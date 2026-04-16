Αυτοκίνητο έκανε βουτιά στο λιμάνι του Πειραιά – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί της Πέμπτης στο λιμάνι του Πειραιά, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε στο λιμάνι ένα αυτοκίνητο μέσα στο οποίο επέβαινε ο οδηγός.

Ο οδηγός βγήκε σώος από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις

Το ατύχημα σημειώθηκε στον σταθμό Άλκιμο, μεταξύ των πυλών Ε11 και Ε12 στην Ακτή Ξαβέρη. Γύρω στις 10:00 το πρωί, το όχημα έπεσε στη θάλασσα κάτω από συνθήκες που ακόμη διερευνώνται.

Άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση ανάσυρσης του οχήματος και του 54χρονου οδηγού, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΟΛΠ, προκειμένου να του γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Ο οδηγός, που βγήκε από την θάλασσα με τη συνδρομή των ανδρών του Λιμενικού, φαίνεται ότι είναι καλά στην υγεία του.

Οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.