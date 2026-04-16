Κουτσούμπας: Σήμερα προσγειωθήκατε κ. Μητσοτάκη σε αυτή τη χώρα; Εσείς δεν κυβερνάτε επτά χρόνια;

«Κύριε Μητσοτάκη, ούτε εσείς ούτε οι υπουργοί σας, ούτε η κυβέρνησή σας μπορείτε πλέον να κρύβεστε πίσω από το δάκτυλό σας. Τα στοιχεία που έρχονται στην επιφάνεια για τη μια υπόθεση μετά την άλλη είναι συντριπτικά. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να κρυφτούν, ούτε τα σκάνδαλα, ούτε τα πολιτικά εγκλήματα, ούτε η εμπλοκή κυβερνητικών παραγόντων σε αυτά. Δε σας σώζει πλέον κανένα επικοινωνιακό παιχνίδι και καμιά τακτική διαχείρισης». Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε τη σφοδρή επίθεση του στην κυβέρνηση ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου.

Ο Κουτσούμπας ανοίγοντας όλη τη βεντάλια των σκανδάλων που βαρύνουν την κυβέρνηση της ΝΔ ήταν σκωπτικός όσον αφορά τις διάφορες «δήθεν προτάσεις», όπως είπε τις πλειοψηφίας με τις οποίες ισχυρίζεται το Μέγαρο Μαξίμου ότι θα τα βάλει με το βαθύ κράτος.

Δεν θα σας σώσει η διάχυση ευθυνών λέει ο Κουτσούμπας

«Δεν πρόκειται να σας σώσει ούτε η διάχυση ευθυνών που προκλητικά επιχειρείτε με τις αμπελοφιλοσοφίες ότι αυτά που διαβάζουμε στους διαλόγους της δεύτερης δικογραφίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι και τίποτα αξιοσημείωτο, αλλά είναι απλώς αυτό που κάνουν όλοι οι βουλευτές όλων των κομμάτων διαχρονικά, όπως είπατε» σημείωσε ο Κουτσούμπας για να προσθέσει πως «πρόκειται απλά για τη σύγχρονη εκδοχή του αλείστου μνήμης, «όλοι μαζί τα φάγαμε»».

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και για ισχυρισμούς στελεχών που υποστηρίζουν πως «αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή».

«Τι μας λέτε; Να σας πούμε μπράβο δηλαδή αν είναι έτσι; Γιατί από ότι φαίνεται δουλεύετε πάρα πολύ σκληρά. Αλήθεια, για τόσο χαζό περνάτε τον ελληνικό λαό να μην μπορεί να ξεχωρίσει δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους; Γιατί είναι άλλο πράγμα να υπηρετείς τον λαό, να ακούς και να προωθείς τα αιτήματα των εργαζομένων μέσα στη Βουλή, στην Κυβέρνηση, στα υπουργεία και εντελώς άλλο να ταΐζεις με νόμιμο και παράνομο τρόπο μεγάλα και μικρά τρωκτικά σε βάρος του ίδιου του λαού, να συντηρείς τη διαφθορά και τη σαπίλα του συστήματος και του Διευθυντηρίου της ΕΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δεν είμαστε όλοι ίδιοι

Για να τονίσει «όχι λοιπόν, κύριοι της Κυβέρνησης. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι και σίγουρα εμείς δεν είμαστε και ούτε θα γίνουμε ποτέ σαν τα μούτρα σας».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι «στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες, όπως υπάρχουν και για το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπως και για το έγκλημα των Τεμπών και την απόπειρα συγκάλυψης του. Θύμα όλων αυτών σε τελική ανάλυση, είναι ο ίδιος ο λαός. Είτε πρόκειται για τους αγρότες που τους κλέψαν τα λεφτά, τα έκλεψαν οι κολλητοί σας, είτε πρόκειται για τα προσωπικά του δεδομένα και τις ιδιωτικές συνομιλίες του, που γίνονται φύλλο και φτερό με τους δικούς σας νόμους, είτε για τα θύματα των Τεμπών και τους συγγενείς τους, για κάθε άνθρωπο που χρησιμοποιεί τον σιδηρόδρομο για τις μετακινήσεις του».

Όπως είπε για το ΚΚΕ «αυτά τα σκάνδαλα, αυτά τα εγκλήματα, τα θεωρούμε στοιχείο του DNA αυτού του σημερινού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Αλλαγή διαχειριστή

Και επιτέθηκε και στην αντιπολίτευση λέγοντας πως «όσοι λένε ότι αρκεί μια απλή αλλαγή διαχειριστή για να γίνει αυτό το κράτος δίκαιο, λένε πολύ απλά χοντρά, πολύ χοντρά ψέματα. Και αυτό αποδεικνύεται και από τις κυβερνητικές θητείες όλων σας Και βέβαια, όταν η νόμιμη λειτουργία του κράτους, δηλαδή με βάση τους δικούς σας νόμους, είναι αυτή που είναι, δηλαδή άδικη, καταπιεστική, εκμεταλλευτική, τότε δεν απέχει πολύ και η παρανομία».

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ τόνισε την ανάγκη διερεύνησης των ποινικών ευθυνών για όλα τα ζητήματα, την ανάγκη να αποδοθούν αυτές στους υπαίτιους, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται και υπογράμμισε πως «πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε χαραμάδα, κάθε εργαλείο, κάθε πρόσφορο μέσο για να γίνει πράξη, κόντρα σε κάθε προσπάθεια συγκάλυψης».

Για τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ

Χαρακτήρισε δε τις νέες δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως επιβεβαίωση για «τη σαπίλα και το μέγεθος της βιομηχανίας ρουσφετιών και εξαγοράς που είχε στηθεί με πραγματικά θύματα την πλειοψηφία των βιοπαλαιστών αγροτών».

Και επισήμανε ότι εα νέα στοιχεία ενοχοποιούν πέραν πάσης αμφιβολίας την κυβέρνηση της ΝΔ τόσο για την εμπλοκή υπουργών και βουλευτών της, όσο και για τη συγκάλυψη που επιχειρεί εδώ και τόσους μήνες και για αυτό το σκάνδαλο.

Θράσος και πρόκληση Μητσοτάκη

«Αποτελεί τεράστιο θράσος και πρόκληση να εμφανίζεστε, κύριε Μητσοτάκη, προσωπικά σαν κάποιος παρατηρητής, σαν σχολιαστής των εξελίξεων, να μιλάτε για διαχρονικές παθογένειες και αστοχίες. Μα καλά, σήμερα προσγειωθήκατε σε αυτή εδώ τη χώρα; Δεν είστε εσείς ο ίδιος εδώ και επτά χρόνια επικεφαλής της κυβέρνησης που είναι βουτηγμένη σε αυτό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ; Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι ήταν τουλάχιστον εν γνώσει σας όλη αυτή η φάμπρικα παρανομιών, πελατειακών σχέσεων για να ωφελούνται και κομματικά στελέχη σας και άλλοι επιτήδειοι. Η οργή που προκαλεί η κυβέρνησή σας στον κόσμο είναι πέρα για πέρα δικαιολογημένη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Φάγατε και φάγανε

Φάγατε και φάγανε σημείωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ για να προσθέσει αναφερόμενος στους διαλόγους του κυρίου Σκρέκα, «που τα κανονίζει χεράτα, για να πληρωθούν οι δικοί του, οι κολλητοί» πως «εδώ ισχύει απόλυτα το «αυτοί είστε». Αυτός είναι ο κόσμος, αυτές είναι οι αξίες που υπηρετείτε και αυτός ο κόσμος όλος βρίσκεται σε ανειρήνευτη σύγκρουση με τον κόσμο της βιοπάλης».

Σοβαρότατο σκάνδαλο οι υποκλοπές

Σύμφωνα με τον Κουτσούμπα «οι εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών επιβεβαιώνουν ότι μιλάμε για ένα ακόμα σοβαρότατο σκάνδαλο. Όσο και αν η κυβέρνηση επέμενε να μιλά μόνο για παρανομίες τεσσάρων ιδιωτών, όσο και αν κάποιοι παρακολουθούμενοι υπουργοί θέλουν να το υποβιβάζουν και μάλιστα με διάφορα αστεία επιχειρήματα».

Όπως είπε «δεν είναι μόνο οι αναφορές του καταδικασμένου Ισραηλινού επιχειρηματία και πρώην στρατιωτικού του κράτους – δολοφόνου του Ισραήλ, που φωτογραφίζουν την κυβέρνηση και εσάς προσωπικά, κύριε Μητσοτάκη. Το Κοινό Κέντρο της INTELEXA με την ΕΥΠ έχει ήδη αποκαλυφθεί, ενώ στον Τύπο της περασμένης Κυριακής (σς ΒΗΜΑ της Κυριακής) παρουσιάστηκε και το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ τους, με τη συγκεκριμένη εταιρεία μάλιστα να διεκδικεί επιπλέον και ευρωπαϊκά κονδύλια».

Εμμένετε στη συγκάλυψη

Σημείωσε δε ότι «είναι πλέον ολοφάνερο ότι οι μηχανισμοί του αστικού κράτους, κυβερνήσεις, μονοπωλιακοί όμιλοι λειτουργούν σε αγαστή συνεργασία με τις παρακολουθήσεις, με τη σφραγίδα της πολιτικής και των κατευθύνσεων της ΕΕ. Και εσείς εξακολουθείτε να εμμένετε προκλητικά στη συγκάλυψη όλων αυτών».

Ο Κουτσούμπας τόνισε ότι απαίτηση του ΚΚΕ είναι «να ερευνηθούν ξανά πλήρως όλες οι υποθέσεις, να βγουν στο φως και να αποδοθούν οι ευθύνες της κυβέρνησης και όλων των πολιτικών υπαιτίων, ανάμεσά τους και του ίδιου του πρωθυπουργού, ο οποίος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μη γνώριζε για τις υποκλοπές σε βάρος πολιτικών, στρατιωτικών, δημοσιογράφων, άλλων πολιτών».

Και απαίτησε «να ανοίξει και να διερευνηθεί ξανά, επιτέλους, ουσιαστικά και σε βάθος η υπόθεση των παρακολουθήσεων στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ».

Για τη δίκη των Τεμπών

Αναφερόμενος στο έγκλημα των Τεμπών, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ είπε ότι έχει μετατραπεί με ευθύνη της κυβέρνησης σε σε μια διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών, μακριά από τα μάτια του λαού, με αποκλεισμούς και με αστυνομοκρατία.

«Αυτά έρχονται να προστεθούν στο εσπευσμένο κλείσιμο, τα τεράστια κενά της ανάκρισης, το ελλιπέστατο κατηγορητήριο, τον κατατεμαχισμό της υπόθεσης σε επιμέρους δίκες και το γεγονός ότι από τη λίστα των κατηγορουμένων απουσιάζουν πολιτικά πρόσωπα και κυβερνητικά στελέχη» τόνισε.

Και υπογράμμισε ότι «πρόκειται για κρίκους στην αλυσίδα της συγκάλυψης των υπευθύνων και των πραγματικών αιτιών που οδήγησαν στην πολύνεκρη εκείνη σύγκρουση των τρένων».

Για τον Κουτσούμπα άλλωστε το πρόβλημα με το σημερινό κράτος «βρίσκεται στον ίδιο τον χαρακτήρα, που είναι αντιλαϊκός, εχθρικός προς το λαό και τις ανάγκες του. Αυτό καθορίζει και το πώς αξιοποιείται και η κάθε τεχνολογία».

Τα ίδια κάνατε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ

Κατήγγειλε την κυβέρνηση της ΝΔ ότι τα ίδια έλεγε ως αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, «τότε που τους παρουσιάζατε γελοιωδώς σαν μπολσεβίκους που ήρθαν να ελέγξουν τους αρμούς του κράτους και φωνάζατε «Μένουμε Ευρώπη» για να ψηφίσετε φυσικά μετά παρέα το βάρβαρο μνημόνιο που έφερε ο κύριος Τσίπρας μετά από ένα δημοψήφισμα απάτη».

Ενδεικτικό όπως είπε «και αυτό του σεβασμού που τρέφετε όλοι σας στους περιβόητους θεσμούς».

Υπενθύμισε ότι κυβέρνηση και αντιπολίτευση «απορρίψατε την πρόταση του ΚΚΕ στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση για πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος και του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ώστε να πηγαίνουν στο φυσικό τους δικαστή και αυτοί, όπως κάθε πολίτης σε αυτή τη χώρα».

Για το ΠΑΣΟΚ

Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ που κάνει κριτική – σωστά όπως είπε ο Κουτσούμπας – στον τρόπο που νομοθετεί η κυβέρνηση της ΝΔ με πλήθος άσχετων τροπολογιών και χωρίς να προηγείται συζήτηση, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ είπε απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη «από που ξεφύτρωσε αλήθεια το ΠΑΣΟΚ; Θα μας τρελάνετε τώρα; Αυτά δεν κάνατε πριν μαζί με τη ΝΔ; Ποιος πετσόκοψε τον κατώτατο μισθό με μια πράξη Υπουργικού Συμβουλίου; Ποιος έκλεισε την ΕΡΤ μέσα σε ένα βράδυ το 2013; Ποιος έκλεινε νοσοκομεία με διαδικασίες fast track; Ποιος έφερνε μνημόνια με υπουργούς του ΠΑΣΟΚ να μην τα έχουν καν διαβάσει μάλιστα, όπως έλεγαν και τώρα μάλιστα αυτοί να είναι στη ΝΔ υπουργοί. Πόσα σκάνδαλα στο παρελθόν είχαν τη σφραγίδα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ; Από τα εξοπλιστικά μέχρι τον εργατοπατέρα, ελεγχόμενος σήμερα για οικονομικά εγκλήματα και σκάνδαλα, Παναγόπουλος».

Έλεος με το δούλεμα

«Έλεος με το δούλεμα» είπε ο Κουτσούμπαςγια να επισημάνει πως αυτό που προσπαθούν όλα τα κόμματα να συσκοτίσουν όταν μιλάνε για επιτελικό κράτος, για κράτος δικαίου, για πελατειακό κράτος, για κράτος λάφυρο, για βαθύ κράτος είναι «ότι μιλάτε για το δικό σας αστικό κράτος, το κράτος που είναι εχθρικό δηλαδή για τον λαό, γιατί είναι μια μηχανή που θωρακίζει την εξουσία σας. Θωρακίζει την αδικία της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτό είναι το κράτος που έχει απέναντί του ο ελληνικός λαός».

Ένα κράτος, που όπως είπε «είναι ικανότατο, με τις ψήφους όλων σας, να επιτηρεί τις εγκαταστάσεις της Aramco στη Σαουδική Αραβία, να στέλνει φρεγάτες σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα και αύριο στα στενά του Ορμούζ, για να προασπίζει τα κέρδη των εφοπλιστών και των συμμάχων σας, αλλά την ίδια στιγμή αποδεικνύεται ανίκανο να προστατεύσει τον λαό μας από μια συνηθισμένη ανοιξιάτικη βροχή».

Κάλπικα διλήμματα

Για να συγκαλυφθούν όλες οι αδυναμίες του κράτους όπως είπε ο Κουτσούμπας κυβέρνηση και αντιπολίτευση στήνουν «από κοινού κάλπικα διλήμματα και μια βολική αντιπαράθεση για την ποιότητα των θεσμών, αφού είναι η μόνη αντιπαράθεση που μπορείτε να κάνετε. Όμως και οι μεν και οι δε υποκλίνεστε στην ιερότητα του σημερινού κράτους, των θεσμών, της ταξικής νομιμότητας και των μηχανισμών του. Το μόνο στο οποίο διαφωνείτε είναι το ποιος από εσάς είναι αυτός που μπορεί πιο αποτελεσματικά να το διαφυλάξει σε βάρος του λαού».

Σημείωσε δε ότι για το ΚΚΕ «η πιο αποφασιστική μάχη δεν δίνεται εδώ μέσα, ούτε στις αίθουσες των δικαστηρίων. Δίνεται στους δρόμους του αγώνα, εκεί που ο λαός μπορεί να επιβάλει το δίκιο του».

Ο λαός να μη δείξει ανοχή

Και τόνισε ότι για το ΚΚΕ αυτός ο κλονισμός της εμπιστοσύνης προς το σύστημα, δίνει άλλες δυνατότητες. «Δυνατότητες, ώστε μεγαλύτερο μέρος του λαού να πάρει την απόφαση ότι σήμερα χρειάζεται συνολική αντίθεση και σύγκρουση. Χρειάζεται σύγκρουση με αυτό το κράτος, με αυτό το σύστημα, με την κυβέρνηση της ΝΔ, με την πολιτική τη δική της, αλλά και την πολιτική συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης της διαφθοράς».

Και κάλεσε το λαό «να μη δείξει καμία εμπιστοσύνη σε νέους και παλιούς σωτήρες, είτε είναι αυτοί από τους σημερινούς κυβερνώντες, είτε αυτοί που εποφθαλμιούν τις ίδιες καρέκλες. Αλλά να πιστέψει μόνο στη δική του δύναμη, να παλέψει για ένα ριζικά διαφορετικά κράτος, για άλλους θεσμούς, για άλλη εξουσία που θα είναι πραγματική, δική του, γνήσια, λαϊκή, εργατική και όχι γιαλατζή».