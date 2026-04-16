Πούσκας-Σανταμαρία: Η ιστορία του Παναθηναϊκού θα είχε γραφτεί διαφορετικά

Η Ρεάλ Μαδρίτης γνωστοποίησε την Τετάρτη 15/4 πως ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές της ιστορίας της, ο Χοσέ Σανταμαρία πέθανε σε ηλικία 96 ετών. Ο Ουρουγουανός με την ισπανική υπηκοότητα έπαιξε στις δεκαετίες του 1950 και του 1960 με τους «μερένχες» και κατέκτησε πολλούς τίτλους, μεταξύ των οποίων τέσσερα Κύπελλα Πρωταθλητριών. Επίσης, ο Σανταμαρία αγωνίστηκε με την Ουρουγουάη και με την Ισπανία, αφού εκείνη την εποχή δεν είχε ψηφιστεί κανονισμός που να το απαγορεύει.

Εκτός από φημισμένος ποδοσφαιριστής, ο Σανταμαρία δούλεψε ως προπονητής, αν και όχι με την ίδια επιτυχία. Στην καριέρα του προπόνησε τις Ελπίδες και τους Άνδρες της Ισπανίας, ενώ για εφτά περίπου χρόνια στον πάγκο της Εσπανιόλ, σε ένα ομολογουμένως θετικό έργο στους Καταλανούς.

Αυτό που είναι ελάχιστα γνωστό είναι ότι η εμβληματική φυσιογνωμία της Ρεάλ Μαδρίτης παραλίγο να εργαστεί στον Παναθηναϊκό! Θα μπορούσε να είχε έρθει στην Αθήνα αντί του Φέρεντς Πούσκας και η ιστορία της ομάδας που έπαιξε στον τελικό του Γούεμπλεϊ στις 2 Ιουνίου του 1971, να είχε γραφτεί διαφορετικά.

We are deeply saddened by the passing of José Emilio Santamaría, a four-time European Cup winner with @realmadrid. An outstanding player and manager, he will be remembered with great respect. Our thoughts are with his family, friends and former colleagues.… pic.twitter.com/74VC7iMdeq — UEFA (@UEFA) April 15, 2026

Ο Μιχάλης Κίτσιος, στρατιωτικός που αποτελούσε μέλος της διοίκησης του Παναθηναϊκού στην περίοδο της εφταετίας και με κεντρικό ρόλο στις αποφάσεις, είχε διηγηθεί σε παλιότερη συνέντευξη του σε αθλητική εφημερίδα, πως είχε εξελιχτεί η υπόθεση και αντί για τον Σανταμαρία, ήρθε τελικά στην Αθήνα ο Φέρεντς Πούσκας!

«Είχαμε συμφωνήσει τότε με τον Λάκη Πετρόπουλο να παραμείνει και τη νέα σεζόν. Αναπάντεχα την επόμενη μέρα, ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει την Εθνική. Προέκυψε ένα κενό στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Πήρα λοιπόν τηλέφωνο τον μετέπειτα γενικό γραμματέα της Ρεάλ Μαδρίτης και καλό μου φίλο, τον Ογκουστίν Ντομίνγκες και του ζήτησα να μου στείλει έναν προπονητή.

Αρχικά του είχα προτείνει τον Σάνταμαρία και αυτός μου απάντησε ότι θα ελέγξει την περίπτωση του και μου ζήτησε να τον ξαναπάρω στις 5 το απόγευμα. Πράγματι έτσι έγινε και μου είπε ότι ο Σάνταμαρία ήταν ικανοποιημένος στην Εθνική Νέων της Ισπανίας, ενώ λόγω των πέντε παιδιών που είχε, δεν μπορούσε να φύγει από τη χώρα.

Συνεχίζοντας, μου ανέφερε ότι είχε δίπλα του τον Πούσκας και αν τον θέλω. Εγώ ανταπάντησα να ρωτήσει τον ίδιο αν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Ο Πούσκας τόνισε ότι έρχεται αν ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής στην Ελλάδα. Του είπα ότι είναι. Του έκλεισα τα αεροπορικά εισιτήρια και έτσι ο Πούσκας ήλθε στην Αθήνα, συζητήσαμε και συμφωνήσαμε» είχε αναφέρει ο Κίτσιος στη διήγηση του.

Ο Πούσκας αφίχθηκε στην Αθήνα στις 2 Ιουνίου του 1970, για να οριστικοποιήσει τη συμφωνία του με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Οπότε, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που διηγείται ο Κίτσιος πως είχε με τον Ντομίνγκες για τον Σανταμαρία χρονολογούνται στα τέλη Μαΐου… Πούσκας και Σανταμαρία ήταν συμπαίκτες για 8 χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης του 1950 και του 1960.