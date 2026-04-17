Πότε παίζουν Παναθηναϊκός – Μονακό για τα πλέι ιν της Euroleague

Την Τρίτη 21 Απριλίου θα παίξει ο Παναθηναϊκός το πρώτο του ματς στο Play-In Tournament της EuroLeague. Οι Πράσινοι που ολοκλήρωσαν τη διαδρομή της κανονικής διάρκειας με 22-16 θα φιλοξενήσουν τη Μονακό που ολοκλήρωσε με το ίδιο ρεκόρ αλλά έχασε την ισοβαθμία για ένα καλάθι. Οι Γάλλοι νίκησαν στο Πριγκιπάτο με 8 και έχασαν στο ΟΑΚΑ με 10 σε μια λεπτομέρεια που έμελλε να αποδειχθεί κλειδί.

Ο νικητής της Τρίτης τερματίζει 7ος και πηγαίνει να παίξει playoffs με το Νο 2 της κατάταξης, δηλαδή την Βαλένθια. Ο ηττημένος θα περιμένει να παίξει με τον νικητή του 9-10 για το 8ο και τελευταίο εισιτήριο για της διαδικασίας. Εκείνο που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια πάνω στον Ολυμπιακό.

Ο αγώνας για το όγδοο εισιτήριο θα γίνει το βράδυ της Παρασκευής (24/4). Είτε στο ΟΑΚΑ (αν χάσει την Τρίτη ο Παναθηναϊκός), είτε στο Πριγκιπάτο (αν χάσει η Μονακό).