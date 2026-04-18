Η Σαρλίζ Θερόν δήλωσε πρόσφατα στην εφημερίδα «The New York Times» ότι θεωρεί απερισκεψία την αμφιλεγόμενη δήλωση του Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι «κανείς δεν ενδιαφέρεται» για την όπερα ή το μπαλέτο.

Όταν ρωτήθηκε για τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει σε ότι αφορά παρελθοντικούς της ρόλους, η ηθοποιός είπε: «Ο χορός είναι πιθανώς ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει ποτέ. Οι χορευτές είναι υπερήρωες».

Η δημοσιογράφος Λούλου Γκαρσία-Ναβάρο αναφέρθηκε στη συνέχεια στη δήλωση του Σαλαμέ, με την Θέρον να απαντά: «Ω, Θεέ μου, ελπίζω να τον συναντήσω κάποια μέρα. Ήταν ένα πολύ απερίσκεπτο σχόλιο για δύο μορφές τέχνης, τις οποίες πρέπει να προωθούμε συνεχώς, γιατί, ναι, περνάνε δύσκολες στιγμές. Αλλά σε 10 χρόνια, η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι σε θέση να κάνει τη δουλειά του Τιμοτέ, αλλά δεν θα μπορεί να αντικαταστήσει έναν άνθρωπο που χορεύει ζωντανά στη σκηνή».

»Και δεν πρέπει να κατακρίνουμε άλλες μορφές τέχνης. Προσωπικά, ο χορός μου έμαθε την πειθαρχία. Μου έμαθε τι εστί σκληρή δουλειά. Είναι σχεδόν κακοποιητικό. Πολλές φορές πάθαινα μόλυνση λόγω πληγών που δεν επουλώνονταν ποτέ. Και δεν έχεις ούτε μια μέρα ρεπό. Μιλάω κυριολεκτικά για αιμορραγία μέσα από τα παπούτσια σου. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξασκείς κάθε μέρα, τη νοοτροπία του ‘δεν τα παρατάς, δεν υπάρχει άλλη επιλογή, συνεχίζεις’», κατέληξε η Σαρλίζ Θερόν.

Η αμφιλεγόμενη δήλωση

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «A CNN & Variety Town Hall Event», ο Τιμοτέ Σαλαμέ είπε ότι δεν θέλει ο κινηματογράφος να καταλήξει όπως το «μπαλέτο ή η όπερα», όπου οι καλλιτέχνες θέλουν να «κρατήσουν αυτό το πράγμα ζωντανό» παρόλο που «κανείς δεν ενδιαφέρεται» πια για αυτό.

«Θαυμάζω τους ανθρώπους —και το έχω κάνει κι εγώ ο ίδιος— που πηγαίνουν σε μια τηλεοπτική εκπομπή και λένε: ‘Πρέπει να κρατήσουμε ζωντανές τις κινηματογραφικές αίθουσες. Πρέπει να κρατήσουμε ζωντανό αυτό το είδος’», είπε ο Σαλαμέ. «Και ένα άλλο μέρος μου νιώθει ότι, αν οι άνθρωποι θέλουν να το δουν, όπως συνέβη με τις ταινίες Barbie και Oppenheimer, θα πάνε να το δουν και θα κάνουν ό,τι μπορούν για να το δείξουν και να το διαφημίσουν. Και δεν θέλω να δουλεύω στο μπαλέτο ή στην όπερα, ή σε πράγματα όπου είναι σαν να λέμε: ‘Πρέπει να κρατήσουμε αυτό το είδος ζωντανό’. Ακόμα κι αν είναι σαν να μην ενδιαφέρεται πια κανείς γι’ αυτό. Με όλο το σεβασμό στους ανθρώπους του μπαλέτου και της όπερας», δήλωσε, προκαλώντας ένα διαδικτυακό κύμα οργής.

*Με πληροφορίες από: Variety