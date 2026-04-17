Άρης Betsson: Στην ΚΑΕ τα αναπτυξιακά τμήματα μπάσκετ του συλλόγου
Μπάσκετ 17 Απριλίου 2026, 17:44

Άρης Betsson: Στην ΚΑΕ τα αναπτυξιακά τμήματα μπάσκετ του συλλόγου

Με επίσημη ανακοίνωση της η ΚΑΕ Άρης Betsson, επιβεβαίωσε ότι αναλαμβάνει τα αγωνιστικά τμήματα των ακαδημιών μπάσκετ του συλλόγου.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Σημαντικό βήμα το οποίο θα αποφέρει πολλά οφέλη στην ΚΑΕ Άρης Betsson στο μέλλον έγινε την Παρασκευή (17/4), καθώς οι κιτρινόμαυροι ανακοίνωσαν ότι αναλαμβάνουν όλες τις «μικρές» ομάδες του συλλόγου.

Αναμφίβολα πρόκειται για μια κίνηση ορόσημο για τον «Αυτοκράτορα», με τη διοίκηση του Ρίτσαρντ Σιάο να δείχνει πως θέλει να επενδύσει στην παραγωγή παικτών, κάτι οποίο κάνουν τα κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης προκειμένου να ενισχυθούν με δικούς τους γηγενείς αθλητές.

Να σημειώσουμε ότι η Ακαδημία που περιλαμβάνει παιδιά έως 12 ετών (προαγωνιστικά), θα παραμείνει υπό τη σκέπη του Α.Σ. ΑΡΗΣ, ώστε ο Ερασιτέχνης να συνεχίσει να επωφελείται από τα σχετικά έσοδα.

Έτσι Ερασιτέχνης αποφορτίζεται από το οικονομικό βάρος των ακαδημιών, οι οποίες πλέον θα μπορούν να «τρέξουν» σε άλλο, επαγγελματικό επίπεδο, να οργανωθούν καλύτερα και γενικότερα να πέσουν σαφώς περισσότερα χρήματα. Συνεπώς και τα αποτελέσματα για τον Άρη θα είναι σαφώς καλύτερα αφού θα μπορέσει να προσελκύσει, να βελτιώσει και να αναπτύξει περισσότερα μπασκετικά ταλέντα της χώρας.

Την απόφαση αυτή χαιρέτησαν οι Βύρων Αντωνιάδης Σίμος Αϊβαζίδης Νίκος Ζήσης και Γιάννης Μεταξάς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson και ο Α.Σ. ΑΡΗΣ ανακοινώνουν ότι από το προσεχές καλοκαίρι τα αναπτυξιακά τμήματα Μπάσκετ του συλλόγου περνούν υπό τη «σκέπη» της ΚΑΕ.

Τα αγωνιστικά τμήματα Καλαθοσφαίρισης του ΑΡΗ περνούν στην κατοχή και την εποπτεία της ΚΑΕ. Συγκεκριμένα, οι ομάδες U13, U14, U15, U16, U18, όπως και η αναπτυξιακή ομάδα του ΑΡΗ Betsson, Ερμής Λαγκαδά. Η Ακαδημία που περιλαμβάνει παιδιά έως 12 ετών (προαγωνιστικά), θα παραμείνει υπό τη σκέπη του Α.Σ. ΑΡΗΣ, ώστε ο Ερασιτέχνης να συνεχίσει να επωφελείται από τα σχετικά έσοδα.

Πρόκειται για την υλοποίηση ενός εκ των βασικών προτεραιοτήτων της ιδιοκτησίας και της διοίκησης της ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson, προκειμένου να υπάρχει απευθείας «σύνδεση» της παραγωγικής διαδικασίας με την πρώτη ομάδα.

Οι διεργασίες για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού είναι σε διαδικασία ολοκλήρωσης και μέσα στο προσεχές διάστημα, θα ανακοινωθεί το πλήρες οργανόγραμμα, σε διοικητικό και αγωνιστικό επίπεδο.

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει από καρδιάς την ARIS Alliance και τον επικεφαλής της, Γιάννη Μεταξά, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια είχαν αναλάβει τις τύχες της Ακαδημίας, διατηρώντας την, με χρήματα και εργατοώρες, σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο.

Καλούμε τα παιδιά τα οποία θέλουν να ακολουθήσουν τον δρόμο του μπάσκετ, να ενσωματωθούν στη μεγάλη οικογένεια του ΑΡΗ, με απώτερο στόχο τη στελέχωση της πρώτης ομάδας με τα κορυφαία ταλέντα της χώρας.

Ο επιχειρησιακός διευθυντής της ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson, Βύρων Αντωνιάδης, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την ανάληψη των αναπτυξιακών τμημάτων του ΑΡΗ. Το όραμά μας είναι η ενιαία λειτουργία ΚΑΕ και Ακαδημιών, με κοινό σχεδιασμό, διαδικασίες και φιλοσοφία ανάπτυξης. Θα ρίξουμε μεγάλο βάρος στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και της τεχνογνωσίας και από τις δύο πλευρές, με γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας και της εξέλιξης των αθλητών. Παράλληλα, θα υπάρχει κοινή εμπορική προσέγγιση, με ενιαία διαχείριση χορηγιών και κοινού διαθέσιμου χώρου προβολής, για ενίσχυση των εσόδων του οργανισμού. Θέλω να ευχαριστήσω τον Α.Σ. ΑΡΗΣ και τους ανθρώπους που είχαν μέχρι σήμερα τον έλεγχο της Ακαδημίας, η οποία βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για την περαιτέρω ανάπτυξή της».

Ο πρόεδρος του Α.Σ. ΑΡΗΣ, Σίμος Αϊβαζίδης, δήλωσε:

«Με χαρά χαιρετίζουμε την ανάληψη των αναπτυξιακών τμημάτων Μπάσκετ του Συλλόγου από την ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson. Είμαστε ευτυχείς που η νέα ιδιοκτησία της ΚΑΕ βασίζει πολλά στην «κυψέλη» του τμήματος, που είναι τα παιδιά τα οποία μπορούν να αποτελέσουν το μέλλον του ΑΡΗ. Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ, μέσω και των ανθρώπων που είχαν έως τώρα τις τύχες της Ακαδημίας, προσπάθησε να τη διατηρήσει σε ένα υψηλό επίπεδο και είμαστε σίγουροι ότι η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson θα την αναπτύξει ακόμα περισσότερο, με την όρεξη και τις δυνατότητες που δεδομένα έχει».

Ο general manager της ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson, Νίκος Ζήσης, δήλωσε:

«Είναι πολύ σημαντική και συνάμα ευχάριστη εξέλιξη η ανάληψη της Ακαδημίας Μπάσκετ του ΑΡΗ από την ΚΑΕ. Τα αναπτυξιακά τμήματα βρίσκονται ήδη σε ένα πολύ καλό επίπεδο και πρέπει να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε την ομάδα ανθρώπων η οποία αυτά τα χρόνια «έτρεχε» το συγκεκριμένο πρότζεκτ. Σκοπός μας είναι η ανάδειξη των ταλέντων, αλλά και να χτίσουμε τον χαρακτήρα των παιδιών, αφού παράλληλα με την αθλητική εξέλιξή τους, θα δώσουμε μεγάλη βάση στη σωστή διαπαιδαγώγησή τους. Θεωρώ πολύ σημαντικό το εγχείρημα της Ακαδημίας θα είναι καθετοποιημένο από την πρώτη ομάδα, αφού η «τροφοδοσία» της τελευταίας από τα αναπτυξιακά τμήματα είναι το πρώτο ζητούμενο».

Ο επικεφαλής της ARIS Alliance, Γιάννης Μεταξάς, δήλωσε:

«Είναι μεγάλη χαρά μας το ότι το αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΑΡΗ περνάει στην ΚΑΕ. Το όνειρό μας να δημιουργήσουμε κάτι αντάξιο του Συλλόγου και να το αναλάβει η ΚΑΕ με το νέο μας επενδυτή, γίνεται πραγματικότητα. Πιστεύουμε ότι θα το αναπτύξουν στο επόμενο επίπεδο, εκεί ακριβώς που όλοι ονειρευόμαστε. Εμείς, ως στρατιώτες του Συλλόγου, θα στηρίζουμε την ΚΑΕ και τους ανθρώπους της σε ό,τι χρειαστεί. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και τα υπόλοιπα τμήματα του Α.Σ. ΑΡΗΣ, με σκοπό να βάλουμε το δικό μας μικρό λιθαράκι στην ιστορία του τεράστιου ΑΡΗ Θεσσαλονίκης. Τέλος θα ήθελα ευχαριστήσω από καρδιάς τους συνεργάτες μας και όλους όσους μας στήριξαν αυτά τα 5 χρόνια, δούλεψαν με ψυχή, με πίστη και με επαγγελματισμό».

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα υποδέχτηκε το άνοιγμα του Ορμούζ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα υποδέχτηκε το άνοιγμα του Ορμούζ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Μην κάθεσαι σταυροπόδι!» – Επιβαρύνεται πράγματι η μέση;

«Μην κάθεσαι σταυροπόδι!» – Επιβαρύνεται πράγματι η μέση;

Κόσμος
Ιράν: Άνοιξε τα Στενά του Ορμούζ όσο διαρκεί η εκεχειρία στο Λίβανο

Ιράν: Άνοιξε τα Στενά του Ορμούζ όσο διαρκεί η εκεχειρία στο Λίβανο

inWellness
inTown
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Σε δύο μέτωπα οι εξελίξεις στην καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου κατά Λιόλιου: Αθλητικός Εισαγγελέας και ΕΕΑ για σκιές σε ασυμβίβαστα, διοίκηση ομάδων και διαιτησίες – Τι απαντά ο πρόεδρος της ΕΟΚ
Μπάσκετ 17.04.26

Σε δύο μέτωπα οι εξελίξεις στην καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου κατά Λιόλιου: Αθλητικός Εισαγγελέας και ΕΕΑ για σκιές σε ασυμβίβαστα, διοίκηση ομάδων και διαιτησίες – Τι απαντά ο πρόεδρος της ΕΟΚ

Τι ζήτησε ο Γιάννης Βρούτσης. Τι αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Σε δύο μέτωπα οι εξελίξεις στην καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου κατά Λιόλιου: Αθλητικός Εισαγγελέας και ΕΕΑ για σκιές σε ασυμβίβαστα, διοίκηση ομάδων και διαιτησίες – Τι απαντά ο πρόεδρος της ΕΟΚ
Μπάσκετ 17.04.26

Σε δύο μέτωπα οι εξελίξεις στην καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου κατά Λιόλιου: Αθλητικός Εισαγγελέας και ΕΕΑ για σκιές σε ασυμβίβαστα, διοίκηση ομάδων και διαιτησίες – Τι απαντά ο πρόεδρος της ΕΟΚ

Τι ζήτησε ο Γιάννης Βρούτσης. Τι αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς

Σύνταξη
Τα δεδομένα για Ρόουζ – Πώς θα παίξει ο Άρης στον «τελικό» με τον Βόλο
Ποδόσφαιρο 17.04.26

Τα δεδομένα για Ρόουζ – Πώς θα παίξει ο Άρης στον «τελικό» με τον Βόλο

Ο Ρόουζ αναμένεται να είναι το νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα του Άρη και ο παίκτης που επιλέγει ο Γρηγορίου για τον ρόλο του παρτενέρ του Φαμπιάνο στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Σύνταξη
Η Άστον Βίλα νίκησε και την Μπολόνια και ο Ολυμπιακός παραμένει η μοναδική ομάδα που έφυγε με «διπλό» από το «Villa Park» (vids)
Europa League 17.04.26

Η Άστον Βίλα νίκησε και την Μπολόνια και ο Ολυμπιακός παραμένει η μοναδική ομάδα που έφυγε με «διπλό» από το «Villa Park» (vids)

Η Άστον Βίλα έκανε ξανά… πλάκα στην έδρα της, νίκησε με 4-0 την Μπολόνια και προκρίθηκε στους «4» του Europa League, συνεχίζοντας αήττητη στο «Villa Park», με εξαίρεση την επική εμφάνιση που έκανε ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια.

Σύνταξη
Από το σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι στην επιστροφή με την Ίντερ: Η απίθανη ιστορία ενός 15χρονου (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 17.04.26

Από το σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι στην επιστροφή με την Ίντερ: Η απίθανη ιστορία ενός 15χρονου (pics, vid)

Η συγκινητική ιστορία του 15χρονου επιθετικού της Ίντερ Φιλίπο Σεραντόνι – Από το σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του, στην επιστροφή του στη δράση με τους «νερατζούρι».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σε δύο μέτωπα οι εξελίξεις στην καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου κατά Λιόλιου: Αθλητικός Εισαγγελέας και ΕΕΑ για σκιές σε ασυμβίβαστα, διοίκηση ομάδων και διαιτησίες – Τι απαντά ο πρόεδρος της ΕΟΚ
Μπάσκετ 17.04.26

Σε δύο μέτωπα οι εξελίξεις στην καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου κατά Λιόλιου: Αθλητικός Εισαγγελέας και ΕΕΑ για σκιές σε ασυμβίβαστα, διοίκηση ομάδων και διαιτησίες – Τι απαντά ο πρόεδρος της ΕΟΚ

Τι ζήτησε ο Γιάννης Βρούτσης. Τι αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς

Σύνταξη
Κενά στις εφαρμογές επαλήθευσης ηλικίας – «Χάκαραν» μέσα σε δύο λεπτά την πλατφόρμα της ΕΕ
Τεχνολογία 17.04.26

Κενά στις εφαρμογές επαλήθευσης ηλικίας – «Χάκαραν» μέσα σε δύο λεπτά την πλατφόρμα της ΕΕ

Eιδικοί στην κυβερνοασφάλεια ανέλυσαν τον κώδικα της εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας, όπου εντόπισαν αδυναμίες στον σχεδιασμό, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Σύνταξη
Η «τοξική κυβέρνηση» μιλάει για τοξικότητα, λέει η αντιπολίτευση – «Λαγός του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης»
«Κοίτα ποιος μιλάει» 17.04.26

Η «τοξική κυβέρνηση» μιλάει για τοξικότητα, λέει η αντιπολίτευση – «Λαγός του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης»

Με την κυβέρνηση να «βαφτίζει» τοξικότητα ό,τι διατυπώνεται εναντίον της, φθάνοντας σε σημείο ακραίου λαϊκισμού, σύσσωμη η αντιπολίτευση αντιστρέφει τα «πυρά», ενώ υπογραμμίζει ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης ενεργεί «υπό τις εντολές» του Κυριάκου Μητσοτάκη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αρναούτογλου: Πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού – Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας
Ελλάδα 17.04.26

Αρναούτογλου: Πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού – Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Ήπιος παραμένει ο καιρός μέχρι την αρχή της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο στη συνέχεια χαλάει με βροχές και καταιγίδες από τα βόρεια και στη συνέχεια σε όλη τη χώρα σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου

Σύνταξη
Κόρινθος: Από το Ψυχικό η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα – Την αναζητούσαν οι γονείς της, βρέθηκε σημείωμα
Ελλάδα 17.04.26

Κόρινθος: Από το Ψυχικό η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα – Την αναζητούσαν οι γονείς της, βρέθηκε σημείωμα

Η 17χρονη, κόρη γιατρού, είχε αποχωρήσει από το σπίτι της στο Ψυχικό το απόγευμα της Πέμπτης - Οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της το ίδιο βράδυ στις αρχές και σήμερα το πρωί βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό στην Κόρινθο

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης αν διαφωνεί με τον Γεωργιάδη πρέπει να τον διώξει, αν συμφωνεί είναι επικίνδυνος
ΣΥΡΙΖΑ 17.04.26

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης αν διαφωνεί με τον Γεωργιάδη πρέπει να τον διώξει, αν συμφωνεί είναι επικίνδυνος

Πυρά του Σωκράτη Φάμελλου σε Άδωνι Γεωργιάδη και Παύλο Μαρινάκη για τις επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Καλεί τον πρωθυπουργό να αποπέμψει τον υπουργό Υγείας

Σύνταξη
Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ «πλήρως ανοιχτά» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον Λίβανο
Κόσμος 17.04.26

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ «πλήρως ανοιχτά» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον Λίβανο

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν μεγάλη πτώση μετά την ανακοίνωση από το Ιράν ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοικτά για το υπόλοιπο της κατάπαυσης του πυρός με τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη η ανάπλαση της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου
Αστική παρέμβαση 17.04.26

Σε εξέλιξη η ανάπλαση της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου

«Η ανάπλαση της λιμενικής ζώνης Λιμένα Χερσονήσου, αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνθετο, κρίσιμο, αλλά και σημαντικό έργο για την ευρύτερη περιοχή» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου.

Σύνταξη
Ο αγώνας ύπαρξης της Άρσεναλ
Premier League 17.04.26

Ο αγώνας ύπαρξης της Άρσεναλ

Την Κυριακή στο Μάντσεστερ «δοκιμάζεται» με τη Σίτι εποχή εσωστρέφειας 21 χρόνων χωρίς τίτλο στην premier league

Γιάννης Κουριδάκος
Δημήτριος Ψαρρός: Εξετελέσθη, εδολοφονήθη μετά την μάχην, άνευ δίκης
Ανυποχώρητος παρά τις πιέσεις 17.04.26

Δημήτριος Ψαρρός: Ανακρίβειαι...

«Ο Ψαρρός επλήρωσε με την ζωήν του την πίστιν του προς την αληθινήν Δημοκρατίαν και τον πραγματικόν απελευθερωτικόν αγώνα»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
«Παρέλυσε» το Δημόσιο στην Πορτογαλία – Γιατί απεργούν οι υπάλληλοι;
Κόσμος 17.04.26

«Παρέλυσε» το Δημόσιο στην Πορτογαλία – Γιατί απεργούν οι υπάλληλοι;

Η κυβερνητική μεταρρύθμιση στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην απλοποίηση των διαδικασιών απόλυσης και στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στις επιχειρήσεις για την οργάνωση του χρόνου εργασίας στην Πορτογαλία

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία – Είχε χιλιάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης
Ελλάδα 17.04.26

Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία - Είχε χιλιάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, η διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά σε παιδική πορνογραφία, ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που περιήλθαν από τη Europol

Σύνταξη
Πώς θα διορθώσετε λάθη στις αυτόματες φορολογικές δηλώσεις – Τα βήματα
ΑΑΔΕ 17.04.26

Πώς θα διορθώσετε λάθη στις αυτόματες φορολογικές δηλώσεις – Τα βήματα

Επισημαίνεται ότι ο φόρος που έχει προσδιοριστεί μέσω της αυτόματης οριστικοποίησης δεν συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με τυχόν χρηματικές απαιτήσεις του φορολογούμενου έναντι του Δημοσίου

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

