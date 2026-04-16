Ανδρουλάκης: Με το δάκτυλο στη σκανδάλη για τις υποκλοπές και το βλέμμα στις κάλπες

Όλα τα κυβερνητικά πεπραγμένα καταλήγουν σε έναν πολιτικό μονόδρομο: «εκλογές, να φύγουν». Αυτό σχολίαζαν με καυστικό ύφος στενοί συνεργάτες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάνω σε αυτή την κατεύθυνση πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, να κινηθεί και ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα, Πέμπτη, στη Βουλή. Άλλωστε, μετά την εορταστική ανάπαυλα του Πάσχα, ο ίδιος βρισκόταν σε διαρκείς συσκέψεις με τους συνεργάτες του, προκειμένου να καθορίσουν τη «γραμμή» της πολιτικής σύγκρουσης με τον πρωθυπουργό.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επιλέξει να επεκτείνει την εβδομάδα των Παθών για το Μέγαρο Μαξίμου, «χτυπώντας» σε όλα τα μέτωπα. Υπόθεση Λαζαρίδη, ΟΠΕΚΕΠΕ, διαφθορά, χειραγώγηση θεσμών θα διαμορφώσουν το μωσαϊκό της παρέμβασής του, με το σκάνδαλο των υποκλοπών να αποτελεί βασικό μέρος της ομιλίας του.

Τα 5 «καρφιά» για τις υποκλοπές

Η υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί de facto «αγκάθι» για το Μέγαρο Μαξίμου. Η απόφαση του Πλημμελειοδικείου, οι δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, η συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και η προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σφίγγουν τον κλοιό γύρω από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Αυτή την εκτίμηση κάνουν στην αξιωματική αντιπολίτευση.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα σταθεί ιδιαίτερα σε πέντε κρίσιμα ζητήματα γύρω από την πολύκροτη υπόθεση.

Πρώτον, θα σταχυολογήσει τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη ενιαίου κέντρου Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) και Predator.

Δεύτερον, θα σταθεί ιδιαιτέρως στο ενδεχόμενο αδίκημα της κατασκοπείας, που αφορά την Εθνική Ασφάλεια της χώρας και προέκυψε μετά την απόφαση του μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Τρίτον, θα αναφερθεί στις ευθύνες του Αρείου Πάγου ως προς την αρχειοθέτηση της υπόθεσης εμπλοκής κρατικών λειτουργών. Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου στην ανακοίνωσή της το 2024 είχε αναφέρει ότι «συνάγεται αναντίλεκτα ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως εμπλοκή με το κατασκοπευτικό λογισμικό predator ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο λογισμικό κρατικής υπηρεσίας και δη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), της Αντιτρομοκρατικής (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και γενικότερα της ΕΛΑΣ (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) ή οποιουδήποτε κρατικού λειτουργού».

Τέταρτον, θα επιμείνει στη ρητορική περί «εκβιαζόμενου πρωθυπουργού» με φόντο τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν.

Πέμπτον, θα στηλιτεύσει εκ νέου τη στάση υπουργών και κρατικών αξιωματούχων, οι οποίοι δεν πράττουν τα δέοντα. Σημειωτέον ότι στα τέλη Μαρτίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε στείλει επιστολή στους «στόχους» του predator. «Σας καλώ να συστρατευθείτε στην αποκάλυψη όλης της αλήθειας για το νοσηρό σύστημα των υποκλοπών, ώστε να λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τον νόμο» είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Οι υποσχέσεις που κατέρρευσαν

Στη μεγάλη εικόνα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα αποδομήσει τα έργα και τις γαλάζιες ημέρες, θυμίζοντας ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός κατέρριψε τις υποσχέσεις που είχε δώσει προεκλογικά. Παρά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη, η αποκατάσταση των θεσμών, η αξιοκρατία, η καλή νομοθέτηση και η αριστεία πήγαν… περίπατο, λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Στελέχη του Κινήματος επισήμαναν ότι η εποχή διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη «σφραγίστηκαν» εν τέλει από τη διαφθορά, την αδιαφάνεια, την αναξιοκρατία, τα σκάνδαλα και τη χειραγώγηση των θεσμών.

Στο ίδιο μήκος κύματος, διατύπωσαν τη θέση ότι η κυβέρνηση της δεξιάς επέλεξε να «λαφυραγωγήσει» το Κράτος. Κάτι που φάνηκε, όπως υπογράμμιζαν από τις απευθείας αναθέσεις, τις ιδιωτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, την αύξηση του αριθμού των μετακλητών υπαλλήλων και τον αδιαφανή τρόπο διαχείρισης των οικονομικών πόρων.

Ως προς την περίπτωση Λαζαρίδη, δε, το ΠΑΣΟΚ, μέσα από μπαράζ ανακοινώσεων, προανήγγειλε επί της ουσίας πώς θα κινηθεί ο κ. Ανδρουλάκης στη σημερινή συζήτηση στη Βουλή. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σχετική ανακοίνωση ανέφερε ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης που το 2019 υποσχόταν στον ελληνικό λαό ότι θα κυβερνήσει με τους αρίστους, κάλυψε πλήρως το προσωπικό του ρουσφέτι, Μακάριο Λαζαρίδη».