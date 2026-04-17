Σημαντική είδηση:
17.04.2026 | 12:15
Σοκ με σορό 17χρονης κοπέλας που βρέθηκε να επιπλέει στη Διώρυγα της Κορίνθου
Αμετανόητος ο Γεωργιάδης, νέα ευθεία παρέμβαση στην ευρωπαϊκή εισαγγελία – Κάνει λόγο για επίθεση στη Δημοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 17 Απριλίου 2026, 13:32

Αμετανόητος ο Γεωργιάδης, νέα ευθεία παρέμβαση στην ευρωπαϊκή εισαγγελία – Κάνει λόγο για επίθεση στη Δημοκρατία

Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνεχίζει τις ανοίκειες επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και προσωπικά στην Πόπη Παπανδρέου. Ζητά πρωτοβουλία Κακλαμάνη για τις «αστείες», όπως είπε, δικογραφίες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Σε κρεσέντο αντιθεσμικής συμπεριφοράς και αλαζονείας επιδόθηκε εκ νέου ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, συνεχίζοντας τις ανοίκειες επιθέσεις και παρεμβάσεις στο έργο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, μόλις λίγες ώρες μετά την καταδίκη-κόλαφο σε βάρος του από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

Έπειτα από τις κεκαλυμμένες αιχμές του πρωθυπουργού, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Βουλή για την ευρωπαϊκή εισαγγελία -ο οποίος, αν και εξέφρασε στήριξη, την κάλεσε επιδεικτικά «να αποδείξει έμπρακτα την ουδετερότητά της»- ο κ. Γεωργιάδης συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον πρωθυπουργό.

Υποστήριξε ότι η δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστά «επίθεση στη Δημοκρατία (!)» και όχι στη Νέα Δημοκρατία, ενώ σημείωσε ότι ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, «θα έπρεπε να λάβει κάποια πρωτοβουλία», δίνοντας… συμβουλές και στον τρίτο πολιτειακό παράγοντα της χώρας, δίνοντας στίγμα για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο κ. Γεωργιάδης τους θεσμούς.

«Αν ποινικοποιείται η καθημερινότητα του βουλευτή, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για τη Δημοκρατία, ο πρόεδρος της Βουλής θα έπρεπε να έχει λάβει πρωτοβουλία. Αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή, συνταγματικά έχει δικαίωμα αναφορών σε κοινοβούλιο και δημόσιες υπηρεσίες. Ο πρόεδρος της Βουλής έχει ασχοληθεί, ξέρει την πίεση που έχουν αντιμετωπίσει οι βουλευτές, θα μπορούσε να διεξαχθεί μια συζήτηση στη Βουλή για το τι συμβαίνει. Είναι ποινικό αδίκημα να μιλά ο βουλευτής στο τηλέφωνο;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι Δικαστές και οι Εισαγγελείς τον κατήγγειλαν, αυτός αντέστρεψε την πραγματικότητα

Για τον υπουργό Υγείας, οι δικογραφίες που εμπλέκουν 15 βουλευτές και υπουργούς της ΝΔ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι «αστείες», ανάλογη θέση που είχε διατυπώσει και σε συνέντευξή του στο Action 24. Μετά από εκείνες τις αναφορές αυτές, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τον κατήγγειλε για «αλά καρτ εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη» και για δηλώσεις που «συνιστούν ευθεία παρέμβαση σε δικαιοδοτικό έργο».

Απαντώντας στην ΕΔΕ, ο ίδιος υποστήριξε ότι μπορεί να απαντήσει στην κριτική τους και διερωτήθηκε αν μπορεί να παρεμβαίνουν στη νομοθετική εξουσία, αντιστρέφοντας -στην κυριολεξία- την πραγματικότητα. «Η Δικαιοσύνη είναι πάντα σεβαστή, έχουν κάθε δικαίωμα να μου ασκούν κριτική, αλλά μπορώ να απαντήσω. Διάκριση των εξουσιών σημαίνει ότι η νομοθετική εξουσία δεν μπορεί να παρέμβει στη δικαστική. Οι Δικαστές και οι Εισαγγελείς μπορούν να παρεμβαίνουν στο δικό μου έργο; Μπορούν να παρεμβαίνουν στη νομοθετική εξουσία;», διερωτήθηκε.

Παρέθεσε λόγια του πρωθυπουργού -δείχνοντας την άτυπη σύμπλευση των δηλώσεών του με αυτές του κ. Μητσοτάκη, δηλώνοντας πως «ο πρωθυπουργός είπε μια πραγματικότητα, κομψά: Καλώ να αποδείξει την ουδετερότητά της. Εκφράζει συνολικό αίσθημα του Κοινοβουλίου πως πρόκειται για αστεία πράγματα, που κάνουν όλοι οι βουλευτές. Η αποστολή της συγκεκριμένης δικογραφίας από την κ. Παπανδρέου είναι επίθεση στη Δημοκρατία, όχι στη Νέα Δημοκρατία».

Με το γνωστό λαϊκίστικο ύφος, υπογράμμισε πως οι έντεκα υποθέσεις δεν έχουν καμία ποινική αξία, καθώς, όπως είπε, μελέτησε ο ίδιος τις δικογραφίες. «Η άρση της ασυλίας των βουλευτών έχει ζητηθεί για έναν λόγο: Για να μην δημιουργείται η εντύπωση ότι θέλουν να κρυφθούν πίσω από την ασυλία τους. Και οι 11 υποθέσεις δεν έχουν καμία ποινική αξία. Μελέτησα ο ίδιος τις δικογραφίες, πρόκειται περί ενός εξωφρενικού χειρισμού», είπε.

Επανέλαβε ισχυρισμό που κατέρριψε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Συνεχίζοντας τις αδιανόητες δηλώσεις, επισήμανε πως «ίσως έκανε λάθος» ψηφίζοντας τον θεσμό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. «Την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συστήσαμε με νόμο το 2021, μπορούμε να πούμε ότι έκανα λάθος, ψηφίζοντας αυτόν τον νόμο, ως εκλεγμένος νομοθέτης; Είναι θετικός ο ρόλος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, έχει δίκιο για τη διάκριση των εξουσιών και προσωπικά πιστεύω σε αυτό, θέλω να πω με σεβασμό ότι πρέπει να κοιτούν τα δικαστικά τους και εγώ τα νομοθετικά μου. Εγώ έχω δικαίωμα να πω ότι ίσως έχω κάνει ένα λάθος, ψηφίζοντας ένα νόμο, όλα μπορούν να ξεκαθαρίσουν, εφόσον μένει καθένας στον ρόλο του», ανέφερε.

Την κατάλληλη απάντηση σε αυτόν τον ισχυρισμό του έδωσε στην ανακοίνωσή της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, υπενθυμίζοντας στον υπουργό ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι θεσμός του κράτους Δικαίου, διέπεται από υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις (Κανονισμός 2017/1939 της ΕΕ), που σημαίνει ότι δεν καταργείται με νόμο, το Ελληνικό Γραφείο της απαρτίζεται από Έλληνες Εισαγγελείς που θωρακίζονται συνταγματικά προκειμένου να ασκούν τα καθήκοντά τους ελεύθερα και ανεξάρτητα και χωρίς να φοβούνται ή να εντάσσονται σε πολιτικές σκοπιμότητες».

Ερωτηθείς αν διατηρεί εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε νέα επίθεση, αμφισβητώντας ευθέως τη λειτουργία της. Όπως ανέφερε, «από πέρυσι το καλοκαίρι με τις υποκλοπές, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία με διαρροές στον Τύπο, κάτι απαράδεκτο, που δημιουργεί πολιτικά πρωτοσέλιδα. Εισαγγελέας που κάνει διαρροή στον τύπο για πολιτικό ζήτημα μπορεί κανείς να τον πάρει στα σοβαρά; Και η διαρροή αυτή είναι διαρκής».

Στο ίδιο επιθετικό μοτίβο, επιχειρώντας να απαξιώσει το περιεχόμενο των ερευνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστήριξε πως «όταν ήρθαν οι δικογραφίες στη Βουλή, γίνεται αντιληπτό ότι οι υποθέσεις είναι αστείες και το μόνο υλικό που υπάρχουν είναι οι παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Δεν υπάρχει τίποτα στη δικογραφία, κάποια μαρτυρική κατάθεση. Σκοπός της δικογραφίας δεν είναι η καταδίκη, αλλά η πολιτική φασαρία. Μετά, ξεκινούν νέες διαρροές, ότι έρχεται νέα δικογραφία».

Επικαλούμενος, μάλιστα, εκ νέου τον πρωθυπουργό, δείχνοντας εκ νέου τη σύμπλευσή τους, σημείωσε ότι «αυτό επεσήμανε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όλος ο χειρισμός μηνών δεν έχει πρόθεση απόδοσης δικαίου, αλλά πρόθεση δημιουργίας πολιτικών αποτελεσμάτων. Κάποτε στη Δημοκρατία μας πρέπει να ξεκαθαρίζουμε τους ρόλους. Οι εισαγγελείς πρέπει να έχουν πολύ μεγάλο σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας: Το να κατηγορείς έναν άνθρωπο και να προκαλείς τέτοια καταστροφή στην καριέρα και τη σταδιοδρομία του δεν είναι απλό».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Κώστα Τσιάρα, χαρακτηρίζοντας «τραγική» την εμπλοκή του, υποστηρίζοντας πως «ως υπουργός Δικαιοσύνης σύστησε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διόρισε την Παπανδρέου και ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μετέφερε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τώρα κατηγορείται γιατί πήρε τηλέφωνο για έναν συμπολίτη του, που είχε αδικηθεί για μια υπόθεση 180 ευρώ».

Συνέχισε στη γραμμή πόλωσης

Σχολιάζοντας την προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή, υιοθέτησε πλήρως τη γραμμή πόλωσης, αναφέροντας πως «την είχαν προαναγγείλει ως ‘μητέρα των μαχών’, με αποκαλύψεις για υποκλοπές κ.α. Από τη μία ήταν ένας Μητσοτάκης σοβαρός, μετρημένος, που παραδέχθηκε τα λάθη του και από την άλλη μια αντιπολίτευση, που παρουσίασε μια Ελλάδα, που υπάρχει μόνο στο μυαλό τους. Είδαμε έναν Μητσοτάκη απόλυτα σταθερό και μια αντιπολίτευση διαφόρων αποχρώσεων εν εξάλλω».

Ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους, επιτέθηκε και στην αντιπολίτευση για το αίτημα εκλογών, υποστηρίζοντας ότι «η Ελλάδα θα γίνει ένα απέραντο Δικαστήριο. Ποια είναι η πρόταση για το μέλλον της χώρας; Ο Μητσοτάκης τους έθεσε 10 ιδέες για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, υπήρξε κάποια αντιπρόταση από την αντιπολίτευση;».

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφερόμενος στην Πόπη Παπανδρέου, επιχείρησε να αμφισβητήσει τη θεσμική διαδικασία ανανέωσης της θητείας της, δηλώνοντας πως «η κ. Παπανδρέου πήγε τον Νοέμβριο του 2025 και ανανέωσε τη θητεία της για 5 χρόνια από το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων», προσθέτοντας ότι «όταν έγινε γνωστή, κόπηκε από τον Άρειο Πάγο, γιατί θεωρεί ότι το Ελληνικό Σύνταγμα υπερέχει των ευρωπαϊκών κανονισμών, που προβλέπει για τους δικαστικούς η ανανέωση να αποφασίζεται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Αυτή τη στιγμή, οι θέσεις έχουν προκηρυχθεί».

Καταληκτικά, ο υπουργός Υγείας προχώρησε σε ευθεία αντιθεσμική απονομιμοποίηση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, δηλώνοντας: «Προσωπικά, εγώ έχω χάσει παντελώς την εμπιστοσύνη μου στην ευρωπαία εισαγγελέα, λόγω αυτής της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένας εισαγγελεύς πρέπει να υπολογίζει τις συνέπειες των πράξεών του».

Όσα ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης στα Παραπολιτικά:

Προϋπολογισμοί 2026: Οι κυβερνήσεις ξαναγράφουν τους στόχους για το 2026

Προϋπολογισμοί 2026: Οι κυβερνήσεις ξαναγράφουν τους στόχους για το 2026

Π. Μαρινάκης: Κατηγορεί την αντιπολίτευση για τοξικότητα και δικαιολογεί τον Λαζαρίδη
Κατρίνης: Η κυβέρνηση και o Μητσοτάκης στοχοποιούν όποιον τους ενοχλεί
Βαρκελώνη: Ηγέτες προοδευτικών κομμάτων συναντώνται μπροστά στον άνοδο της ακροδεξιάς – Συμμετέχει ο Ανδρουλάκης
Το αίτημα Ανδρουλάκη για εκλογές, η μομφή στον Ορμπανισμό και η κοινοβουλευτική «ήττα» Μητσοτάκη
