Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/4): Δράση με Ολυμπιακό στη Euroleague και ΑΕΚ στο Conference
Ποδόσφαιρο 16 Απριλίου 2026, 09:55

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/4): Δράση με Ολυμπιακό στη Euroleague και ΑΕΚ στο Conference

Αυτό είναι το πλήρες πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (16/4).

Τα θρεπτικά συστατικά που ελέγχουν την πείνα και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό

Φουλ αγωνιστική δράση και την Πέμπτη 16/4, ημέρα κατά την οποία υπάρχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Στις 21:15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ με στόχο τη νίκη που θα του δώσει την 1η θέση στην κανονική διάρκεια της Euroleague. Λίγη ώρα αργότερα, στις 22:00, η ΑΕΚ φιλοξενεί τη Ράγιο Βαγεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην προσπάθειά της να ανατρέψει το 0-3 του πρώτου αγώνα και να προκριθεί στην ημιτελική φάση του Conference League.

Φυσικά το μενού περιλαμβάνει και άλλες σπουδαίες αναμετρήσεις σε Conference και Europa League, όπως το Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο, αλλά και στη Euroleague, όπως το Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/4):

12:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ζηρίνειος ΑΟΝ Volley League Γυναικών
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Θέλτα – Φράιμπουργκ Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 4 HD Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ Conference League
21:00 Novasports 5HD Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε Euroleague
21:05 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
21:30 Novasports 6HD Παρτίζαν – Μπασκόνια Euroleague
21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Στρασβούργο – Μάιντς Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Άστον Βίλα – Μπολόνια Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπέτις – Μπράγκα Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο Europa League
22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο Conference League

Ελληνικές τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η Euroxx, βλέπει discount

Ελληνικές τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η Euroxx, βλέπει discount

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Τα θρεπτικά συστατικά που ελέγχουν την πείνα και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό

Τα θρεπτικά συστατικά που ελέγχουν την πείνα και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό

Πληθαίνουν οι αναφορές για νέες συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ

Πληθαίνουν οι αναφορές για νέες συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 16.04.26

NBA: Πέρασαν στα play offs οι Σίξερς, ανατροπή και «ζωντανοί» με Κάρι οι Γουόριορς (vids)

Ο Ταϊρίς Μάξι οδήγησε τους Φιλαδέλφεια Σίξερς στη νίκη με 109-107 επί των Ορλάντο Μάτζικ και στα play offs του NBA, ενώ οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς νίκησαν τους Κλίπερς χάρη στους 35 πόντους του Στεφ Κάρι και θα παίξουν «τελικό» με τους Σανς.

Μπάσκετ 16.04.26

Αθηναϊκός: «Αδικαιολόγητη απόφαση του Παναθηναϊκού – Θυσίασαν σε οπαδικά συμφέροντα τον ιδρώτα των παικτριών»

Ο Αθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση, μετά τον πρώτο τελικό της Α1 Γυναικών με τον Παναθηναϊκό και εξαπέλυσε επίθεση κατά της διοίκησης των πράσινων.

Εθνική πόλο Γυναικών: Οι κλήσεις για τα προκριματικά του World Cup
Άλλα Αθλήματα 16.04.26

Εθνική πόλο Γυναικών: Οι κλήσεις για τα προκριματικά του World Cup

Μετά τους άνδρες σειρά παίρνουν οι γυναίκες και από 1-6 Μαΐου, στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες του προκριματικού Τουρνουά World Cup Υδατοσφαίρισης Γυναικών (Division 1).

Τα ζευγάρια στα ημιτελικά του Champions League
Ποδόσφαιρο 16.04.26

Τα ζευγάρια στα ημιτελικά του Champions League

Δείτε πώς δια,μορφώθηκαν τα ζευγάρια στους «4» του Champions League, μετά τις προκρίσεις των Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου, με τις οποίες ολοκληρώθηκε η φάση των προημιτελικών.

Μπάγερν – Ρεάλ Μαδρίτης 4-3: Επική πρόκριση των Βαυαρών με γκολάρες στο 89′ και το 94′ (vid)
Champions League 15.04.26

Μπάγερν – Ρεάλ Μαδρίτης 4-3: Επική πρόκριση των Βαυαρών με γκολάρες στο 89′ και το 94′ (vid)

Η πρωταθλήτρια Γερμανίας πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μετά από τεράστια «μάχη» με τους Μαδριλένους

Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης: «Χορταστικό» ημίχρονο με πέντε γκολ (vids)
Champions League 15.04.26

Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης: «Χορταστικό» ημίχρονο με πέντε γκολ (vids)

Ένα από τα πιο «χορταστικά» ημίχρονα που έχουμε δει φέτος έλαβε χώρα στο Μόναχο, καθώς Μπάγερν και Ρεάλ σημείωσαν πέντε γκολ σε 45 λεπτά (2-3) στον επαναληπτικό για τους «8» του Champions League.

Πανιώνιος – Ολυμπιακός 13-22: Το 21Χ21 με Ζαλάνκι οι Πειραιώτες
Άλλα Αθλήματα 15.04.26

Πανιώνιος – Ολυμπιακός 13-22: Το 21Χ21 με Ζαλάνκι οι Πειραιώτες

Με 4 γκολ του Ζαλάνκι και από 3 των Κάκαρη, Νικολαΐδη και Παπαναστασίου, ο Ολυμπιακός νίκησε άνετα με με 22-13 τον Πανιώνιο εκτός έδρας και πέτυχε την 21η νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Α1 πόλο.

Οριστική διακοπή στο Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός: Δεν βγήκαν στο δεύτερο ημίχρονο οι Πράσινες (vid)
Μπάσκετ 15.04.26

Οριστική διακοπή στο Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός: Δεν βγήκαν στο δεύτερο ημίχρονο οι Πράσινες (vid)

Το δεύτερο μέρος ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Αθηναϊκό δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αφού οι πράσινοι αρνήθηκαν να βγουν επειδή οι γηπεδούχοι δεν επέτρεψαν τη είσοδος στους οπαδούς τους.

Καρκίνος: Γιατί εμφανίζεται συχνότερα σε ανύπαντρους – Ο ρόλος της οικογενειακής κατάστασης στην πρόληψη
Έρευνα 16.04.26

Γιατί ο καρκίνος εμφανίζεται συχνότερα σε ανύπαντρους - Ο ρόλος της οικογενειακής κατάστασης στην πρόληψη

Πώς ο καρκίνος συνδέεται με την οικογενειακή κατάσταση, πίσω από την οποία κρύβονται συνήθειες, δίκτυα στήριξης, οικονομικές συνθήκες και πρόσβαση στην πρόληψη

Μάχη κορυφής στη Βουλή για το κράτος δικαίου – Σε κλοιό ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το «Μαξίμου Gate»
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Μάχη κορυφής στη Βουλή για το κράτος δικαίου – Σε κλοιό ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το «Μαξίμου Gate»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στη Βουλή με πολλά θέματα ανοιχτά, μεταξύ αυτών και το σκάνδαλο των υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και εσχάτως και την υπόθεση με το πτυχίο Λαζαρίδη

O πόλεμος των Lego – Μπλόκο του YouTube στα viral αντιαμερικανικά βίντεο του «Mr Explosive»
Τεχνολογία 16.04.26

O πόλεμος των Lego – Μπλόκο του YouTube στα viral αντιαμερικανικά βίντεο του «Mr Explosive»

Τα καλοφτιαγμένα βίντεο με χαρακτήρες Lego σατιρίζουν τον Τραμπ και τον εμπλέκουν στο σκάνδαλο Έπσταϊν. Ο δημιουργός τους, Μr Explosive, είχε παραδεχτεί ότι δουλεύει για το Ιράν.

Νέες ταυτότητες: Πλησιάζει η εκπνοή της προθεσμίας – Τα δικαιολογητικά
Τα ραντεβού 16.04.26

Πλησιάζει η εκπνοή της προθεσμίας για τις νέες ταυτότητες - Τα δικαιολογητικά

Η αλλαγή από τις παλιές στις νέες ταυτότητες θα πρέπει να γίνει έως τις αρχές Αυγούστου, ώστε το δελτίο να φέρει τον ειδικό κωδικό που μπορεί να διαβαστεί από ειδικά μηχανήματα

Σακελλαρίδης: Ο πρωθυπουργός είναι προσωπικά υπόλογος για τον θεσμικό κατήφορο – Ο Γεωργιάδης εξαπολύει ψεύδη για την Ευρωπαία Εισαγγελέα
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Σακελλαρίδης: Ο πρωθυπουργός είναι προσωπικά υπόλογος για τον θεσμικό κατήφορο – Ο Γεωργιάδης εξαπολύει ψεύδη για την Ευρωπαία Εισαγγελέα

Δριμεία επίθεση εξαπέλυσε στην κυβέρνηση ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μετά την ανάρμοστη επίθεση Γεωργιάδη στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Με εγχειρίδιο του Τραμπ και του Ορμπαν η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να αποπροσανατολίσει και να συγκαλυφθεί η αλήθεια για τα σκάνδαλά και την διαφθορά, τονίζει.

Στασιμοπληθωρισμός: Αυξάνεται η ανησυχία σε Ευρώπη και Ελλάδα – Δυσοίωνα τα σενάρια για την ανάπτυξη
Αναθεωρήσεις προβλέψεων 16.04.26

Αυξάνεται η ανησυχία σε Ευρώπη και Ελλάδα για τον στασιμοπληθωρισμό - Δυσοίωνα τα σενάρια για την ανάπτυξη

Το πλήγμα στην ανάπτυξη μπορεί να φτάσει έως 1 ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα - Αυξανόμενος ο κίνδυνος να παγιωθούν οι πληθωριστικές προσδοκίες πάνω από τον στόχο

ΠΑΣΟΚ: Ο Γεωργιάδης στοχοποιεί με ψέματα την Ευρωπαία Εισαγγελέα – Δεν αντέχουν τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Γεωργιάδης στοχοποιεί με ψέματα την Ευρωπαία Εισαγγελέα – Δεν αντέχουν τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία

«Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε πανικό. Έβαλε τον κ. Γεωργιάδη να επιτεθεί με ανοίκειο τρόπο στη δικαιοσύνη» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στη σκιά της νέας επίθεσης που εξαπέλυσε χθες ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο
Editorial 16.04.26

Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο

Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθωρισμού είναι απλώς ένα προμήνυμα της επιδείνωσης της κατάστασης στην οικονομία

Τουρκία: Τον Έλιοτ Ρότζερ που αιματοκύλισε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ είχε πρότυπο ο μαθητής που άνοιξε πυρ
Τραγωδία 16.04.26

Τον Έλιοτ Ρότζερ που αιματοκύλισε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ είχε πρότυπο ο μαθητής που άνοιξε πυρ στην Τουρκία

Ο 14χρονος δράστης του χθεσινού μακελειού σε σχολείο στην Τουρκία έπεσε επίσης νεκρός, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για αυτοκτονία ή αν ο θάνατός του οφειλόταν στο χάος που επικράτησε

Δημοκρατική στροφή ή παρένθεση; – Η συντριπτική ήττα του Όρμπαν και τα μηνύματα για την Ακροδεξιά
Κρίσιμη καμπή 16.04.26

Δημοκρατική στροφή ή παρένθεση; – Η συντριπτική ήττα του Όρμπαν και τα μηνύματα για την Ακροδεξιά

Το εκλογικό φιάσκο του εθνικολαϊκιστή Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία αποτελεί νίκη για την Ευρώπη και τη φιλελεύθερη δημοκρατία μέχρι νεωτέρας, ενόσω η Ακροδεξιά ανασυντάσσεται

Μητσοτάκης για Κράτος Δικαίου: Δια-φυγή προς τα μπρος μέσω… θεσμικών αλλαγών – Οι τελευταίες γραμμές άμυνας του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Μητσοτάκης: Δια-φυγή από τα αμείλικτα ερωτήματα για υποκλοπές και κράτος δικαίου μέσω θεσμικών αλλαγών

Να ξεφύγει από τη μέγγενη των κρίσιμων αναπάντητων ερωτημάτων για τις υποκλοπές και το Κράτος Δικαίου θα επιχειρήσει ο Κυρ. Μητσοτάκης στη Βουλή, με αναφορές περί θεσμικών «τομών». Η αμυντική τακτική του Μαξίμου.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

