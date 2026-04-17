Π. Μαρινάκης: Κατηγορεί την αντιπολίτευση για τοξικότητα και δικαιολογεί τον Λαζαρίδη

Πιστός στο δρόμο που χάραξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή (16/4) προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή, ο Παύλος Μαρινάκης, αφού χαρακτήρισε «χυδαία» την κατηγορία σε βάρος του πρωθυπουργού για «εργαλειοποίηση» της περιπέτειας υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, ουσιαστικά, έπραξε ακριβώς το ίδιο, κάνοντας λόγο για «συνενοχή» όσων ανέχονται τέτοιες καταστάσεις – δηλαδή, δημοσιεύματα εις βάρος πολιτικών αντιπάλων.

Παράλληλα, δικαιολόγησε τον Μακάριο Λαζαρίδη και ενώ παραδέχθηκε ότι «στην βαθμίδα που προσελήφθη, δεν έπρεπε να προσληφθεί», τόνισε πως «καλά έκανε και έπρεπε να έχει γίνει από την πρώτη στιγμή, να πει ότι τα παραπάνω (σ.σ. καταβληθέντα χρήματα) πρέπει να γυρίσουν πίσω».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, αφιέρωσε πολύ χρόνο στο να προσπαθεί να εξηγήσει τη στάση του πρωθυπουργού στη Βουλή, όταν αναφέρθηκε στον Γιώργο Μυλωνάκη και το «ψυχολογικό βάρος» που τον οδήγησε στην κατάσταση αυτή, υποστηρίζοντας ότι «έχει ξεφύγει η κατάσταση».

Για αυτό, ανέφερε ότι και ο ίδιος «κατηγορήθηκε πριν από ένα μήνα ότι δήθεν, άλλο ένα χυδαίο ψέμα από συγκεκριμένους, χυδαίους, κατά κανόνα υποτιθέμενα σατιρικούς», ότι ήταν «ο ενορχηστρωτής μιας ομάδας trolls, χυδαίο ψέμα», όπως είπε. Ανέφερε, μάλιστα, πως δεν θέλει να «τσουβαλιάσει» τη μία ή την άλλη πλευρά.

«Και είναι συνένοχοι, χωρίς να το καταλαβαίνουν και εκείνοι που ανέχονται. Και ξέρετε κάτι; Έβλεπα λίγο τις πολιτικές δυνάμεις χθες στη Βουλή όταν τα έλεγε αυτά ο πρωθυπουργός και να λένε ‘και εμάς τι μας το λες; Εμάς τι μας το λες; Τι φταίμε εμείς;’», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας ουσιαστικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, επειδή – κατά τον ίδιο – «ανέχονται» το όποιο δημοσίευμα μπορεί να προκύψει για έναν πολιτικό τους αντίπαλο. Λες και όταν βγαίνουν δημοσιεύματα για τους ίδιους, η ΝΔ ή το Μαξίμου τα καταδικάζει…

Να μην ξεχνάμε, για παράδειγμα, τι υποστήριζαν χυδαία δημοσιεύματα και διαδικτυακά «τρολ» για τον Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή την παρακολούθησή του από την ΕΥΠ, της οποίας προΐσταται ο κ. Μητσοτάκης, και από το Predator του κ. Ντίλιαν, που χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό της χώρας «Νίξον» και εκείνος έκανε πως δεν τον ξέρει.

Ο κ. Μαρινάκης, πάντως, άλλα ήθελε να υπενθυμίσει στη συνέντευξή του, προσθέτοντας: «Να θυμίσω ότι σε αυτή τη χώρα είχαμε πολιτικό αρχηγό, τον κ. Φάμελλο, ο οποίος πήγε στη Βουλή και μέσω ερωτημάτων, που είναι ο πιο χυδαίος τρόπος για να επιτεθείς σε έναν άνθρωπο, πήγε να συνδέσει τον πρωθυπουργό με τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου; Να θυμίσω ότι έχουμε έναν άλλον πολιτικό αρχηγό, μια άλλη πολιτική αρχηγό, η οποία έχει πει τα πάντα για τους πάντες της Νέας Δημοκρατίας; ‘Δολοφόνους’, ότι ‘έχετε τα χέρια σας βαμμένα με αίμα’, έχει κατηγορήσει ένα νεκρό μηχανοδηγό… Ακόμα και ο κύριος Ανδρουλάκης, που δεν τον βάζω στο ίδιο ‘τσουβάλι’, έχει στελέχη που μίλησαν για ‘χαμένα βαγόνια’. Αυτά είναι πολύ βαριά πράγματα. Και κατηγορούσε τον πρωθυπουργό για ‘ενορχηστρωτή της συγκάλυψης’».

Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις κατηγορίες Γεωργιάδη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κληθείς να απαντήσει στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης για κυβερνητική επίθεση στην Δικαιοσύνη, ειδικά μετά τις νέες, απαξιωτικές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε τα εξής: «Αν και συμμερίζομαι πολλά από αυτά τα οποία λέει και ο κύριος Γεωργιάδης, οι βασικές μου ενστάσεις εμένα και θα καταλήξω στο μείζον, είναι ότι εντελώς άλλα ήταν αυτά που ακούγαμε ως διαρροές, τι θα έρθει, τι θα βγει, τι θα δούμε και εντελώς διαφορετικά είναι αυτά που διαβάζουμε με βάση αυτά τα επίσημα στοιχεία της δικογραφίας».

Παράλληλα, τόνισε πως «σε καμία περίπτωση ποτέ, αυτός ο πρωθυπουργός και αυτή η κυβέρνηση, δεν πρόκειται να αμφισβητήσει τη Δικαιοσύνη, να στραφεί κατά της Δικαιοσύνης και να θέσει θέμα κατά της Δικαιοσύνης».

«Ο Λαζαρίδης μπορούσε να προσληφθεί και χωρίς τίτλο σπουδών»

Όσο για τον Μακάριο Λαζαρίδη, που δέχεται τα «πυρά» σύσσωμης της αντιπολίτευσης, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι έδωσε μια συνέντευξη πριν από λίγες ημέρες και είπε ότι είναι ένα θέμα το οποίο συνέβη πολλά χρόνια πίσω. «Θεωρώ ότι οι πολιτικοί πρέπει να κρίνονται για την πορεία τους, τα λόγια τους, τα έργα τους κυρίως, τις πράξεις τους με λίγα λόγια, και αυτό το οποίο είχα πει είναι ότι σίγουρα μπορούσε να προσληφθεί, για να τσεκάρουμε και αυτά που λέμε, σίγουρα μπορούσε να προσληφθεί ως μετακλητός, ακόμα και αν δεν είχε κανένα τίτλο σπουδών».

«Τίθεται ένα θέμα, διοικητικά», παραδέχθηκε τουλάχιστον, υποστηρίζοντας ούτε λίγο – ούτε πολύ ότι φταίνε οι υπηρεσίες που τον προσέλαβαν και τον πλήρωναν, αλλά όχι ο ίδιος ο Λαζαρίδης: «Εδώ, αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε, είναι ότι ο κ. Λαζαρίδης κατέθεσε κάποια χαρτιά, έγγραφα, τίτλους σπουδών και το οτιδήποτε, για να προσληφθεί ως μετακλητός και οι υπηρεσιακοί, απ’ ό,τι φαίνεται, για να λέει και ο ίδιος, ‘να γυρίσω πίσω τα παραπάνω’, τα αξιολόγησαν με έναν τρόπο που δεν έπρεπε να τα αξιολογήσουν και τον έβαλαν σε μια βαθμίδα που δεν έπρεπε να τον βάλουν».