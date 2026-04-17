Άρης Betsson: Στην ΚΑΕ τα αναπτυξιακά τμήματα μπάσκετ του συλλόγου

Σημαντικό βήμα το οποίο θα αποφέρει πολλά οφέλη στην ΚΑΕ Άρης Betsson στο μέλλον έγινε την Παρασκευή (17/4), καθώς οι κιτρινόμαυροι ανακοίνωσαν ότι αναλαμβάνουν όλες τις «μικρές» ομάδες του συλλόγου.

Αναμφίβολα πρόκειται για μια κίνηση ορόσημο για τον «Αυτοκράτορα», με τη διοίκηση του Ρίτσαρντ Σιάο να δείχνει πως θέλει να επενδύσει στην παραγωγή παικτών, κάτι οποίο κάνουν τα κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης προκειμένου να ενισχυθούν με δικούς τους γηγενείς αθλητές.

Να σημειώσουμε ότι η Ακαδημία που περιλαμβάνει παιδιά έως 12 ετών (προαγωνιστικά), θα παραμείνει υπό τη σκέπη του Α.Σ. ΑΡΗΣ, ώστε ο Ερασιτέχνης να συνεχίσει να επωφελείται από τα σχετικά έσοδα.

Έτσι Ερασιτέχνης αποφορτίζεται από το οικονομικό βάρος των ακαδημιών, οι οποίες πλέον θα μπορούν να «τρέξουν» σε άλλο, επαγγελματικό επίπεδο, να οργανωθούν καλύτερα και γενικότερα να πέσουν σαφώς περισσότερα χρήματα. Συνεπώς και τα αποτελέσματα για τον Άρη θα είναι σαφώς καλύτερα αφού θα μπορέσει να προσελκύσει, να βελτιώσει και να αναπτύξει περισσότερα μπασκετικά ταλέντα της χώρας.

Την απόφαση αυτή χαιρέτησαν οι Βύρων Αντωνιάδης Σίμος Αϊβαζίδης Νίκος Ζήσης και Γιάννης Μεταξάς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson και ο Α.Σ. ΑΡΗΣ ανακοινώνουν ότι από το προσεχές καλοκαίρι τα αναπτυξιακά τμήματα Μπάσκετ του συλλόγου περνούν υπό τη «σκέπη» της ΚΑΕ.

Τα αγωνιστικά τμήματα Καλαθοσφαίρισης του ΑΡΗ περνούν στην κατοχή και την εποπτεία της ΚΑΕ. Συγκεκριμένα, οι ομάδες U13, U14, U15, U16, U18, όπως και η αναπτυξιακή ομάδα του ΑΡΗ Betsson, Ερμής Λαγκαδά. Η Ακαδημία που περιλαμβάνει παιδιά έως 12 ετών (προαγωνιστικά), θα παραμείνει υπό τη σκέπη του Α.Σ. ΑΡΗΣ, ώστε ο Ερασιτέχνης να συνεχίσει να επωφελείται από τα σχετικά έσοδα.

Πρόκειται για την υλοποίηση ενός εκ των βασικών προτεραιοτήτων της ιδιοκτησίας και της διοίκησης της ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson, προκειμένου να υπάρχει απευθείας «σύνδεση» της παραγωγικής διαδικασίας με την πρώτη ομάδα.

Οι διεργασίες για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού είναι σε διαδικασία ολοκλήρωσης και μέσα στο προσεχές διάστημα, θα ανακοινωθεί το πλήρες οργανόγραμμα, σε διοικητικό και αγωνιστικό επίπεδο.

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει από καρδιάς την ARIS Alliance και τον επικεφαλής της, Γιάννη Μεταξά, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια είχαν αναλάβει τις τύχες της Ακαδημίας, διατηρώντας την, με χρήματα και εργατοώρες, σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο.

Καλούμε τα παιδιά τα οποία θέλουν να ακολουθήσουν τον δρόμο του μπάσκετ, να ενσωματωθούν στη μεγάλη οικογένεια του ΑΡΗ, με απώτερο στόχο τη στελέχωση της πρώτης ομάδας με τα κορυφαία ταλέντα της χώρας.

Ο επιχειρησιακός διευθυντής της ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson, Βύρων Αντωνιάδης, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την ανάληψη των αναπτυξιακών τμημάτων του ΑΡΗ. Το όραμά μας είναι η ενιαία λειτουργία ΚΑΕ και Ακαδημιών, με κοινό σχεδιασμό, διαδικασίες και φιλοσοφία ανάπτυξης. Θα ρίξουμε μεγάλο βάρος στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και της τεχνογνωσίας και από τις δύο πλευρές, με γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας και της εξέλιξης των αθλητών. Παράλληλα, θα υπάρχει κοινή εμπορική προσέγγιση, με ενιαία διαχείριση χορηγιών και κοινού διαθέσιμου χώρου προβολής, για ενίσχυση των εσόδων του οργανισμού. Θέλω να ευχαριστήσω τον Α.Σ. ΑΡΗΣ και τους ανθρώπους που είχαν μέχρι σήμερα τον έλεγχο της Ακαδημίας, η οποία βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για την περαιτέρω ανάπτυξή της».

Ο πρόεδρος του Α.Σ. ΑΡΗΣ, Σίμος Αϊβαζίδης, δήλωσε:

«Με χαρά χαιρετίζουμε την ανάληψη των αναπτυξιακών τμημάτων Μπάσκετ του Συλλόγου από την ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson. Είμαστε ευτυχείς που η νέα ιδιοκτησία της ΚΑΕ βασίζει πολλά στην «κυψέλη» του τμήματος, που είναι τα παιδιά τα οποία μπορούν να αποτελέσουν το μέλλον του ΑΡΗ. Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ, μέσω και των ανθρώπων που είχαν έως τώρα τις τύχες της Ακαδημίας, προσπάθησε να τη διατηρήσει σε ένα υψηλό επίπεδο και είμαστε σίγουροι ότι η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson θα την αναπτύξει ακόμα περισσότερο, με την όρεξη και τις δυνατότητες που δεδομένα έχει».

Ο general manager της ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson, Νίκος Ζήσης, δήλωσε:

«Είναι πολύ σημαντική και συνάμα ευχάριστη εξέλιξη η ανάληψη της Ακαδημίας Μπάσκετ του ΑΡΗ από την ΚΑΕ. Τα αναπτυξιακά τμήματα βρίσκονται ήδη σε ένα πολύ καλό επίπεδο και πρέπει να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε την ομάδα ανθρώπων η οποία αυτά τα χρόνια «έτρεχε» το συγκεκριμένο πρότζεκτ. Σκοπός μας είναι η ανάδειξη των ταλέντων, αλλά και να χτίσουμε τον χαρακτήρα των παιδιών, αφού παράλληλα με την αθλητική εξέλιξή τους, θα δώσουμε μεγάλη βάση στη σωστή διαπαιδαγώγησή τους. Θεωρώ πολύ σημαντικό το εγχείρημα της Ακαδημίας θα είναι καθετοποιημένο από την πρώτη ομάδα, αφού η «τροφοδοσία» της τελευταίας από τα αναπτυξιακά τμήματα είναι το πρώτο ζητούμενο».

Ο επικεφαλής της ARIS Alliance, Γιάννης Μεταξάς, δήλωσε:

«Είναι μεγάλη χαρά μας το ότι το αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΑΡΗ περνάει στην ΚΑΕ. Το όνειρό μας να δημιουργήσουμε κάτι αντάξιο του Συλλόγου και να το αναλάβει η ΚΑΕ με το νέο μας επενδυτή, γίνεται πραγματικότητα. Πιστεύουμε ότι θα το αναπτύξουν στο επόμενο επίπεδο, εκεί ακριβώς που όλοι ονειρευόμαστε. Εμείς, ως στρατιώτες του Συλλόγου, θα στηρίζουμε την ΚΑΕ και τους ανθρώπους της σε ό,τι χρειαστεί. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και τα υπόλοιπα τμήματα του Α.Σ. ΑΡΗΣ, με σκοπό να βάλουμε το δικό μας μικρό λιθαράκι στην ιστορία του τεράστιου ΑΡΗ Θεσσαλονίκης. Τέλος θα ήθελα ευχαριστήσω από καρδιάς τους συνεργάτες μας και όλους όσους μας στήριξαν αυτά τα 5 χρόνια, δούλεψαν με ψυχή, με πίστη και με επαγγελματισμό».