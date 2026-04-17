Τσουκαλάς: Ο εγκέφαλος και εμπνευστής της τοξικότητας, της δολοφονίας χαρακτήρων, είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και στον Άδωνι Γεωργιάδη, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι ο υπουργός Υγείας «παίζει έναν ρόλο που του έχει αναθέσει ο πρωθυπουργός. Ο εγκέφαλος και ο εμπνευστής της τοξικότητας, του πολιτικού φανατισμού, της μισαλλοδοξίας, της δολοφονίας χαρακτήρων, είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός».

Ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, αναφέρθηκε, αρχικά, στον Άδωνι Γεωργιάδη και την ανοίκεια επίθεσή του στην Ευρωπαία Εισαγγελέα και σημείωσε πως «ο κ. Γεωργιάδης κάθε φορά βγαίνει, λέει κάτι ακραίο, γίνεται θόρυβος και μετά υπαναχωρεί», υπενθυμίζοντας πως «είναι αντιπρόεδρος της ίδιας παράταξης, που πριν οκτώ μήνες έλεγε να μην ακουμπάμε και να μην κάνουμε καν κριτική στη Δικαιοσύνη, ενώ σήμερα ο ίδιος προχωρά στην πιο χυδαία επίθεση στη Δικαιοσύνη που έχει γίνει στην ιστορία της χώρας».

«Ο Μητσοτάκης επιλέξει την τοξικότητα και τον φανατισμό»

Χαρακτήρισε τη στάση του Άδωνι Γεωργιάδη και της κυβέρνησης ενδεικτική για το «ποιος είναι εκείνος, που επιλέγει την τοξικότητα και τον φανατισμό. Και αυτός δεν είναι ο κ. Γεωργιάδης. Είναι ο πρωθυπουργός», υπογράμμισε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για επίθεση σε βάρος της δημοκρατίας με κάθε πράξη της, εξηγώντας ότι «επίθεση στη δημοκρατία είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου έκαναν λάφυρο έναν Οργανισμό για να χρηματοδοτούν την καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας. Επίθεση στη δημοκρατία είναι οι υποκλοπές, που όταν τις κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με στοιχεία δεν του αρέσουν του κ. Γεωργιάδη, αλλά, όταν τις διατάζει ο πρωθυπουργός, ακόμη και αν παρακολουθεί τον ίδιο τον κ. Γεωργιάδη, εκεί δεν τον πειράζει. Όταν δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις του ΣτΕ, που καλούν τον πρωθυπουργό να ενημερώσει, ως προϊστάμενος της ΕΥΠ, για λόγους παρακολούθησης που εκείνος αποφάσισε, εκεί δεν τον πειράζουν τον κ. Γεωργιάδη».

«Μήπως ο Μητσοτάκης να ρωτήσει τον Δημητριάδη αν θυμάται τον Ντίλιαν;»

Ο Κώστας Τσουκαλάς επανέλαβε το αίτημα για προσφυγή στις κάλπες, σημειώνοντας πως «θεωρούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί να σταθεί σαν πρωθυπουργός», ενώ άσκησε δριμεία κριτική για την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη.

«Εδώ υπάρχει μία αντίφαση. Έχουμε έναν υπουργό, ο οποίος αποδέχεται με τη χθεσινή του δήλωση ότι έχει λάβει χρήματα αχρεωστήτως και δεν παραιτείται, ενώ ο πρωθυπουργός απέπεμψε τους υπουργούς οι οποίοι είναι στις επισυνδέσεις, για τους οποίους λέει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν υπάρχει καμία παράνομη πράξη. Αντ’ αυτού, μας μιλά για άρση μονιμότητας. Θα άρουμε τη νομιμότητα για να διορίζει ο πρωθυπουργός ‘Λαζαρίδηδες’ όποτε θέλει;», αναρωτήθηκε.

Στον απόηχο της χθεσινής αντιπαράθεσης στη Βουλή για το κράτος δικαίου, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν απάντησε σε κανένα ερώτημα για το σκάνδαλο των υποκλοπών, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ρωτήθηκε ποιοι είναι οι λόγοι παρακολούθησης του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη. Πήραμε κάποια απάντηση; Όχι. Ρωτήθηκε για τον κ. Ντίλιαν και ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν είναι εκβιαζόμενος, αλλά δεν απάντησε στον ισχυρισμό του Ντίλιαν αν πράγματι αγόρασε η κυβέρνηση ή άλλος κρατικός φορέας το λογισμικό Predator. Έκανε ότι δεν θυμάται το όνομα του κυρίου Ντίλιαν. Μήπως να ρωτήσει τον κύριο Δημητριάδη αν τον θυμάται τον κύριο Ντίλιαν ή μήπως έχει ξεχάσει και τον κύριο Δημητριάδη ο πρωθυπουργός;».

«Μητσοτάκης με Βελόπουλο ή ΠΑΣΟΚ, το δίλημμα των εκλογών»

«Είναι δεδομένο ότι το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι: ή Μητσοτάκης με Βελόπουλο ή ΠΑΣΟΚ και προοδευτική κυβέρνηση. Άρα, δεν μας κάνει κάποια εντύπωση η χθεσινή τοποθέτηση του κ. Βελόπουλου. Όσο προχωράμε προς τις εκλογές, ο κ. Βελόπουλος θα εμφανίζεται πλέον ως μια συμπληρωματική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας για την επίθεση Βελόπουλου στον Χρήστο Ράμμο.

Παράλληλα, τόνισε ότι «τπάρχει ένα 70% του ελληνικού λαού που θέλει πολιτική αλλαγή. Σε αυτό απευθυνόμαστε και τους λέμε πως ο μόνος ρεαλιστικός τρόπος να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ. Αν είμαστε πρώτοι, το πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί θα είναι πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί η ρευστοποίηση του προοδευτικού χώρου και οι όποιες μικρές επιδιώξεις να μπουν τροχοπέδη στην κοινωνική αναγκαιότητα της πολιτικής αλλαγής», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως «ο χώρος από την αριστερά έως το κέντρο σήμερα εκφράζεται με ένα πρόγραμμα προοδευτικό, που προτάσσει τη γεωπολιτική επανασύνδεση, τη θεσμική αποκατάσταση, τη συμπεριληπτική οικονομική ανάπτυξη την κοινωνική ανόρθωση. Ζητάμε από τον κόσμο να συμπαραταχθεί μαζί μας για να πετύχουμε αυτά», σημείωσε.

Τέλος, αναφερόμενος στην Συνταγματική Αναθεώρηση, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε πως «η πιο βασική αλλαγή που προτείνουμε είναι ότι και η Βουλή, η οποία αναθεωρεί, θα πρέπει να είναι με 180, ακόμη και αν η προτείνουσα έχει επιλέξει να είναι με 180, ακριβώς για να υπάρχει πραγματική συναίνεση στις θεμελιώδεις αλλαγές», ενώ επισήμανε πως η ΝΔ «είχε στο πρόγραμμά της το 2019 την απαγόρευση διορισμού δικαστών τέσσερα χρόνια μετά την αφυπηρέτηση. Δεν το έκανε. Το φέραμε με τρεις τροπολογίες και το απέρριψε. Και έχει κεφάλαιο αυτή η κυβέρνηση να δρομολογήσει αλλαγές στη Δικαιοσύνη; Αντιμετώπισε τους θεσμούς με τον χειρότερο τρόπο που τους αντιμετώπισε η κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.