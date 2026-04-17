Σημαντική είδηση:
17.04.2026 | 12:15
Σοκ με σορό 17χρονης κοπέλας που βρέθηκε να επιπλέει στη Διώρυγα της Κορίνθου
Π. Μαρινάκης: Κατηγορεί την αντιπολίτευση για τοξικότητα και δικαιολογεί τον Λαζαρίδη
Πολιτική Γραμματεία 17 Απριλίου 2026, 13:18

Π. Μαρινάκης: Κατηγορεί την αντιπολίτευση για τοξικότητα και δικαιολογεί τον Λαζαρίδη

«Να θυμίσω ότι σε αυτή τη χώρα είχαμε πολιτικό αρχηγό, τον κ. Φάμελλο, ο οποίος πήγε στη Βουλή και μέσω ερωτημάτων, πήγε να συνδέσει τον πρωθυπουργό με τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου; Ακόμα και ο κ. Ανδρουλάκης, που δεν τον βάζω στο ίδιο 'τσουβάλι', έχει στελέχη που μίλησαν για 'χαμένα βαγόνια'», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, συνεχίζοντας, ωστόσο, να εργαλειοποιεί την περιπέτεια υγείας του Μυλωνάκη, όπως έκανε και ο Μητσοτάκης

Πιστός στο δρόμο που χάραξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή (16/4) προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή, ο Παύλος Μαρινάκης, αφού χαρακτήρισε «χυδαία» την κατηγορία σε βάρος του πρωθυπουργού για «εργαλειοποίηση» της περιπέτειας υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, ουσιαστικά, έπραξε ακριβώς το ίδιο, κάνοντας λόγο για «συνενοχή» όσων ανέχονται τέτοιες καταστάσεις – δηλαδή, δημοσιεύματα εις βάρος πολιτικών αντιπάλων.

Παράλληλα, δικαιολόγησε τον Μακάριο Λαζαρίδη και ενώ παραδέχθηκε ότι «στην βαθμίδα που προσελήφθη, δεν έπρεπε να προσληφθεί», τόνισε πως «καλά έκανε και έπρεπε να έχει γίνει από την πρώτη στιγμή, να πει ότι τα παραπάνω (σ.σ. καταβληθέντα χρήματα) πρέπει να γυρίσουν πίσω».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, αφιέρωσε πολύ χρόνο στο να προσπαθεί να εξηγήσει τη στάση του πρωθυπουργού στη Βουλή, όταν αναφέρθηκε στον Γιώργο Μυλωνάκη και το «ψυχολογικό βάρος» που τον οδήγησε στην κατάσταση αυτή, υποστηρίζοντας ότι «έχει ξεφύγει η κατάσταση».

Για αυτό, ανέφερε ότι και ο ίδιος «κατηγορήθηκε πριν από ένα μήνα ότι δήθεν, άλλο ένα χυδαίο ψέμα από συγκεκριμένους, χυδαίους, κατά κανόνα υποτιθέμενα σατιρικούς», ότι ήταν «ο ενορχηστρωτής μιας ομάδας trolls, χυδαίο ψέμα», όπως είπε. Ανέφερε, μάλιστα, πως δεν θέλει να «τσουβαλιάσει» τη μία ή την άλλη πλευρά.

«Και είναι συνένοχοι, χωρίς να το καταλαβαίνουν και εκείνοι που ανέχονται. Και ξέρετε κάτι; Έβλεπα λίγο τις πολιτικές δυνάμεις χθες στη Βουλή όταν τα έλεγε αυτά ο πρωθυπουργός και να λένε ‘και εμάς τι μας το λες; Εμάς τι μας το λες; Τι φταίμε εμείς;’», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας ουσιαστικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, επειδή – κατά τον ίδιο – «ανέχονται» το όποιο δημοσίευμα μπορεί να προκύψει για έναν πολιτικό τους αντίπαλο. Λες και όταν βγαίνουν δημοσιεύματα για τους ίδιους, η ΝΔ ή το Μαξίμου τα καταδικάζει…

Να μην ξεχνάμε, για παράδειγμα, τι υποστήριζαν χυδαία δημοσιεύματα και διαδικτυακά «τρολ» για τον Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή την παρακολούθησή του από την ΕΥΠ, της οποίας προΐσταται ο κ. Μητσοτάκης, και από το Predator του κ. Ντίλιαν, που χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό της χώρας «Νίξον» και εκείνος έκανε πως δεν τον ξέρει.

Ο κ. Μαρινάκης, πάντως, άλλα ήθελε να υπενθυμίσει στη συνέντευξή του, προσθέτοντας: «Να θυμίσω ότι σε αυτή τη χώρα είχαμε πολιτικό αρχηγό, τον κ. Φάμελλο, ο οποίος πήγε στη Βουλή και μέσω ερωτημάτων, που είναι ο πιο χυδαίος τρόπος για να επιτεθείς σε έναν άνθρωπο, πήγε να συνδέσει τον πρωθυπουργό με τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου; Να θυμίσω ότι έχουμε έναν άλλον πολιτικό αρχηγό, μια άλλη πολιτική αρχηγό, η οποία έχει πει τα πάντα για τους πάντες της Νέας Δημοκρατίας; ‘Δολοφόνους’, ότι ‘έχετε τα χέρια σας βαμμένα με αίμα’, έχει κατηγορήσει ένα νεκρό μηχανοδηγό… Ακόμα και ο κύριος Ανδρουλάκης, που δεν τον βάζω στο ίδιο ‘τσουβάλι’, έχει στελέχη που μίλησαν για ‘χαμένα βαγόνια’. Αυτά είναι πολύ βαριά πράγματα. Και κατηγορούσε τον πρωθυπουργό για ‘ενορχηστρωτή της συγκάλυψης’».

Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις κατηγορίες Γεωργιάδη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κληθείς να απαντήσει στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης για κυβερνητική επίθεση στην Δικαιοσύνη, ειδικά μετά τις νέες, απαξιωτικές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε τα εξής: «Αν και συμμερίζομαι πολλά από αυτά τα οποία λέει και ο κύριος Γεωργιάδης, οι βασικές μου ενστάσεις εμένα και θα καταλήξω στο μείζον, είναι ότι εντελώς άλλα ήταν αυτά που ακούγαμε ως διαρροές, τι θα έρθει, τι θα βγει, τι θα δούμε και εντελώς διαφορετικά είναι αυτά που διαβάζουμε με βάση αυτά τα επίσημα στοιχεία της δικογραφίας».

Παράλληλα, τόνισε πως «σε καμία περίπτωση ποτέ, αυτός ο πρωθυπουργός και αυτή η κυβέρνηση, δεν πρόκειται να αμφισβητήσει τη Δικαιοσύνη, να στραφεί κατά της Δικαιοσύνης και να θέσει θέμα κατά της Δικαιοσύνης».

«Ο Λαζαρίδης μπορούσε να προσληφθεί και χωρίς τίτλο σπουδών»

Όσο για τον Μακάριο Λαζαρίδη, που δέχεται τα «πυρά» σύσσωμης της αντιπολίτευσης, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι έδωσε μια συνέντευξη πριν από λίγες ημέρες και είπε ότι είναι ένα θέμα το οποίο συνέβη πολλά χρόνια πίσω. «Θεωρώ ότι οι πολιτικοί πρέπει να κρίνονται για την πορεία τους, τα λόγια τους, τα έργα τους κυρίως, τις πράξεις τους με λίγα λόγια, και αυτό το οποίο είχα πει είναι ότι σίγουρα μπορούσε να προσληφθεί, για να τσεκάρουμε και αυτά που λέμε, σίγουρα μπορούσε να προσληφθεί ως μετακλητός, ακόμα και αν δεν είχε κανένα τίτλο σπουδών».

«Τίθεται ένα θέμα, διοικητικά», παραδέχθηκε τουλάχιστον, υποστηρίζοντας ούτε λίγο – ούτε πολύ ότι φταίνε οι υπηρεσίες που τον προσέλαβαν και τον πλήρωναν, αλλά όχι ο ίδιος ο Λαζαρίδης: «Εδώ, αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε, είναι ότι ο κ. Λαζαρίδης κατέθεσε κάποια χαρτιά, έγγραφα, τίτλους σπουδών και το οτιδήποτε, για να προσληφθεί ως μετακλητός και οι υπηρεσιακοί, απ’ ό,τι φαίνεται, για να λέει και ο ίδιος, ‘να γυρίσω πίσω τα παραπάνω’, τα αξιολόγησαν με έναν τρόπο που δεν έπρεπε να τα αξιολογήσουν και τον έβαλαν σε μια βαθμίδα που δεν έπρεπε να τον βάλουν».

Προϋπολογισμοί 2026: Οι κυβερνήσεις ξαναγράφουν τους στόχους για το 2026

Προϋπολογισμοί 2026: Οι κυβερνήσεις ξαναγράφουν τους στόχους για το 2026

Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Μόνιμη παύση συγκρούσεων από Λίβανο μέχρι Ερυθρά, ζητά το Ιράν

Μόνιμη παύση συγκρούσεων από Λίβανο μέχρι Ερυθρά, ζητά το Ιράν

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Τσουκαλάς: Ο εγκέφαλος και εμπνευστής της τοξικότητας, της δολοφονίας χαρακτήρων, είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 17.04.26

«Επίθεση στη δημοκρατία είναι οι υποκλοπές του κ. Μητσοτάκη, οι επιθέσεις Γεωργιάδη στη Δικαιοσύνη, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την διασπάθιση του δημόσιου χρήματος και η αναξιοκρατία των κολλητών όπως εκφράστηκε στην υπόθεση Λαζαρίδη», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς

Αμετανόητος ο Γεωργιάδης, νέα ευθεία παρέμβαση στην ευρωπαϊκή εισαγγελία – Κάνει λόγο για επίθεση στη Δημοκρατία
Αντιθεσμικός 17.04.26

Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνεχίζει τις ανοίκειες επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και προσωπικά στην Πόπη Παπανδρέου. Ζητά πρωτοβουλία Κακλαμάνη για τις «αστείες», όπως είπε, δικογραφίες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κατρίνης: Η κυβέρνηση και o Μητσοτάκης στοχοποιούν όποιον τους ενοχλεί
Πολιτική 17.04.26

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, υποστηρίζοντας ότι η στοχοποίηση θεσμών, δικαστικών λειτουργών και πολιτικών δεν συνάδε με τη λειτουργία μιας δημοκρατικής διακυβέρνησης

Βαρκελώνη: Ηγέτες προοδευτικών κομμάτων συναντώνται μπροστά στον άνοδο της ακροδεξιάς – Συμμετέχει ο Ανδρουλάκης
ΠΑΣΟΚ 17.04.26

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος Στέφαν Λεβέν ξεκίνησαν την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση στο τελευταίο συνέδριο του PES

Το αίτημα Ανδρουλάκη για εκλογές, η μομφή στον Ορμπανισμό και η κοινοβουλευτική «ήττα» Μητσοτάκη
Πολιτική 17.04.26

Επέμεινε στο αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανεβάζοντας εκ νέου τους τόνους απέναντι στον «Όρμπαν των Βαλκανίων», όπως χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με φόντο τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση Λαζαρίδη.

ΠΑΣΟΚ: Λόγια του αέρα η ανάληψη ευθύνης από τον Μακάριο Λαζαρίδη – Οφείλει να τον αποπέμψει ο Μητσοτάκης
Επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για τον Μακάριο Λαζαρίδη μετά τη δήλωση περί επιστροφής των «αχρεωστήτως καταβληθέντων» - «Προφανώς, του διαμηνύθηκε πως έρχεται βαρύς ο πέλεκυς», τονίζει

Μητσοτάκης: Με άδεια φαρέτρα προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα σκάνδαλα – Σε δεινή θέση η κυβέρνηση
Προσπάθεια απαξίωσης των ζητημάτων της Δημοκρατίας και της διαφθοράς, ανοιχτές επιθέσεις και ευθείες παρεμβάσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και επιχείρηση επιβολής σιωπητηρίου για τις υποκλοπές συνθέτουν την τακτική που επιλέγει ο Κυρ. Μητσοτάκης, απέναντι στη δίνη των σκανδάλων. Χρήση μέχρι και της σοβαρής κατάστασης της υγείας του Γ. Μυλωνάκη στην προσπάθεια αλλαγής ατζέντας.

Κυβέρνηση αλλεργική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον έλεγχο και στη λογοδοσία, νοσεί η Δημοκρατία και μόνο ο λαός μπορεί να δώσει θεραπεία
Με περίσσια αλαζονεία εμφανίστηκε στη Βουλή ο πρωθυπουργός που δεν είπε κιχ για τον Λαζαρίδη και απέφυγε να πάρει ουσιαστική θέση για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο εναρκτήριο συνέδριο Global Progressive Mobilization
Για δύο ημέρες, ηγέτες, εκπρόσωποι προοδευτικών κομμάτων και κινημάτων θα συναντηθούν για να ανταλλάξουν ιδέες και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το βράδυ της Πέμπτης τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αδωνις Γεωργιάδης: Επίθεση με εντολή ή ερήμην του Μαξίμου;
Ο Άδωνις Γεωργιαδης αδειάζει τη κυβερνητική γραμμή σε ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Και το ερώτημα είναι αν λειτουργεί ως εντολοδόχος του Μαξίμου η ως εκφραστής του σκληρού μπλοκ εντός της γαλάζιας παράταξης.

Βουλή: Το βαρύ κλίμα στη ΚΟ της ΝΔ, η αβεβαιότητα και οι αντιπαραθέσεις για τις άρσεις ασυλίας των «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ
Βουλευτές της ΝΔ διαμαρτυρήθηκαν για τη διαφαινόμενη απόφαση της πλειοψηφίας να ψηφίσει θετικά στις άρσεις ασυλίας των «11» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πυρ ομαδόν» κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση για το Κράτος Δικαίου – «Πρέπει να φύγει ο διαπλεκόμενος πρωθυπουργός»
Ομαδικά «πυρά» από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δέχθηκε προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τους πολιτικούς αρχηγούς να τον κατηγορούν ως τον ιθύνοντα νου πίσω από όλα τα σκάνδαλα - Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και εκλογές στο επίκεντρο

Η ομολογία Λαζαρίδη για την ποινικά κολάσιμη πράξη της απάτης και η σκοπιμότητα (;) πίσω από την πρόθεση επανόρθωσης
Η νομική ακτινογραφία της δήλωσης του Μακάριου Λαζαρίδη: Με την πρόθεση του να επανορθώσει, επιστρέφοντας τα αχρεωστήτως καταβληθέντα, καταρχάς ομολογεί την απάτη. Ωστόσο, -με δόλο ή χωρίς- αποσιωπά το πολύ σοβαρό ποινικό σκέλος της υπόθεσης, που απαιτείται να ερευνηθεί σε βάθος, με τα ενδεχόμενα τέλεσης κακουργηματικών πράξεων, και ύπαρξης εγκληματικής οργάνωσης να είναι υπαρκτά.

Τσουκαλάς: Ο εγκέφαλος και εμπνευστής της τοξικότητας, της δολοφονίας χαρακτήρων, είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης
«Επίθεση στη δημοκρατία είναι οι υποκλοπές του κ. Μητσοτάκη, οι επιθέσεις Γεωργιάδη στη Δικαιοσύνη, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την διασπάθιση του δημόσιου χρήματος και η αναξιοκρατία των κολλητών όπως εκφράστηκε στην υπόθεση Λαζαρίδη», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς

Μαντόνα: Το καλοκαίρι της ανήκει – Μεγάλη επιστροφή με το Confessions 2 τον Ιούλιο
Είκοσι ένα χρόνια μετά την κυκλοφορία του εμβληματικού Confessions on a Dance Floor, η Μαντόνα ανακοίνωσε την κυκλοφορία του 15ου προσωπικού της άλμπουμ σηματοδοτώντας μια πολυαναμενόμενη επιστροφή

Σοβαρά προβλήματα υποδομής στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου καταγγέλλει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών
Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών θεωρεί «επιβεβλημένη και απολύτως αναγκαία την άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων στη συντήρηση και επισκευή των δικαστικών μεγάρων»

Αμετανόητος ο Γεωργιάδης, νέα ευθεία παρέμβαση στην ευρωπαϊκή εισαγγελία – Κάνει λόγο για επίθεση στη Δημοκρατία
Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνεχίζει τις ανοίκειες επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και προσωπικά στην Πόπη Παπανδρέου. Ζητά πρωτοβουλία Κακλαμάνη για τις «αστείες», όπως είπε, δικογραφίες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κάποτε «όμορφη γυναίκα», τώρα «δειλή»: Πώς οι θερμές σχέσεις της Μελόνι με τον Τραμπ πήραν την κάτω βόλτα
Με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές του 2027, η ακραία δεξιά πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι φαίνεται να απομακρύνεται στρατηγικά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Κατρίνης: Η κυβέρνηση και o Μητσοτάκης στοχοποιούν όποιον τους ενοχλεί
Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, υποστηρίζοντας ότι η στοχοποίηση θεσμών, δικαστικών λειτουργών και πολιτικών δεν συνάδε με τη λειτουργία μιας δημοκρατικής διακυβέρνησης

Tι αποκαλύπτουν τα «αρχεία Έπσταϊν» για τον τρόπο που μιλούν οι ισχυροί;
Τα αρχεία του Έπσταϊν φέρνουν στο φως emails που αποκαλύπτουν πώς ισχυροί άνδρες αντιλαμβάνονταν την εξουσία, τον νόμο και τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Το Betsson Trophy Tour έρχεται στον Βόλο, για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Το Betsson Trophy Tour ολοκληρώνει το φετινό του ταξίδι και κάνει την τελευταία του στάση στον Βόλο, την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Απριλίου, λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Απριλίου

Κρήτη: Είχε τις αισθήσεις του ο 50χρονος χειμερινός κολυμβητής όταν εντοπίστηκε στη σπηλιά
Τον άτυχο άνδρα τον βρήκε ξάδελφός του σε σπηλιά στα Φαλάσαρνα, στην Κρήτη, ο οποίος είχε ανησυχήσει που ο 50χρονος δεν είχε δώσει σημεία ζωής για ώρες και τον έψαχνε

Τα δεδομένα για Ρόουζ – Πώς θα παίξει ο Άρης στον «τελικό» με τον Βόλο
Ο Ρόουζ αναμένεται να είναι το νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα του Άρη και ο παίκτης που επιλέγει ο Γρηγορίου για τον ρόλο του παρτενέρ του Φαμπιάνο στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Βαρκελώνη: Ηγέτες προοδευτικών κομμάτων συναντώνται μπροστά στον άνοδο της ακροδεξιάς – Συμμετέχει ο Ανδρουλάκης
Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος Στέφαν Λεβέν ξεκίνησαν την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση στο τελευταίο συνέδριο του PES

Τραμπ: Τώρα λέει ότι… τερμάτισε 10 πολέμους – Υπολογίζει Ιράν και Λίβανο
Οι ισχυρισμοί του Τραμπ, προτού αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν, ότι τερμάτισε οκτώ πολέμους δεν ήταν και πάλι αληθείς - Τώρα φαίνεται ότι υπολογίζει και αυτούς που ο ίδιος ξεκίνησε

Το αίτημα Ανδρουλάκη για εκλογές, η μομφή στον Ορμπανισμό και η κοινοβουλευτική «ήττα» Μητσοτάκη
Επέμεινε στο αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανεβάζοντας εκ νέου τους τόνους απέναντι στον «Όρμπαν των Βαλκανίων», όπως χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με φόντο τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση Λαζαρίδη.

Η Άστον Βίλα νίκησε και την Μπολόνια και ο Ολυμπιακός παραμένει η μοναδική ομάδα που έφυγε με «διπλό» από το «Villa Park» (vids)
Η Άστον Βίλα έκανε ξανά… πλάκα στην έδρα της, νίκησε με 4-0 την Μπολόνια και προκρίθηκε στους «4» του Europa League, συνεχίζοντας αήττητη στο «Villa Park», με εξαίρεση την επική εμφάνιση που έκανε ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια.

Αθήνα: Ηχητικό ντοκουμέντο από τον καυγά που είχε η 30χρονη λίγο προτού εντοπιστεί νεκρή στον ακάλυπτο
Τις κραυγές λίγο προτού η 30χρονη βρεθεί στο κενό άκουσε νεαρός ένοικος, που ξύπνησε από τη φασαρία και ειδοποίησε την Αστυνομία - «Κατάλαβα μόνο ένα 'συγγνώμη, μωρό μου, γύρνα πίσω' στα αγγλικά»

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

