Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
Σημαντική είδηση:
17.04.2026 | 15:06
Συναγερμός στο Λονδίνο: Ύποπτο περιστατικό κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ ερευνά η αστυνομία
Πώς θα διορθώσετε λάθη στις αυτόματες φορολογικές δηλώσεις – Τα βήματα
Οικονομικές Ειδήσεις 17 Απριλίου 2026, 15:37

Πώς θα διορθώσετε λάθη στις αυτόματες φορολογικές δηλώσεις – Τα βήματα

Επισημαίνεται ότι ο φόρος που έχει προσδιοριστεί μέσω της αυτόματης οριστικοποίησης δεν συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με τυχόν χρηματικές απαιτήσεις του φορολογούμενου έναντι του Δημοσίου

Οι μυς δεν δυναμώνουν μόνο με πρωτεΐνη



Τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις στις φορολογικές δηλώσεις μέσω της υποβολής τροποποιητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έχουν οι φορολογούμενοι.

Η ΑΑΔΕ προχώρησε στην οριστικοποίηση 889.036 προεκκαθαρισμένων δηλώσεων φόρου εισοδήματος, 149.460 (+20,2%) περισσότερες από πέρυσι, που αφορούν συνολικά σε 999.523 φυσικά πρόσωπα, 163.757 (+19,6%) περισσότερα σε σχέση με το 2025.

Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν την προεκκαθαρισμένη δήλωση που υποβλήθηκε αυτόματα στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3) > Είσοδος στην Εφαρμογή, επιλέγοντας ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2026, με χρήση των προσωπικών τους κωδικών TaxisNET.

Επίσης, μέσα από το myAADEapp, στην ενότητα Εισόδημα του myWallet, μπορούν να κατεβάσουν τη Δήλωση και το Εκκαθαριστικό τους, επιλέγοντας το έτος 2026.

Λάθη στις φορολογικές δηλώσεις

Στην περίπτωση που τα στοιχεία, βάσει των οποίων οριστικοποιήθηκαν οι προεκκαθαρισμένες δηλώσεις, είναι ανακριβή ή ελλιπή:

Οι φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση για να τροποποιήσουν ή/και να συμπληρώσουν τα ορθά στοιχεία.

Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις, καθώς επέχει θέση αρχικής δήλωσης, εφόσον υποβληθεί μέχρι και την Τετάρτη 15/7/2026.

Μέσω της τροποποιητικής δήλωσης ο φορολογούμενος μπορεί να προσθέσει στοιχεία που είχαν παραλειφθεί, να διορθώσει αριθμητικά δεδομένα ή να συμπληρώσει κωδικούς που επηρεάζουν τον υπολογισμό του φόρου, χωρίς να απαιτείται νέα πλήρης υποβολή της δήλωσης.

Ο φόρος

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι ο φόρος που έχει προσδιοριστεί μέσω της αυτόματης οριστικοποίησης δεν συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με τυχόν χρηματικές απαιτήσεις του φορολογούμενου έναντι του Δημοσίου, πριν από τη λήξη της γενικής προθεσμίας υποβολής δηλώσεων (15/7/2026).

Η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2025 συνεχίζεται απρόσκοπτα και μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί συνολικά 2.283.103 δηλώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

– Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 – 20:00.

– Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων > Προεκκαθάριση προσυμπληρωμένης δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

Πηγή: ot.gr

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ιράν: Ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι πλέον πλήρως ανοιχτά για εμπορικά πλοία



Οι μυς δεν δυναμώνουν μόνο με πρωτεΐνη



Κόσμος
Ιράν: Άνοιξε τα Στενά του Ορμούζ όσο διαρκεί η εκεχειρία στο Λίβανο



Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Η μεγάλη των ταλέντων φυγή: Πώς τα πανεπιστήμια χάνουν τη μάχη της καινοτομίας
Καινοτομία 17.04.26

Η μεγάλη των ταλέντων φυγή: Πώς τα πανεπιστήμια χάνουν τη μάχη της καινοτομίας

Τα κορυφαία ταλέντα στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης «μεταναστεύουν» από τα πανεπιστήμια στη Βig Tech. Νέα έρευνα χαρτογραφεί τους κινδύνους της «μεγάλης φυγής» των εγκεφάλων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ορμούζ: Οι επιπτώσεις του κλεισίματος των Στενών στην ελληνική οικονομία – Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ
Γραφήματα 17.04.26

Οι επιπτώσεις του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ στην ελληνική οικονομία - Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ

Η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρας, εξαιτίας του «μπλοκαρίσματος» των Στενών του Ορμούζ

Γιάννης Αγουρίδης
ΙΟΒΕ: Το καλό και το κακό σενάριο για την απασχόληση – Ρυθμιστής ο τουρισμός
ΙΟΒΕ 17.04.26

Το καλό και το κακό σενάριο για την απασχόληση – Ρυθμιστής ο τουρισμός

Δύο διαφορετικά σενάρια παρουσιάζει το ΙΟΒΕ για το πώς θα κινηθεί η απασχόληση το 2026. Το βασικό προβλέπει μικρή μείωση της ανεργίας, στο 8,5%, ενώ το δυσμενές προβλέπει ανεργία στο 8,8%.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο
Ινδός δισεκατομμυριούχος 16.04.26

Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο

Πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους εξαιτίας της ΑΙ. Όμως αξίζει τον κόπο, γιατί θα ζήσουμε ένα λαμπρό μέλλον. Τάδε έφη ο CEO της εταιρείας Perplexity, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Διακοπές στα κρυφά: Γιατί πλέον οι εργαζόμενοι τρέμουν να ζητήσουν την κανονική τους άδεια;
Το τέλος της ξεγνοιασιάς 16.04.26

Διακοπές στα κρυφά: Γιατί πλέον οι εργαζόμενοι τρέμουν να ζητήσουν την κανονική τους άδεια;

Ξεχάστε το "quiet quitting" και τη σιωπηρή παραίτηση. Η νέα, απόλυτη εργασιακή τάση έχει άρωμα αντηλιακού, αλλά συνοδεύεται από τεράστιες δόσεις άγχους. Ονομάζεται "quiet vacationing" (κρυφές διακοπές) και συμβαίνει κάθε φορά που το λαμπάκι του συναδέλφου σας είναι «πράσινο» στο εταιρικό chat, ενώ ο ίδιος βρίσκεται σε κάποια παραλία. Γιατί όμως φτάσαμε στο σημείο να στήνουμε ολόκληρες επιχειρήσεις εξαπάτησης αντί απλώς να ζητήσουμε τη νόμιμη άδειά μας;

Βουλή: Ξεμένει από success story στην οικονομία; – Η ανησυχητική αναφορά Μητσοτάκη που πέρασε χαμηλά από τα ραντάρ
Ασταθές περιβάλλον 16.04.26

Ξεμένει από success story στην οικονομία; - Η ανησυχητική αναφορά Μητσοτάκη που πέρασε χαμηλά από τα ραντάρ

Προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου με τον πρωθυπουργό να προσπαθεί να ελιχθεί για να περάσει τον σκόπελο αλλά τα χειρότερα ίσως να είναι μπροστά…

Στράτος Ιωακείμ
Συντάξεις: Κύμα εξόδου των ασφαλισμένων – Προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων
ΑΤΛΑΣ 16.04.26

Κύμα εξόδου των ασφαλισμένων - Προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων

Έτος - κλειδί για χιλιάδες ασφαλισμένους το 2026 καθώς μπορούν να αξιοποιήσουν μεταβατικές διατάξεις και να αποχωρήσουν με λιγότερα ένσημα και χαμηλότερα όρια ηλικίας, πριν «κλειδώσει» οριστικά το νέο, αυστηρότερο τοπίο για τις συντάξεις.

Στράτος Ιωακείμ
Allbirds: Γνωστή εταιρεία υπόδησης αφήνει τα παπούτσια για την τεχνητή νοημοσύνη και… εκτινάχθηκε η μετοχή της
Allbirds 16.04.26

Γνωστή εταιρεία υπόδησης αφήνει τα παπούτσια για την τεχνητή νοημοσύνη και... εκτινάχθηκε η μετοχή της

Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι σύναψε συμφωνία ύψους 50 εκατ. δολαρίων για να μετατραπεί σε επιχείρηση «υποδομής υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης» και να αλλάξει την επωνυμία της σε NewBird AI

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια και τον Απρίλιο
Διεθνής Οικονομία 16.04.26

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια και τον Απρίλιο

Υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και αναμένοντας την έκβαση των διαπραγματεύσεων η ΕΚΤ δεν αναμένεται να αποφασίσει μεταβολή στα επιτόκια

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ «πλήρως ανοιχτά» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον Λίβανο
Κόσμος 17.04.26

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ «πλήρως ανοιχτά» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον Λίβανο

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν μεγάλη πτώση μετά την ανακοίνωση από το Ιράν ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοικτά για το υπόλοιπο της κατάπαυσης του πυρός με τις ΗΠΑ.

Σε εξέλιξη η ανάπλαση της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου
Αστική παρέμβαση 17.04.26

Σε εξέλιξη η ανάπλαση της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου

«Η ανάπλαση της λιμενικής ζώνης Λιμένα Χερσονήσου, αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνθετο, κρίσιμο, αλλά και σημαντικό έργο για την ευρύτερη περιοχή» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου.

Ο αγώνας ύπαρξης της Άρσεναλ
Premier League 17.04.26

Ο αγώνας ύπαρξης της Άρσεναλ

Την Κυριακή στο Μάντσεστερ «δοκιμάζεται» με τη Σίτι εποχή εσωστρέφειας 21 χρόνων χωρίς τίτλο στην premier league

Δημήτριος Ψαρρός: Εξετελέσθη, εδολοφονήθη μετά την μάχην, άνευ δίκης
Ανυποχώρητος παρά τις πιέσεις 17.04.26

Δημήτριος Ψαρρός: Ανακρίβειαι...

«Ο Ψαρρός επλήρωσε με την ζωήν του την πίστιν του προς την αληθινήν Δημοκρατίαν και τον πραγματικόν απελευθερωτικόν αγώνα»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
«Παρέλυσε» το Δημόσιο στην Πορτογαλία – Γιατί απεργούν οι υπάλληλοι;
Κόσμος 17.04.26

«Παρέλυσε» το Δημόσιο στην Πορτογαλία – Γιατί απεργούν οι υπάλληλοι;

Η κυβερνητική μεταρρύθμιση στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην απλοποίηση των διαδικασιών απόλυσης και στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στις επιχειρήσεις για την οργάνωση του χρόνου εργασίας στην Πορτογαλία

ΕΛ.ΑΣ: Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία – Είχε χιλιάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης
Ελλάδα 17.04.26

Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία - Είχε χιλιάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, η διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά σε παιδική πορνογραφία, ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που περιήλθαν από τη Europol

Αδημοσίευτα σκίτσα του «Γουίνι το Αρκουδάκι» αποκαλύπτουν πώς γεννήθηκε ο ήρωας
Με μολύβι 17.04.26

Αδημοσίευτα σκίτσα του «Γουίνι το Αρκουδάκι» αποκαλύπτουν πώς γεννήθηκε ο ήρωας

Δύο σπάνια προσχέδια του Ε. Χ. Σέπαρντ, που δεν μπήκαν ποτέ στο αρχικό βιβλίο του 1926, φωτίζουν για πρώτη φορά τη δημιουργική διαδικασία πίσω από τον Γουίνι το Αρκουδάκι

Ευγενία Κοτρώτσιου
Παρίσι: Συμβολικός ο χαρακτήρας της διεθνούς διάσκεψης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 17.04.26

Παρίσι: Συμβολικός ο χαρακτήρας της διεθνούς διάσκεψης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Μακρόν, Μερτς, Στάρμερ και Μελόνι συναντώνται στο Παρίσι, ενώ περίπου 30 άλλοι συμμετέχοντες - μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης - από Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία και Λατινική Αμερική, θα συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης

H ωκεάνια κυκλοφορία στον Ατλαντικό «οδεύει προς κατάρρευση» – Απειλή για το κλίμα της Ευρώπης
Κλιματική αλλαγή 17.04.26

H ωκεάνια κυκλοφορία στον Ατλαντικό «οδεύει προς κατάρρευση» – Απειλή για το κλίμα της Ευρώπης

Το σύστημα AMOC στον Ατλαντικό περιλαμβάνει το γνωστό Ρεύμα του Κόλπου, το οποίο κρατά θερμή τη Βορειοδυτική Ευρώπη. Αν καταρρεύσει, η Βρετανία θα γίνει ψυχρή σαν τη Σουηδία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Πετράλωνα: Χειροπέδες σε 27χρονο που παρέλαβε ταχυδρομικό δέμα με «βούτυρο» κάνναβης και ροζ κοκαΐνη
Ελλάδα 17.04.26

Χειροπέδες σε 27χρονο που παρέλαβε ταχυδρομικό δέμα με «βούτυρο» κάνναβης και ροζ κοκαΐνη

Το ταχυδρομικό δέμα με το «βούτυρο» κάνναβης και την ροζ κοκαΐνη εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και διαπιστώθηκε ότι προέρχεται από τις ΗΠΑ

Η μεγάλη των ταλέντων φυγή: Πώς τα πανεπιστήμια χάνουν τη μάχη της καινοτομίας
Καινοτομία 17.04.26

Η μεγάλη των ταλέντων φυγή: Πώς τα πανεπιστήμια χάνουν τη μάχη της καινοτομίας

Τα κορυφαία ταλέντα στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης «μεταναστεύουν» από τα πανεπιστήμια στη Βig Tech. Νέα έρευνα χαρτογραφεί τους κινδύνους της «μεγάλης φυγής» των εγκεφάλων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τσουκαλάς στον Π. Μαρινάκη: Αδιανόητο να μιλάτε για τοξικότητα – Ο Μητσοτάκηςείναι ο αρχιτέκτονας της τοξικότητας
Πολιτική Γραμματεία 17.04.26

Τσουκαλάς στον Π. Μαρινάκη: Αδιανόητο να μιλάτε για τοξικότητα – Ο Μητσοτάκηςείναι ο αρχιτέκτονας της τοξικότητας

«Βουλιάζουν τη χώρα στον βούρκο και επιλέγουν την πόλωση διαιρώντας την κοινωνία για να επιβιώσει πολιτικά ο πρωθυπουργός», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς 

Ουγγαρία: Να ορκιστεί την ημέρα της συνεδρίασης της νέας Βουλής θέλει ο Μαγιάρ και ζητά τα «παγωμένα» κονδύλια από ΕΕ
Στην Ουγγαρία 17.04.26

Να ορκιστεί την ημέρα της συνεδρίασης της νέας Βουλής θέλει ο Μαγιάρ και ζητά τα «παγωμένα » κονδύλια από ΕΕ

Ο νέος πρωθυπουργός θα σχεδιάσει λεπτομερώς τα σημεία συμφωνίας με την ΕΕ πριν σχηματίσει κυβέρνηση καθώς επιδιώκει να αποδεσμεύσει "παγωμένα" κονδύλια

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
