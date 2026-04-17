Α Bola: «Περνάει την πόρτα του χειρουργείου ο Φώτης Ιωαννίδης»
Ο Φώτης Ιωαννίδης αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και να τελειώσει τη φετινή σεζόν χωρίς να αγωνιστεί ξανά με τη Σπόρτινγκ
Ο Φώτης Ιωαννίδης φαίνεται πως δεν γλιτώνει την επέμβαση, με τις πληροφορίες που έρχονται από την Πορτογαλία σχετικά με την κατάσταση του να μην είναι θετικές, καθώς δημοσίευμα της A Bola αναφέρει πως ο Έλληνας επιθετικός δεν μπορεί να ξεπεράσει διαφορετικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
Ο 26χρονος φορ ταλαιπωρείται εδώ και μήνες από τραυματισμό στον σύνδεσμο του δεξιού γονάτου, ο οποίος προέκυψε από τον περασμένο Νοέμβριο, σε αναμέτρηση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας απέναντι στη Σάντα Κλάρα.
Η αποθεραπεία του δεν έχει εξελιχθεί όπως αναμενόταν και μέχρι στιγμής έχει καταγράψει μόλις τρεις συμμετοχές μέσα στο 2026.
Ο Ιωαννίδης πιθανόν να μην αγωνιστεί φέτος
Σύμφωνα με το πορτογαλικό ρεπορτάζ, το ενδεχόμενο επέμβασης συγκεντρώνει πλέον πολλές πιθανότητες, κάτι που σημαίνει πως η φετινή αγωνιστική περίοδος ίσως ολοκληρωθεί πρόωρα για τον πρώην άσο του Παναθηναϊκού.
Παράλληλα, δεν αποκλείεται να επηρεαστεί και η έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας της Σπόρτινγκ για τη νέα σεζόν. Ο Ιωαννίδης μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι στην Πορτογαλία και μέχρι στιγμής μετρά 6 γκολ και 3 ασίστ σε 27 εμφανίσεις με τη φανέλα της Σπόρτινγκ.
- Basketball Champions League: Το πρόγραμμα του Final 4 – Πότε παίζει η ΑΕΚ με τη Μάλαγα
- Ο αγώνας ύπαρξης της Άρσεναλ
- Ολυμπιακός: Ενημέρωση για τη λειτουργία του Stadium Tour στο «Γ. Καραϊσκάκης»
- Ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ τιμώρησε με πρόστιμα Γιαννακόπουλο και Αταμάν για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
- Βαριά τιμωρία στον Ταϊρίκ Τζόουνς για τη χειρονομία στο ΟΑΚΑ (pic)
- Συνεχίζει να πρωτοπορεί η Bundesliga: Παίκτρια της Μπάγερν έγινε σκάουτερ στην ομάδα ανδρών
- Ο γιατρός του Μαραντόνα κατέθεσε στη δίκη: «Είμαι αθώος, τον αγαπούσα»
