αναλφάβητους, ή ακόμα χειρότερα σαν πρόθυμους συνεργούς και συνένοχους στη γενικευμένη παρανομία και συγκάλυψη;

Ως πότε το έγκλημα θα χαρακτηρίζεται «λάθος», η ενοχή θα κρύβεται πίσω από διαχρονικές παθογένειες, η νομή του δημόσιου χρήματος πίσω από διακομματικές ευθύνες, η παραβίαση του Συντάγματος πίσω από νομικίστικες ακροβασίες και ο πρωθυπουργός πίσω από συνεργάτες του αποδιοπομπαίους τράγους;

Ως πότε θα ανεχόμαστε πολιτικές που τοποθετούν την Ελλάδα στη ζώνη υψηλού κινδύνου, την καθιστούν μέρος του πολέμου και αντιμετωπίζουν την κρίσιμη διεθνή κατάσταση ως ευκαιρία για μια τεράστια αναδιανομή εισοδήματος από την κοινωνική πλειοψηφία προς την ολιγαρχία των καρτέλ;

Αυτή η πλειοψηφία της κοινωνίας δυσκολεύεται σήμερα να βγάλει τον μήνα ακόμη και να έχει πρόσβαση σε βασικά αγαθά. Το ζούμε και το ακούμε σε κάθε συζήτηση με τους ανθρώπους γύρω μας και το βλέπουμε αποτυπωμένο σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης. Οπου η πλειοψηφία απαντά ότι το 2019, παρότι βγαίναμε από τα μνημόνια, ήταν οικονομικά καλύτερα, τα 3/4 ότι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και ένα ποσοστό άνω του 70% ζητά πολιτική αλλαγή.

Μπορεί όμως αυτή η αλλαγή να έρθει αν τα πράγματα μείνουν ως έχουν;

Αρκεί η δυσαρέσκεια των πολιτών από την κυβέρνηση Μητσοτάκη για να τη φέρει;

Ολα δείχνουν ότι δεν αρκεί.

Γιατί δεν υπάρχει ισχυρή και αληθινά εναλλακτική κυβερνώσα δύναμη και πρόταση απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση.

Οχι συμπληρωματική, αλλά αποφασιστικά αντιπαραθετική.

Αυτός είναι ο βασικός λόγος που, ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη βυθίζεται στη διαφθορά και τις ανισότητες που παράγει, εντούτοις δείχνει να επιπλέει. Και αναλόγως αν κάποιος βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο, μπορεί να υποθέσει ότι κυριαρχεί κιόλας.

Γιατί δεν υπάρχει αντίπαλος.

Οχι μόνο στις βελόνες των δημοσκοπικών μετρήσεων αλλά κυρίως στο πολιτικό αφήγημα, στο όραμα για τη διακυβέρνηση της χώρας.

Αυτό σώζει σήμερα την πιο κυνική και διεφθαρμένη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης.

Ο χρόνος όμως μετράει αντίστροφα για την ασφάλεια της πατρίδας και την καθημερινότητα του πολίτη.

Αν δεν αλλάξει κάτι δραστικά, αν όλοι οι παράγοντες φθοράς, κινδύνου και κρίσης παραμείνουν ως έχουν, τότε τα ακόμα χειρότερα είναι μπροστά για τη χώρα και την κοινωνία.

Κι αυτή η διαπίστωση μας αφορά όλους.

Και κυρίως τους προοδευτικούς πολίτες, τις δυνάμεις της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.

Ουδείς δικαιούται να μένει στη βολή του.

Ενα μεγάλο δημοκρατικό «ξεβόλεμα», μια εκ θεμελίων ανασύνθεση του δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου, βασισμένη στη δικαιοσύνη, την εντιμότητα και έναν νέο πατριωτισμό, είναι ζωτική ανάγκη.

Μια νέα και ισχυρή κυβερνώσα Αριστερά, προγραμματικά συμπαγής και ριζικά ανανεωμένη, είναι ζωτική ανάγκη.

Κοινωνική αλλά και εθνική.

Και ζυγώνει η ώρα που όλοι θα κληθούμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας.

Μακάριος Λαζαρίδης: Το παρασκήνιο της παραίτησης
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Το παρασκήνιο της παραίτησης Λαζαρίδη

Εντονο παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη - Επιταχυντής εξελίξεων η Ντόρα Μπακογιάννη - Η κρίσιμη επικοινωνία με το Μαξίμου

Κυριάκος Δημάγγελος
«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη
Επικαιρότητα 18.04.26

«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη

Θανάσης Γλαβίνας και Όλγα Μαρκογιαννάκη συμμετέχουν στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης που διεξάγεται στη Βαρκελώνη.

ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο
Επικαιρότητα 18.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «η ευθύνη ανήκει στον ίδιο τον πρωθυπουργό» και προσθέτει πως «αν υιοθετεί τις απόψεις αυτές, οφείλει να τοποθετηθεί δημόσια. Αν όχι, οφείλει να τις καταδικάσει και να απομακρύνει τον κ. Γεωργιάδη»

Με τις ευλογίες του Μαξίμου το ανοιχτό μπούλινγκ Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Με τις ευλογίες του Μαξίμου το ανοιχτό μπούλινγκ Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ο ρόλος μπροστινού του Άδωνη Γεωργιάδη στις ακραίες επιθέσεις της κυβέρνησης στην ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή και η στάση του Μαξίμου που όχι μόνο δεν αποδοκιμάζει, αλλά στην ουσία υιοθετεί το περιεχόμενο της επιχείρησης στοχοποίησης που εξαπολύει ο υπουργός Υγείας.

Σακελλαρίδης: Έπρεπε να παρέμβει η Μπακογιάννη για να κατανοήσουν ότι δεν μπορεί να παραμένει ο Λαζαρίδης
Νέα Αριστερά 18.04.26

Σακελλαρίδης: Έπρεπε να παρέμβει η Μπακογιάννη για να κατανοήσουν ότι δεν μπορεί να παραμένει ο Λαζαρίδης

«Η υποκρισία και η κοροϊδία της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο», σχολίασε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, για την παραίτηση Λαζαρίδη

Η σέλφι και τα… χαμόγελα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Βαρκελώνη
ΠΑΣΟΚ 18.04.26

Η σέλφι και τα… χαμόγελα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Βαρκελώνη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μοιράστηκε μια σέλφι με τον Ισπανό πρωθυπουργό και την επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρες, που δεν έλειψαν τα χαμόγελα

ΚΚΕ: Καθυστερημένη η παραίτηση του «πτυχιούχου» στη συγκάλυψη του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη
Επικαιρότητα 18.04.26

ΚΚΕ: Καθυστερημένη η παραίτηση του «πτυχιούχου» στη συγκάλυψη του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη

«Αποδεικνύεται ότι προαπαιτούμενο για κάθε μέλος της κυβέρνησης ήταν και είναι πάνω από όλα το 'πτυχίο' στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής», σχολιάζει δηκτικά το ΚΚΕ

ΠΑΣΟΚ: Η παραίτηση Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός
Επικαιρότητα 18.04.26

ΠΑΣΟΚ: Η παραίτηση Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός

«Τελικά ο κ. Λαζαρίδης άνοιξε μόνος του την πόρτα της εξόδου, αφού η ομολογία του ότι εξαπάτησε το δημόσιο δεν ήταν για τον κ. Μητσοτάκη λόγος αποπομπής», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Εκτροπής συνέχεια από τον Γεωργιάδη με νέα αντιθεσμική επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Εκτροπής συνέχεια από τον Γεωργιάδη με νέα αντιθεσμική επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Πιστός στην προσπάθεια - ή στην υπηρεσία; - συκοφάντησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπολύει με ακροβασίες λογικής νέα συκοφαντική επίθεση, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις στις αναφορές του από τον νομικό κόσμο και την Ένωση Δικαστών

Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για «λάσπη και συκοφαντία» – Έκθετο παραμένει το Μαξίμου
Επικαιρότητα 18.04.26

Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για «λάσπη και συκοφαντία» – Έκθετο παραμένει το Μαξίμου

Την παραίτησή του από την κυβέρνηση υπέβαλε ο Μακάριος Λαζαρίδης, μετά και την καταλυτική παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη, αλλά και τις διαστάσεις που παίρνει το θέμα με συνεχώς νέες αποκαλύψεις για τα έργα και τις ημέρες του Λαζαρίδη, αλλά και τις ποινικές προεκτάσεις των παράτυπων διορισμών του στο Δημόσιο. Έκθετο παραμένει το Μαξίμου

Τσουκαλάς: Να φυσήξει άλλος άνεμος και να φύγει η διεφθαρμένη κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός – Λουδοβίκος
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Τσουκαλάς: Να φυσήξει άλλος άνεμος και να φύγει η διεφθαρμένη κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός – Λουδοβίκος

«Ακούμε τον πρωθυπουργό σαν Λουδοβίκο, να μας λέει τι συζητούν οι πολίτες στα τραπέζια το Πάσχα και πως δεν μιλούν για τα σκάνδαλα. Συζητούν ότι πρέπει να κάνουν τρεις δουλειές για να τα βγάλουν πέρα με την ακρίβεια και τους φόρους Μητσοτάκη», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

ΠΑΣΟΚ: Πόσο ακόμα ο κ. Μητσοτάκης θα διατηρεί το προσωπικό του ρουσφέτι;
Πολιτική 18.04.26

ΠΑΣΟΚ: Πόσο ακόμα ο κ. Μητσοτάκης θα διατηρεί το προσωπικό του ρουσφέτι;

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει το κάλεσμα Μπακογιάννη σε Λαζαρίδη για να παραιτηθεί, ενώ τονίζει σε ανακοίνωσή του πως η «ανάληψη πολιτικής ευθύνης με διατήρηση της καρέκλας είναι εμπαιγμός στους πολίτες».

Στην Λέσβο την Τετάρτη ο Κουτσούμπας για τον αφθώδη πυρετό
Επικαιρότητα 18.04.26

Στην Λέσβο την Τετάρτη ο Κουτσούμπας για τον αφθώδη πυρετό

Την Λέσβο θα επισκεφθεί ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, την Τετάρτη 22 Απριλίου, προκειμένου να ακούσει από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κτηνοτρόφοι και παραγωγοί εξαιτίας του αφθώδους πυρετού. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Κουτσούμπας θα συναντηθεί: – Στις 12:00 με το ΔΣ της Ένωσης Στρατιωτικών της Περιφερειακής Ενότητας […]

Ντόρα Μπακογιάννη: Ζητά την παραίτηση Λαζαρίδη- «Θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό»
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Ντόρα Μπακογιάννη: Ζητά την παραίτηση Λαζαρίδη- «Θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό»

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη, έστειλε μήνυμα στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να παραιτηθεί διευκολύνοντας όπως είπε τον πρωθυπουργό και το κόμμα, υπογραμμίζοντας πως η παραμονή του στη θέση δημιουργεί πολιτικό βάρος.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρόμα-Αταλάντα 1-1: Εχασαν μεγάλη ευκαιρία οι γηπεδούχοι – Ο Τσιμίκας μπήκε στο 77’
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ρόμα-Αταλάντα 1-1: Εχασαν μεγάλη ευκαιρία οι γηπεδούχοι – Ο Τσιμίκας μπήκε στο 77’

Η Ρόμα αναδείχθηκε ισόπαλη με την Αταλάντα, παρέμεινε 6η και ισοβαθμεί με την 5η Κόμο, όμως δεν εκμεταλεύτηκε την ήττα της. Οι γηπεδούχοι κράτησαν τους φιλοξενούμενους στο -4.

Η Σαρλίζ Θερόν σχολιάζει τη δήλωση του Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα
Υπερήρωες 18.04.26

Η Σαρλίζ Θερόν προειδοποιεί τον Τιμοτέ Σαλαμέ ότι το ΑΙ θα αντικαταστήσει τη δουλειά του

Η Σαρλίζ Θερόν κλήθηκε να σχολιάσει την αμφιλεγόμενη δήλωση του Τιμοτέ Σαλαμέ σχετικά με την όπερα και τον χορό, λέγοντας ότι δεν πρέπει να κατακρίνουμε άλλες μορφές τέχνης.

Κατασχέθηκαν έπειτα από καταδίωξη 1,6 τόνοι κοκαΐνης ανοιχτά της Δομινικανής Δημοκρατίας
«Σκληρό πλήγμα» 18.04.26

Κατασχέθηκαν έπειτα από καταδίωξη 1,6 τόνοι κοκαΐνης ανοιχτά της Δομινικανής Δημοκρατίας

Το φορτίο βρέθηκε χθες Παρασκευή σε πλοίο που αναχαιτίστηκε στα ανοικτά των νότιων ακτών της χώρας αυτής της Καραϊβικής κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης της υπηρεσίας καταπολέμησης των ναρκωτικών και της DEA

Τέλος τα στημένα brunch: Γιατί η νεολαία επιστρέφει μαζικά στα παλιά καφενεία;
Εμπρός πίσω 18.04.26

Τέλος τα στημένα brunch: Γιατί η νεολαία επιστρέφει μαζικά στα παλιά καφενεία;

Ξέχνα τα αβοκάντο τοστ, τις neon επιγραφές και τις ατελείωτες ουρές αναμονής. Η νέα, απόλυτη τάση εξόδου στην πόλη έχει άρωμα ελληνικού καφέ, παλιό μωσαϊκό και δεν απαιτεί να αδειάσεις το πορτοφόλι σου.

Αυτή είναι η τέχνη της «μικρο-απόδρασης» που σου φτιάχνει το Σαββατοκύριακο
Διακοπές χωρίς βαλίτσα 18.04.26

Αυτή είναι η τέχνη της «μικρο-απόδρασης» που σου φτιάχνει το Σαββατοκύριακο

Ξεχάστε το άγχος του πακεταρίσματος, τα ακριβά ξενοδοχεία και τα γεμάτα πλοία. Η απόλυτη τάση της άνοιξης είναι τα «micro-cations»: 12 ώρες γεμάτες εμπειρίες, μια ανάσα από την πόλη, και επιστροφή το βράδυ στο δικό σας κρεβάτι.

Το εμπόριο αναζητά μια «ανάσα» σε ένα δύσκολο καλοκαίρι – Το στοίχημα του τουρισμού και οι online αγορές
Οικονομικές Ειδήσεις 18.04.26

Το εμπόριο αναζητά μια «ανάσα» σε ένα δύσκολο καλοκαίρι – Το στοίχημα του τουρισμού και οι online αγορές

Το εμπόριο ποντάρει στον τουρισμό, αλλά η γεωπολιτική αβεβαιότητα κρατά χαμηλά τις προσδοκίες – Το Πάσχα και η επέλαση των e-shop από την Κίνα

Κεφαλονιά: Εμπλέκονται και άλλα άτομα, υποστηρίζει η οικογένεια της 19χρονης – «Δεν έπαιρνε ναρκωτικά» λένε φίλοι
Ελλάδα 18.04.26

Κεφαλονιά: Εμπλέκονται και άλλα άτομα, υποστηρίζει η οικογένεια της 19χρονης – «Δεν έπαιρνε ναρκωτικά» λένε φίλοι

Οι τρεις κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι και οδηγήθηκαν προσωρινά στις φυλακές Ναυπλίου και από εκεί τη Δευτέρα θα γίνει η μεταγωγή τους στις φυλακές Κορυδαλλού

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-3: Σπουδαίο «διπλό» για τα «Λιοντάρια» στο Αγρίνιο
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-3: Σπουδαίο «διπλό» για τα «Λιοντάρια» στο Αγρίνιο

Ο Άλεξ Τεϊσέιρα διέλυσε την άμυνα του Παναιτωλικού με δύο γκολ και μία ασίστ και ο Πανσερραϊκός που έφτασε τους 7 βαθμούς στα play-out πήρε ένα διπλό-χρυσάφι (2-3) που τον έβγαλε μετά από πολύ καιρό από τη ζώνη του υποβιβασμού.

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76: «Δικέφαλος» για 3η θέση με κορυφαίο και πάλι τον Ταϊρί (vid)
Μπάσκετ 18.04.26

Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76: «Δικέφαλος» για 3η θέση με κορυφαίο και πάλι τον Ταϊρί (vid)

Μετά τον Άρη, ο ΠΑΟΚ νίκησε σε 2ο σερί ντέρμπι, αυτή τη φορά με 76-72 επί του Ηρακλή στο Ιβανώφειο, αυξάνοντας τις πιθανότητές του για κατάληψη της 3ης θέσης στην κανονική περίοδο.

Ο πόλεμος στο Ιράν αποκάλυψε το αδύναμο σημείο του Τραμπ: την οικονομία
Reuters 18.04.26

Ο πόλεμος στο Ιράν αποκάλυψε την «αχίλλειο πτέρνα» του Τραμπ

Ο έλεγχος του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν εξέθεσε την οικονομική ευπάθεια των ΗΠΑ, αυξάνοντας την εγχώρια πίεση στον Τραμπ. Σύμμαχοι και αντίπαλοι αμφισβητούν την αξιοπιστία των ΗΠΑ, ενώ αναλυτές προειδοποιούν για μακροπρόθεσμες οικονομικές και γεωπολιτικές επιπτώσεις. Η Ρωσία και η Κίνα θα μπορούσαν να αντλήσουν διδάγματα σχετικά με τα αδύναμα σημεία των ΗΠΑ.

Άρης – Βόλος ΝΠΣ 3-2: «Ζωντανός» για την 5η θέση με μεγάλη ανατροπή (vid)
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Άρης – Βόλος ΝΠΣ 3-2: «Ζωντανός» για την 5η θέση με μεγάλη ανατροπή (vid)

Επιστροφή στις νίκες ο Άρης μετά από οκτώ αγωνιστικές, επικράτησε του Βόλου με 3-2 με ανατροπή στην ανατροπή και μπήκε δυναμικά στη μάχη της 5ης θέσης Στο -3 πλέον, από τον Λεβαδειακό οι κίτρινοι.

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης στη Λιοσίων
Ελλάδα 18.04.26

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης στη Λιοσίων

Στη μηχανή επέβαιναν δύο άτομα - Αν και το δίκυκλο ανατράπηκε από τη σφοδρή σύγκρουση ανέβηκαν και πάλι στο σκούτερ και εξαφανίστηκαν αφήνοντας αβοήθητη στην οδό Λιοσιών την άτυχη κοπέλα

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Κυριακή 19 Απριλίου 2026
